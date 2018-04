Výročí kolesového parníku Bohemia a pět „vodních“ akcí

Jmenoval se Bohemia a u jeho zrodu stáli dva muži: anglický podnikatel a zakladatel paroplavebních podniků John Andrews a Joseph John Ruston, spolumajitel a ředitel známé pražské strojírny a loděnice Ruston a spol. Právě Ruston v létě roku 1840 nakreslil plány nové lodě a na podzim začal s její stavbou.

Bohemia na vodě

K nejhezčím pražským zážitkům pro rodiny s dětmi patří plavba lodí po Vltavě do zoo.

Kdybyste hledali místo, kde první český kolesový parník vznikal, museli byste zamířit do pražského Karlína, na břeh Vltavy někam k dnešní Invalidovně. Ostatně i pozemek si Andrews pronajal právě od Domu invalidů a tam také byla loď 1. května 1841 spuštěna na vodu. Díky pražským novinám víme, že k události došlo v půl čtvrté odpoledne a slavnost provázela hudba, salvy a nadšený jásot publika z tribuny u Invalidovny. Zázrak tehdejší techniky přitahoval zaslouženou pozornost.

Po zkušebních plavbách se Bohemia koncem května vydala na první plavbu po proudu Vltavy do Mělníka a dál do Drážďan. Podle dobových záznamů Bohemii s obzvlášť velkými ovacemi vítali zejména v Litoměřicích a v Ústí nad Labem. Panenskou plavbu do Drážďan, dlouhou přibližně 170 kilometrů, zvládla loď za 11 hodin 45 minut čistého času.

Na palubě s Andersenem

Bohemia byla na svou dobu velký a spolehlivý parník. Její příď zdobila dřevěná postříbřená socha českého lva, v salonech 1. a 2. třídy a v jednom salonu pro dámy vozila až 140 cestujících. Pasažéři měli k dispozici i kuchyni, o jejich pohodlí se starali stewardi. Protože Vltava mívala nízký stav vody, zájemci o plavbu se na vozech museli dopravit do Obříství, odkud Bohemia od dubna do listopadu vyplouvala na pravidelnou trasu do Drážďan a zpět.

Zajímavá a pohodlná cesta lákala kdekoho; jedním ze slavných cestujících byl i dánský spisovatel Hans Christian Andersen. Když se v červnu 1841 vracel z tureckého Cařihradu přes Prahu do Kodaně a dozvěděl o možnosti cestovat po Labi, přijel kočárem do Obříství, kde přespal a ráno příštího dne absolvoval cestu do Drážďan. Bohemia tehdy za sebou měla sotva měsíc existence.

Krása kolesových parníků

Celodenní výlet parníkem na Slapy lákal výletníky již v 19. století.

Bohemia neměla dlouhý život, dosloužila již o patnáct let později, ovšem její srdce – obrazně řečeno – spolehlivě bije dodnes. Podle Wikipedie byl „...precizně vyrobený a velmi lehký parní stroj...“ přenesen do parníku Pillnitz, později přejmenovaného na Diesbar. Parní stroj z Bohemie v něm funguje dodnes.

Do Českého Krumlova zveme vodáky na pátý ročník Odemykání Vltavy s vodníkem a vodnicí.

Krásu kolesových parníků si dodnes vychutnáte díky Pražské paroplavební společnosti, v jejíž flotile jsou hned dva historické kolesové parníky, Vltava a Vyšehrad. Obě zrekonstruované a plně funkční lodě, roku 2013 prohlášené za kulturní památky, plují na pravidelných linkách Prahou, na trase do zoologické zahrady i na výletních plavbách na Slapy a do Mělníka. A to Vltavě, jedné z nejkrásnějších lodí nejen v Čechách, ale i v celé Evropě, letos bude 76 let, a Vyšehrad je ještě o dva roky starší!

