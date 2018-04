Vysoké Tatry lákají bohatou přírodou

Jestliže ještě nejste rozhodnuti, kam pojedete na dovolenou, zkuste zauvažovat o nejmenších velehorách na světě – Vysokých Tatrách.

V první řadě si užijete krásné přírody. Tatranský národní park je znám pestrostí své fauny a flory. Najdete zde řadu endemitů (tj. rostlin a zvířat, které se vyskytují pouze zde - kosodřevina, kamzík atd.) a máte šanci setkat se i s medvědem. Optimální pro návštěvu Tater jsou měsíce srpen a září, kdy bývá místní počasí nejstabilnější.

Tatry: pro všechny turisty

Hřebeny Vysokých Tater začínají na západě horou Kriváň a táhnou se na severovýchod až k Belianským Tatrám, od nichž jsou odděleny Kopským sedlem. Malá část Tater patří také Polsku. Nejvyšší polský vrchol Rysy leží přesně na hranici a je přístupný z obou stran.

V Tatrách si přijde na své horolezec, zkušený horal i běžný turista. Cesty jsou dobře značené a každý si může zvolit obtížnost podle svých schopností:

Pro nenáročnou procházku ve vysokohorském terénu je vhodná například Tatranská magistrála. Jedná se o 65 km dlouhý turistický chodník, který traverzuje jižní úpatí celého horského masivu od konce Belianských Tater až na západ ke vsi Podbanské. Magistrálu je možno přejít z jednoho konce na druhý za 14 hodin, přičemž jednotlivé úseky mezi chatami a horskými centry ujdete za 2-3 hodiny.

Ceny noclehů na jednotlivých chatách se různí podle typu budovy, míry komfortu apod. Počítejte s cenami v rozmezí 100 – 300 Sk, a pokud si přinesete vlastní spacák a karimatku, zaplatíte ještě méně.

VYSOKOHORSKÉ CHATY:

Chata pod Rysmi (2250 m.n.m.) – dostanete se tam za 3 hodiny 35 minut chůze z Popradského plesa, nejvýše položená tatranská chata, v zimě bývá uzavřena. Náročnější výstup, část cesty po řetězech.

Chata pri Zelenom plese – 3 hodiny chůze z autobusové stanice Biela voda nebo 2 hodiny 30 minut ze Skalnatého plesa. Ve Zmrzlé dolině nad Chatou mohou skialpinisté lyžovat celý rok. Lze sem také vyjet na horském kole.

Téryho chata – 2 hodiny 50 minut z Hrebienka, vysoko položená chata v dolině Pěti Spišských ples, náročnější výstup, ale krásná tůra. Stojí za to ochutnat místní "Nosičský čaj", připravený z neznámých povzbuzujících ingrediencí.

Zbojnícka chata - 2 hodiny 50 minut z Hrebienka, nyní v rekonstrukci (vyhořela), stojí zde prozatímní dřevěná stavba.

PLESA

Popradské pleso – 1 hodina 15 minut chůze ze Štrbského plesa, velmi navštěvované místo díky své poloze na Tatranské magistrále. Příroda je zde opravdu krásná a máte šanci zahlédnout pstruha říčního. Stojí tu rovněž horská chata.

Hincovo pleso (1946 m.n.m.) – 1 hodina 35 minut z Popradského plesa, největší a nejhlubší pleso v Tatrách, krásný výhled na okolní hřebeny.

PŘECHODY

Kopské sedlo – 3 hodiny chůze ze vsi Tatranská Javorina přes Zadné Medodoly nahoru do sedla, 2 hodiny 40 minut dolů přes Kežmarskou dolinu na stanici autobusu Biela voda. Krásná a nepříliš náročná procházka, nalevo bílé hřebeny Belianských Tater a 80% šance, že uvidíte stádo pasoucích se kamzíků.

Sedielko (2376 m.n.m.) – nejvýše položený značený přechod v Tatrách, leží mezi Širokou vežou a Malým Ladovým štítem. 5 h ze vsi Tatranská Javorina přes Javorovou dolinu a pak 1 hodina 15 minut dolů na Téryho chatu.

Priečne sedlo – 1 hodina 30 minut z Téryho chaty nahoru a 1 hodina 30 minut dolů na Zbojnícku chatu. Terén je poněkud náročnější, prudké stoupání, několik metrů pod sedlem začínají řetězy. Provoz je pouze jednosměrný.

Polský hrebeň a Prielom – 2 hodiny od Sliezskeho domu na Polský hrebeň, potom 45 minut do Prielomu a odtud 1 hodinu dolů na Zbojnícku chatu. Ti odolnější se mohou ještě zastavit na štítě Východná Vysoká (2429 m), z Polského hrebeňa je to 45 min. V obou sedlech jsou řetězy.

Bystré sedlo – 3 hodiny 15 minut ze Štrbského plesa Mlynickou dolinou kolem vodopádu Skok. Cesta zpět Furkotskou dolinou 3 hodiny 35 minut.

ŠTÍTY

Příklady štítů, na které vede turistická značka:

Slavkovský štít – 4 hodiny 35 minut z Hrebienka. Kdysi dávno býval nejvyšší, ale jednoho dne se špička utrhla. Výstup je dlouhý a poměrně nezáživný (zjištění, že už stojíte na čtvrtém předvrcholu a stále nejste nahoře na vrcholu hlavním, je dost znechucující).

Jahňací štít - 2 hodiny od Chaty pri Zelenom plese. Velmi hezká túra se skvělým výhledem na severozápadně položené Belianské Tatry, navíc je zde častý výskyt kamzíků.

Rysy (2500 m.n.m.) – 2 hodiny 20 minut z chaty pod Rysmi, tedy 3 hodiny z Popradského plesa. Nejvyšší vrchol polské části Tater i celého Polska. Protože je přístupný z polské i slovenské strany, bývá zde poněkud rušněji, ale výstup rozhodně stojí za to. Cesta vede přes sedlo Váhy, odkud je dobře vidět horolezci oblíbená stěna Galéria Ganku. Tůra je poněkud náročnější, ale ten, kdo dojde k chatě, se jistě dostane i na samotný vrchol.

Kriváň – 3 hodiny 30 minut ze Štrbského plesa, 2 hodiny 30 minut z osady Tri Studničky. Tato hora je symbolem sebeuvědomění slovenského národa. Bohužel padla za oběť hromadným výstupům, velmi oblíbeným za minulého režimu, a desetitisíce nohou proměnily její jižní část v hromadu suti. Takže nic moc.

Koprovský štít - 2 hodiny z Popradského plesa. Velmi příjemná túra, zvláště Vyšného Koprovského sedlo skýtá přímo skvělý výhled.

Sídlo horské služby:

HS – TANAP

06201 Starý Smokovec

tel.: 0969/ 28 20, 28 55

ŠTÍTY PRO DRSŇÁKY: (ty, které jsou přístupné pouze v doprovodu horského vůdce)

Gerlachovský štít (2654 m.n.m.) – nejvyšší hora Slovenska, záludná a nebezpečná - každoročně má na svědomí několik lidských životů. Terén je dost náročný, velká část cesty je jištěna řetězy a skobami. Samotný výstup trvá 3-5 hodin, obvykle se vychází od Sliezskeho domu. Sestup je pak možný stejnou cestou nebo na druhou stranu kolem Batizovského plesa. Túra je vhodná pouze pro zdatné horaly a rozhodně stojí za to!

Lomnický štít - na štít se nastupuje z Lomnického sedla. Po zhruba 3 hodinách námahy a supění na řetězech Vás přivítá meteorologická stanice a hloučky turistů, kteří se sem vyvezli lanovkou. To je znamení, že jste nahoře a za chvíli můžete jít (nebo jet) dolů.

Ladový štít – mohutný, turisticky vyhledávaný vrchol v závěru Malej Studenej doliny. Je třetí nejvyšší v Tatrách, takže hurá nahoru!

ü Malý Kežmarský štít – celý Kežmarský masiv uzavírá z jihu Dolinu Bielej vody. Zde máte jedinečnou příležitost prohlédnout si 900 m vysokou skalní stěnu – je nejmohutnější v Tatrách a velmi pravděpodobně po ní polezou nějací horolezci. Opravdu hezká a zábavná túra.

KAM SE MŮŽETE VYVÉZT LANOVKOU:

Hrebienok – pozemní lanovka ze Starého Smokovca sem jede 7 minut.

Skalnaté pleso – cesta visutou kabinkovou lanovkou z Tatranskej Lomnice trvá 14 minut.

Lomnický štít – lanovkou ze Skalnatého plesa se nahoru dostanete za 8 minut.

dospělí: 350 Sk, děti: 200 Sk

Lomnické sedlo – sedačková lanovka

dospělí: 100 Sk, děti: 60 Sk

Chata pod Soliskom – nová a hezky rychlá sedačková lanovka.

Všechny lanovky (vyjma té, která vede na Lomnický štít, pochopitelně) vozí v zimě lyžaře a přilehlé svahy se s prvním sněhem mění ve velmi frekventované sjezdovky. V létě je provoz lanovek méně intenzivní.