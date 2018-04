Vysoké Tatry v zimě pro pěšáky. Krásná túra na Baranie sedlo

Tady, ve výšce 2 015 metrů, stanete v nádherné oblasti skalnatých štítů a zamrzlých ples. Kdo vlastní skialpinistickou výstroj nebo horolezecký průkaz, může odtud dále pokračovat například na Baranie sedlo a dále k Chatě pri Zelenom plese. Tak se dostanete do oblasti, kterou podle současných směrnic TANAPu v létě navštívit nemůžete.

Po Magistrále k Zamkovského chatě

Jako výchozí bod celodenního výletu je vhodné zvolit Starý Smokovec nebo Tatranskou Lomnici. V prvním případě využijeme pozemní lanovku na Hrebienok, odkud vystoupáme po červeně značené magistrále až ke vstupu do Malé Studené doliny u Zamkovského chaty. Druhá varianta vyžaduje zakoupení jízdenky na lanovku na Skalnaté pleso a potom traverz k Zamkovského chatě po magistrále z opačné strany. Kdo nechce jít nazpět stejnou cestou, může obě varianty zkombinovat – tam z Tatranské Lomnice a Skalnatého Plesa, nazpět na Hrebienok a do Smokovce.

Magistrála mezi Hrebienkem a Skalnatým plesem bývá i v zimě dobře průchozí, jen je potřeba připravit se na uklouzaný povrch, protože tudy z hor sjíždějí skialpinisté. Vybavte se proto trekingovými holemi, případně nesmeky. (O tomto úseku cesty najdete více v článku Za NEJ rozhledy Vysokých Tater – ze Smokovce na Lomnický Štít.)

Když dorazíme ke vstupu do Malé Studené doliny, odbočíme na zeleně značenou trasu a po chvilce přijdeme k Zamkovského chatě. Tato chata nabízí celoročně ubytování a stravu a nachází se na lesní mýtině ve výšce 1 475 m n. m. Protože nás odtud až na 'Terynku' čeká převýšení 540 m a minimálně 1,5 hodiny chůze, je záhodno dát si něco na zahřátí, jejich bylinkový nosičský čaj chutná opravdu báječně!

Malá Studená dolina

Malá Studená dolina sice v létě patří mezi turisticky nejnavštěvovanější doliny, ale v zimě tu opravdu mnoho lidí nepotkáte. Terasovité údolí začíná Obrovským vodopádem nedaleko Zamkovského chaty a po 4,5 kilometrech končí Kotlinou Piatich Spišských plies. Z východní strany se z ní zvedá masiv Lomnického štítu, z opačné strany potom můžeme obdivovat Prostredný hrebeň, který ji odděluje od Velké Studené doliny.

Cesta bývá i v zimě dobře prochozená. Slouží jako základní přístupová trasa skialpinistů k Téryho chatě a využívají ji rovněž vyznavači lezení na ledopádech. Některých ledopádů si můžeme všimnout od cesty, jiné jsou ukryté v lese okolo Zamkovského chaty.

Východ slunce v Malé Studené dolině Kotlina Pěti Spišských ples od Téryho chaty. Vpravo vrchol Baranie rohy, uprostřed Velký Ladový štít

Cesta vede kosodřevinou s krásnými výhledy na Prostredný hrebeň a masiv Lomnického štítu. Po přibližně 1,5 km dojdeme na úpatí strmého skalního výšvihu, kde začíná nejnáročnější úsek mezi Zamkovského a Téryho chatou. Postupujeme tedy opatrně a po půlhodině stoupání se před námi konečně objeví jako orlí hnízdo na skále stojící Téryho chata. I zde najdeme možnost občerstvení, ubytování či úkrytu před nevlídným počasím. Před dalším případným výstupem rozhodně doporučujeme pohovořit s chatařem o aktuální situaci a zapsat se do knihy vycházek.

Mraky nad Kotlinou Pěti Spišských ples

Kotlina Piatich Spišských plies a Baranie rohy

Může se hodit Vybavení

Běžné vybavení do hor doplňte trekingovými hůlkami a případně i mačkami nebo tzv. nesmeky, cesta může být místy zledovatělá nebo uježděná od skialpinistů. Občerstvení po cestě

Najíst se můžete na Hrebienku, Rainerovej chatě, Zamkovského chatě, Skalnatém plese a Téryho chatě. Ubytování v horách

V Malé Studené dolině najdeme dvě chaty s celoročním provozem: Zámkovského chatu (www.zamka.sk) a Téryho chatu (www.teryhochata.sk). Upozornění

Část vysokohorských tras je uzavřena od 1. 11. do 15. 6, jejich seznam je na www.tanap.org/navstevny-poriadok/.

Okolí Téryho chaty je opravdu úchvatné. V podstatě stojíme na dně jakéhosi obrovského kotle, obkrouženého hradbou skalnatých tatranských štítů. Když se postavíme zády k Malé Studené dolině, tak vlevo za chatou se zvedá Žltá stěna a za ní Prostredný hrot (2 440 m). Dále zleva doprava uvidíme například Širokou věž (2 461 m) a pod ní Priečne sedlo, kudy vede v létě cesta do sousední velké Studené doliny. Jako na dlani máme také L'adový štít (2 627 m, po Gerlachu a Lomnickém štítě třetí nejvyšší štít Tater), Baranie rohy a podkovu vrcholů uzavírá Lomnický štít.

I toulání v těsné blízkosti chaty tedy uspokojí milovníky vysokohorských scenérií. Kdo ale má skialpinistickou výstroj nebo horolezecký průkaz, může se vydat ještě výš. Asi nejsnadnější výstup vede na Baranie rohy, jasně patrný zářez v hlavním tatranském hřebeni hned naproti chatě. Za dobrých podmínek výstup převýšením 500 m zvládnete bez horolezecké výstroje, hodit se ale budou mačky, případně cepín.

Nejprve přejdeme planinu kolem ples a poté se dáme strmě vzhůru do vysněženého žlebu k sedlu. Stoupání je opravdu prudké, většinou tu ale najdeme prošlapanou cestu nebo stopy od lyží. Konečně dojdeme až k sedlu, které představuje úzká štěrbina mezi vrcholy Baranie rohy a Spišský štít. Jsme ve výšce 2 393 m a otevírá se nám pohled na druhou stranu hřebene do Velké Zmrzlé doliny. Odtud lze ještě po poměrně jednoduché cestě vystoupat na Baranie rohy nebo uskutečnit technicky náročný přechod, sestoupit do Velké Zmrzlé doliny a pokračovat k Chatě při Zelenom plese.

Téryho chata Vrchol Baranie rohy

Rozhled z Baraních rohů, vysokých 2 526 m, je úchvatný a i pro znalce Tater neobvyklý. V pořadí osmý nejvyšší štít Tater a jeden z nejsnadněji dostupných tatranských vrcholů přesahujících 2 500 metrů nám odkrývá zajímavé pohledy na Slavkovský štít, Ľadový štít, Lomnický štít nebo hřeben Belianských Tater. Doufejme jen, že správa TANAPu po letech diskusí tento nádherný rozhledový vrchol brzy zpřístupní i pro letní turistiku.

Zobrazit místo Baranie sedlo, tip na krásný zimní výšlap v Tatrách na větší mapě