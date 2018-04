Vysílač může lákat turisty

"Od Vánoc sem přišla řada lidí. A to jsme ještě rozhlednu nikde moc nepropagovali," těší starostu Kozárova Jaroslava Bubeníka. Dvaačtyřicetimetrová stavba na kopci zvaném Babylon, vysokém 664 metrů nad mořem, je v Kozárově pro turisty jediným lákadlem. Na vyhlídkovou terasu, umístěnou čtyřiadvacet metrů nad zemí, se dostanou po sto čtyřiceti schodech. Vidět je odtud až na Pálavu a na Jeseníky.

"Dali jsme společnosti k dispozici pozemek na stavbu vysílače, z něhož nám do obecní pokladny poplyne nájem, a vyřídili všechny formality ohledně stavebního povolení. Jinak jsme nemuseli dát žádné jiné peníze," uvedl Bubeník. Vyhlídkovou věž hodlá propagovat na internetu, ale i na dalších reklamních materiálech v informačních centrech větších měst v okolí. "Kolem rozhledny povede také cyklostezka, rádi bychom v blízkosti vybudovali parkoviště a nějaké občerstvení," plánuje kozárovský starosta. "Jsme rádi, že to tady máme, protože se s mobilními operátory nepodaří dohodnout vždy. Něco podobného chtěli i v sousedních Černovicích, ale nevyšlo jim to," uzavřel starosta.

Podobně na Hodonínsku stojí společně s vysílačem nová rozhledna nad Tvarožnou Lhotou v Bílých Karpatech. Rozhlednu postavil Eurotel a provozovat ji bude obec, která ji slavnostně otevře v dubnu. Vznikala podobně jako v Kozárově. "Eurotel chtěl na kopci zvaném Vrchy postavit vysílač. Spolu se správou CHKO Bílé Karpaty se dohodl, že tady vystaví rozhlednu. Je odtud krásný výhled na Chráněnou krajinnou oblast Čertoryje," řekla starostka Tvarožné Lhoty Marie Chalupová.

Vše směřuje k tomu, aby v kraji letos přibyly na vysílačích další rozhledny. Eurotel jednu takovou vybuduje do léta ve Veselici, těsně na hranici chráněné krajinné oblasti Moravský kras. "V polovině června by vše mělo být v provozu," přiblížil Miloslav Novotný, starosta obce Vavřince, jíž je Veselice místní částí. Také Vavřinečtí se inspirovali historií. Za druhé světové války mohli z rozhledny v jejich obci místní sledovat bombardování Kuřimi a Brna.

Kdy se turisté budou moci podívat z vyhlídkového ochozu ve výšce pětatřiceti metrů nad nejvyšším kopcem v okolí, zvaném Podvrší, ale zastupitelé ještě nevědí. Rozhodují se, zda budou příchozí na věž pouštět jen při jednorázových akcích, například když přes jejich obec povede trasa dálkového pochodu, nebo zda nechají věž otevřenu celoročně. "Zatím se přikláníme spíš k občasnému zprovoznění, na výstupu na rozhlednu se bude také dát dohodnout v informačních střediscích," dodal Novotný.

Přestože Kozárovští nedali zatím na postavení rozhledny ani korunu z obecní kasy, vědí, že do budoucna z nich bude tato atrakce tahat dost peněz. Už letos počítají se sto padesáti tisíci korunami na postavení příjezdové cesty. Něco bude stát také propagace. Svoje představy už mají i v Tvarožné Lhotě. "Chtěli bychom sem přilákat turisty. Máme tady totiž rekreační oblast. Ze vstupného bychom mohli zaplatit správce, který se o rozhlednu bude starat," podotkla starostka Chalupová.

Zatraktivnit obec a přilákat turisty se chtěli pokusit také ve Studnicích na Vyškovsku. Proto i oni začali zvažovat spolupráci s mobilními operátory a využití jejich vysílače pro rozhlednu. "Zůstalo jen u úvahy, upustili jsme od této myšlenky, nepodařilo se to dotáhnout do konce. Důležitější bylo dokončit plynofikaci a řadu dalších věcí v obci," konstatoval místostarosta Hynek Doležel. Jen u pouhých představ a plánů zatím zůstává také výstavba rozhledny v městské části Blanska, Hořicích.

S myšlenkou postavit v Blansku rozhlednu přišli sami obyvatelé v soutěži, kterou vyhlásila radnice a v níž měli navrhnout, co by město mělo zachovat jako odkaz budoucím generacím. I když radní do návrhu rozpočtu zapracovali půl milionu korun na tento objekt, zastupitelé návrh smetli ze stolu . "Jedná se o nákladnou záležitost, pět set tisíc v rozpočtu by stály jen terénní úpravy, které by bylo nutné udělat. Rozhlednu by bylo sice možné využívat na reklamní účely, bylo by to turistické lákadlo, avšak v současné době to není nejbolavější věc pro Blansko," řekl blanenský starosta Miloslav Kala.

V každé větší obci či městečku na Znojemsku i v okolí Ivančic vyrostly v posledních letech ocelové konstrukce stožárů mobilních operátorů. Tam však kromě přenosu hovorů z mobilních telefonů většinou neplní žádnou jinou funkci. Vysoké konstrukce tyčící se nad krajinou však třeba právě k ničím nerušenému rozhlédnutí po okolí přímo lákají. "Přestože je vysoký stožár oplocen a je tam zákaz vstupu, pracovníci firmy starající se o jeho údržbu nám už několikrát tvrdili, že tam načapali nezvané návštěvníky," prozradil tajemník ivančického městského úřadu Jaroslav Horák.

Mít rozhlednu na vysílači mobilního operátora nemůže mít každý. Potvrzují to i společnosti, které sítě mobilních telefonů provozují. "Nejsou stanovena jednoznačná pravidla, za jakých se vysílač může stát rozhlednou. Záleží to jednak na obci, zda o to má zájem, ale také na nás, jestli tam vysílač potřebujeme, jestli to potřebuje naše síť. Neděláme to běžně, je to totiž nákladné, rozhledna stojí přes deset milionů korun," uvedl tiskový mluvčí společnosti Eurotel Jan Kučmáš.



Vysílače, které slouží i jako rozhledny



Eurotel Tvarožná Lhota (okres Hodonín),

chystá se stavba ve Vavřinci (okres Blansko),

Český mobil (Oskar) Kozárov (okres Blansko),

Radiomobil (Paegas) nejbližší v Telči a na Kozlovském kopci u Svitav