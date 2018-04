Vysoké Tatry - nejmenší velehory světa

Nejmenší velehory světa, na něž jsou často »pasovány« Vysoké Tatry,zdaleka nedosahují mohutnosti dalekých Himalájí, nemohou se rovnat věhlasu Alp, ale najdeme v nich téměř vše,co činí z hor velehory: skalnaté štíty, hluboké doliny zdobené zčeřenou hladinou ples a stříbrnými stuhami vodopádů.Největší turistický ruch je v okolí Štrbského Plesa. Pro návštěvníky je zde k dispozici velkokapacitní parkoviště,svou dráhu zde končí zubatá dráha od Štrby a železnička od Popradu a Starého Smokovce. Mlynickou dolinou pak stoupají vzhůru už jen ti, kteří sem přijeli za krásami horské přírody. K prvním cílům patří vodopád Skok, v povzdálí připomínající bělostný závoj. Pouze pro zdatnější je pak výstup k Čapím u plesu a přes Bystré sedlo do sousední Furkotské doliny. Vysoké Tatry jsou tak ceněnými velehorami i proto, že všechny štíty tu jsou pěkně po hromadě. Ne všechny jsou totiž dostupné i široké veřejnosti jsou to jen ty,na něž směřují turisticky značené trasy. Na druhý nejvyšší vrchol Tater Lomnický štít (2632 m) je možné se dostat kabinovou lanovkou z Tatranské Lomnice a Skalnatého plesa. Na ostatní turisticky přístupné štíty už musíte po svých a většinou jde o náročný, ovšem krásný zážitek. Od Štrbského plesa se chodí na památný Kriváň, z jehož převislého (»křivého«) vrcholku je nádherný výhled na Západní i Nízké Tatry. Nedaleké Popradské pleso je místem, odkud můžete zvolit jednu ze tří horských túr. Nejblíž je to na strm ý hřbet Ostervy, na jehož úpatí je symbolický hřbitov horolezců. Podstatně delší výstup čeká na ty,kteří se rozhodnou pro Koprovský štít, dominující Mengušovské dolině, nebo pro známý štít Rysy. Jeho vrcholkem prochází státní hranice - Rysy jsou totiž nejvyšší (2499 m) horou v Polsku. Také Starý Smokovec, významné rekreační středisko na jižních svazích Tater, je východiskem na dva horské velikány. Přes sedlo Hrebienok (dostupné pozemní lanovkou) se chodí na Slavkovský štít nebo na Východní Vysokou, sousedící s nejvyšším tatranským vrcholem Gerlachovským štítem (2655 m). I na něj je možné vystoupit, ale pouze v doprovodu zkušeného horského vůdce, samozřejmě za poplatek. Celou řadu nádherných vysokohorských výšlapů nabízí i severní, polská strana Vysokých Tater. Nejznámějším střediskem je tu sice Zakopane,do hor je to však mnohem blíž od parkoviště u hraničního přechodu v Lysé Polaně. Doslova celá procesí návštěvníků směřují k největšímu tatranskému plesu Mořské oko, kde začíná poměrně zdlouhavá cesta na Rysy. Sousední dolina Pět polských ples bývá považována za jedno z nejkrásnějších zákoutí celých Tater.JAK SE TAM DOSTAT: Všechna střediska při jižním úpatí Tater - v loňském roce zahrn utá do jediného města Vysoké Tatry - jsou dobře dostupná vlakem (z Popradu nebo Štrby) i po silnici.KDE SE UBYTOVAT: Informace o ubytovacích a stravovacích možnostech, o volné kapacitě kempů apod. poskytuje Tatranská informačná kancelária (telefon: 0421969-4423440).