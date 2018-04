Protržená přehrada zabila 62 lidí, po sto letech má přitahovat turisty

Protržení přehrady byla největší katastrofa svého druhu v Evropě. Vyžádala si šedesát dva mrtvých, 380 lidí přišlo o střechu nad hlavou a tisíc lidí o práci.

Protržená přehrada krátce po katastrofě.

Parta nadšenců, starostové okolních obcí, Lesy ČR i Povodí Labe již dnes chystají velkou akci ke stému výročí této tragédie. Chtějí z areálu přehrady udělat důstojné místo, aby tam měli lidi proč chodit.

"Ten nápad už nosím v hlavě hodně dlouho. Když vyprávím kolegům v Senátu co se tady stalo, kulí oči, protože o tom nemají páru," vysvětluje starosta Albrechtic v Jizerských horách a senátor za ODS Jaroslav Zeman.

Přesná podoba toho, jak by měl prostor bývalé přehrady při kulatém výročí vypadat, zatím nemá definitivní verzi.

"Scházíme se teprve několik týdnů a postupně vytváříme projekt, jehož hlavní ideou je, aby si návštěvníci mohli udělat lepší představu o tom, kde vedla hráz a jak byla přehrada velká," říká šéf krajského ředitelství Lesů ČR Ludvík Řičář.

Na lesníky připadnou v projektu nejdůležitější práce, protože je čeká kácení stromů, které na téměř dvě stě metrů dlouhé hrázi za 97 let vyrostly.

Protržená přehrada 18. listopadu 1915 byla přehrada Desná zkolaudována Karlem Podhájským. 18. září 1916 se hráz protrhla. Rozsah škod byl ojedinělý v celém Rakousku-Uhersku: 62 mrtvých, 29 domů a 11 brusičských dílen voda smetla, 1020 lidí přišlo o práci, 380 o střechu nad hlavou. Materiální škody šly do milionů. Po tragédii se Podhajský zastřelil, stavitelé byli souzeni. Proces se táhl 17 let, podmínečné tresty prominul v roce 1929 prezident Masaryk.





Do přípravných prací se zapojili i pracovníci Povodí Labe, jemuž patří šoupátková věž, dnes nejviditelnější část přehrady, jejíž areál je od roku 1996 kulturní památkou.

Povodí by také mělo během dalších třech let obnovit deset let staré chodníky, které byly vyrobeny ze smrkového dřeva a nevydržely drsné podnebí hor.

"Musí být z tvrdého dřeva. Opravíme i informační tabule, které jsou málo čitelné," vysvětluje Jaroslav Jaroušek, ředitel jabloneckého Povodí Labe.

V plánu je i stavba nového mostu přes Bílou Desnou. Současnou lávku sebere jednou za dva roky velká voda. Nový most by měl být ve výšce tři metry nad vodou.

Projekt má rozpočet mezi třemi a pěti miliony korun. Část peněz by měla připadnout na stavbu útulku, jaké jsou v Jizerských horách třeba na Knajpě nebo na Hřebínku.

Měl by stát na místě kdysi slavné Krömerovy boudy, kterou po druhé světové válce kdosi zapálil. "Občerstvení musí být. Když tam táhnete dítě nebo vnuka, tak jim musíte slíbit buřta," směje se senátor Zeman.