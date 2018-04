Vysočina na kole je kopcovitá, ale krásná

CYKLOTURISTIKA NA VYSOČINĚ

Vysočina zatím nepatří k oblastem s hustou sítí cyklistických tras. Je to dáno jednak kopcovitým terénem Českomoravské vrchoviny a také menším počátečním zájmem turistů. Vysočinou prochází několik značených dálkových cyklostezek, na které už začínají navazovat i ty místní. Na dalším rozvoji cykloturistiky se již podílejí i městské a obecní úřady. Magistrát města Jihlavy například plánuje letos vynaložit na projekční přípravu a realizaci těchto tratí více než dva miliony korun a v průběhu dalších pěti let pak celkem deset milionů.

Novou vznikající cyklotrasou je Posázaví, na jejímž vzniku se podílí sdružení třiadvaceti obcí podél řeky Sázavy. K významným regionálním cestám patří také cyklotrasa Po stopách Santiniho, která vede z Vojnova Městce přes Žďár nad Sázavou, Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Horní Bobrovou a Zvoli do Bystřice nad Pernštejnem. Podél cyklotrasy můžete obdivovat Santiniho díla, například kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice ve Žďáře nad Sázavou, románský kostel svatého. Petra a Pavla v Horní Bobrové nebo kostel Navštívení Panny Marie v Obyčtově. Vysočinu protíná také regionální cyklotrasa Jeseník - Znojmo, která na území kraje prochází Kadovem, Jimramovem a Novým Městem na Moravě.

ROZDĚLENÍ CEST

Cyklistické cesty jsou rozděleny na dvě skupiny: cyklotrasy a cykloturistické trasy. Cyklotrasy vedou většinou po asfaltových silnicích a dobrých místních a účelových komunikacích. Cykloturistické trasy jsou ty, které vedou většinou po horších polních či lesních cestách nebo terénem. Společně s jinými organizacemi se na značení tras pro cyklisty podílejí členové Klubu českých turistů. U vyznačených tras pak klub zajišťuje pravidelnou údržbu. Je také z pověření ministerstva dopravy garantem jednotného značení cyklistických tras, které eviduje.

SPRÁVNÉ KOLO

Je asi jasné, že jiný typ kola se hodí na asfaltovou silnici a jiný do hor. Jaké kolo se ale hodí právě k vám? Výška jeho rámu by měla být u horského bicyklu právě taková, abyste mohli zvednout přední kolo o více než deset centimetrů, když se postavíte rozkročmo před sedlo. Sedlo má být tak vysoko, aby vaše noha, položená na šlapce v dolní poloze, byla mírně pokrčena. Osa těla by pak měla s horní rámovou trubkou svírat padesátistupňový úhel.

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI

Při jízdě ve skupině se doporučuje, aby jako poslední člen jel nejzdatnější cyklista. Například při výletu čtyřčlenné rodiny by měla jet první matka, za ní děti a poslední otec. Poslední jezdec může upozorňovat skupinu na předjíždějící auta, a také dojet zastavit čelo skupiny, pokud někomu dojdou síly, nebo nemůže pokračovat kvůli defektu kola. Cyklisté by neměli jezdit vedle sebe.

PRAKTICKÉ TIPY

Před delší túrou je dobré seznámit se s novým kolem na kratších projížďkách. Jen tak je možné opravit nebo odstranit nečekané drobnosti a potíže.

Pokud cestujete se zavazadly, je vhodné použít speciální vaky a ty rozdělit na obě kola.Kdo nevěnuje dostatečnou pozornost oblečení, může na kole snadno prochladnout. Proto se doporučuje jezdit vždy se zakrytými zády, břichem - kvůli možnému prostydnutí žaludku, a také rameny, která je vhodné chránit z důvodu možného pádu.

Na delší výlety je nutné vzít s sebou energeticky bohaté potraviny a dostatek tekutin. Při sjíždění z prudkého kopce se doporučuje přesunout těžiště za sedlo, aby při prudkém zabrždění nebyl cyklista vržen setrvačností před kolo. Před delšími výlety je dobré nechat kolo seřídit odborníky.

ZNAČENÍ CYKLOTRAS

Klub českých turistů je garantem jednotného značení celé sítě cyklotras v naší republice. Kromě cyklistických stezek a tras vyznačuje také cesty pro pěší turistiku a lyžařské tratě. Všechny cesty společně vytvářejí síť o celkové délce překračující čtyřicet tisíc kilometrů.

Značení cyklistických tras má dvě základní varianty. V méně přístupných, většinou horských oblastech jsou stezky vyznačovány čtvercovými značkami o třech pruzích, podobně jako cesty pro pěší, jen základní barva je žlutá. Takto značených stezek je pouze deset procent ze všech označených cest.

Druhým, běžnějším způsobem je značení pomocí směrových cedulí vždy ve žluté barvě. Tyto značky připomínají dopravní značení, od kterého se liší právě žlutou barvou a symbolem stylizovaného kola.

Klub turistů rozlišuje pět tříd cyklistických tras: Hlavní trasy zahrnují první druhou a třetí třídu a cesty dalších dvou tříd jsou pak místní, regionální. Cesty první třídy jsou značeny jednociferným číslem, cesty druhé třídy číslem dvouciferným, a tak dál.

Členové klubu turistů plánují, že označí jen v prvních třech třídách šest tisíc dvě stě kilometrů cyklotras. V současné době už značky všech tříd vymezují více než deset tisíc kilometrů tratí.

Vysočinou procházejí dvě hlavní cyklotrasy. Pražská spojuje hlavní město přes Seč, Hlinsko a Nové Město na Moravě do Brna. Druhou je Českomoravská cesta, která spojuje Jeseníky s Jihlavou a Slavonicemi. Slavonice jsou velmi důležitou spojkou mnoha dalších tras. Mapy cyklistických stezek jsou souborně vydány v katalogu Eurobeds, který je k dispozici v turistických informačních centrech.

TIPY NA CYKLISTICKÝ VÝLET

Telč - Roštejn a zpět - 32,5 kilometru, nízká obtížnost, polní a lesní cesty

Telč, Roštejnský rybník, Volevčice, Doupě, Roštejn, Kozí hřbet, U Obrázku, Velký pařezitý rybník, Řásná, Nad Vanovem, Lipky, Telč Za posledním vlkem Vysočiny - 61 kilometr, polní a lesní cesty, vysoká obtížnost

Plíčky, Lhotka, Tři Studně, Kadov, Sněžné, Bohdalec, Kamenice (vrch), Zubří, Nové Město na Moravě, Harusův kopec, Jiříkovice, Lhotka, Vysoké, Žďár nad Sázavou Jihlava - Žďár nad Sázavou - nízká obtížnost, asfaltové cesty

Jihlava ÖMV, Hruškové Dvory, Kamenný kopeček, Ždírec, Věžnička, Polná, Hrbov, Špinov, Sázava, Žďár nad Sázavou Jihlava - Luka - Puklice - Jihlava - 35 km, nízká obížnost, asfaltové a lesní cesty

Jihlava ÖMV, Hůlova ul., Malý Beranov, Luka nad Jihlavou, Bítovčice, Přímělkov, Střížov, Puklice, Studénky, Na Vyhlídce, Kosov, Jihlava Jihlava - Křemešník - Dolní Cerekev - Jihlava - 52 km, střední obtížnost, asfaltové a polní cesty

Jihlava - Staré Hory, Plandry, Vyskytná, Jiřín, Zbilidy, Opatov, Jankov, Chaloupky, rozcestí pod Spáleným vrchem, Sázava, Nový Rychnov, Rohozná, Dolní Cerekev, Kostelec, Dvorce, Hosov, Jihlava Jihlava - Třešť - Roštejn - Telč - 26 km, úroveň obtížnosti nízká, asfaltové cesty

Jihlava Skalka, Pístov, Salavice, Třešť, Čenkov, Růžená, Roštejn, Doupě, Vanůvek, Telč Žirovnice - Javořice - Batelov - Jihlava - 50 km, střední asfaltové cesty

Žirovnice, Počátky, Panské Dubénky, Kaliště, Studánka Páně, Javořice, Studánka Páně, Velký pařezitý rybník, Malý pařezitý rybník, Roštejn, Růžená, Rácov, Batelov, Dolní Cerekev, Kostelec, Dvorce, Hosov, Jihlava Bransouze - Třebíč - Dalešice - Modřice - 95 km, střední obtížnost, silnice

Bransouze, Číchov, Přibyslavice, Nová Ves, Třebíč, Střítež, Klucov, Dolní Vilémovice, Valeč, Dalešice, Slavětice, hráz přehrady Dalešice, Kramolín, Mohelno, Senohrady, Biskoupky, Němčice, Ivančice, Moravské Bránice, Silůvky, Ořechov, Hajany, Modřice Okolo Seče - 30 km, mírná trasa, polní cesty a silnice nižších tříd

Seč, Klokočov, Modletín, Spálava, Horní Bradlo, Přemilov, Proseč, Seč přehrada, Seč, Nové Město, Studnice, Rokytno, Nové Město, 32 km, štřední obtížnost, lesní, polní cesty a silnice Nové Město na Moravě - Studnice - Rokytno - Nové Město - 32 km, střední obtížnost, lesní a polní cesty a silnice

Nové Město na Moravě, Maršovice, Studnice, Pasecká Skála, Kuklík, Krátká, Samotín, Kadov, Fryšava pod Žákovou horou, Rokytno, Maršovice, Nové Město na Moravě Po stopách Santiniho - 60 km, střední obtížnost, silnice 3. třídy

Vojnův Městec, Žďár nad Sázavou, Hlinné, Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Bohdalec, Horní Bobrová, Zvole, Bystřice nad Pernštejnem

POVINNÁ VÝBAVA

Dvě na sobě nezávislé brzdy, zvonek nebo jiné výstražné zvukové zařízení, přední bílé světlo, zdroj elektrického proudu, přední bílá odrazka, zadní obrysové červené světlo svítící trvale nebo přerušovaně, zadní odrazka červené barvy, účinné blatníky, oranžové odrazky po obou stranách pedálů, oranžové odrazky na paprscích předního i zadního kola, účinný kryt řetězu

KOLA VE VLAKU

V zásadě jsou dva způsoby, jak přepravovat ve vlaku kolo. Prvním z nich je přeprava kola jako cestovního zavazadla ve služebním voze. Kvůli vyplňování tiskopisu a předání kol je lepší přijet na nádraží nejméně půl hodiny před odjezdem vlaku. Podle symbolu malého kufříku u příslušného spoje v jízdním řádu poznáte, jestli má právě váš vlak služební vůz připojený. Pokud cestujete ve větší skupině je dobré váš záměr cestovat s koly předem telefonicky oznámit na nádraží. Do tiskopisu musíte uvézt číslo rámu vašeho kola. Vhodné je mít číslo napsané na papírku, protože bývá na kole zespodu. Také je vhodné mít na kole přivázanou kartičku, kam mohou pracovníci Českých drah nalepit cílovou stanici zavazadla. Svoje kolo můžete po domluvě s pracovníky nádraží předat do služebního vozu vašeho vlaku osobně. Předejdete tak možným obavám, jak s vaším kolem nakládá někdo cizí.

Druhou možností je zjednodušená přeprava kola. To znamená, že každý si své kolo během jízdy hlídá sám. Většinou je zjednodušená přeprava umožněná v osobních vozech, které jsou používány na kratších trasách a zastavují v každé stanici. Možnost zjednodušené přepravy je v jízdním řádu vyznačena symbolem malého bicyklu u daného vlaku