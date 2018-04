Vyřešená záhada

Russell Gray a Fiona Jordanová z univerzity v novozélanském Aucklandu se rozhodli porovnat více než 5100 pojmů ze 77 austronéských jazyků s cílem najít faktory, které by určily trasu pohybu. Vědci se domnívají, že osídlování ostrovů se odehrávalo ve 13 fázích. Migrace začala na Tchaj-wanu před 5500 lety, pokračovala na jih k Filipínám a Nové Guineji, potom zamířila k Fidži a skončila na Havajských ostrovech a na Novém Zélandu."Jazyky, stejně jako molekuly, potvrzují evoluční historii," napsali vědci v odborném časopise Nature. Vývoj jazyka je prý možné sledovat na základě analýzy slov, stejně jako historický vývoj lidstva lze zjistit prostřednictvím analýzy genů.Předchozí jazykové a archeologické výzkumy odhadovaly, že přenos jazyků z Tchaj-wanu do západní Polynésie trval přibližně 2000 let.