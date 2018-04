Vyrazte za uměním: osm tipů na končící i nové jarní výstavy

Pospíšit byste si měli především tam, kde výstavy končí. Mezi takové akce patří zejména Umění Krušnohoří a Tiziano Vanitas v Praze.

Kde se bude zavírat?

V Císařské konírně na Pražském hradě se během roku vystřídá několik výstav, ta o Tizianovi končí za pár dní.

Pospíšit byste si měli na výstavu Národní galerie v Praze s názvem Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, která probíhá ve Valdštejnské jízdárně a končí již v neděli 13. března. Sochařské i malířské památky, předměty z ušlechtilých kovů, jáchymovské tolary i medaile z tamní mincovny si můžete prohlédnout denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Základní vstupné stojí 180 korun, snížené polovinu a rodinná vstupenka vás vyjde na 350 korun.

Chomutovské muzeum zapůjčilo část sbírek pro pražskou výstavu o umění v Krušnohoří a ve stejné době nabízí reciproční výstavu ze sbírek Národní galerie.

Na pražskou výstavu putovala díla z Litoměřic, Ústí nad Labem, Loun, Žatce, Mostu, Teplic, Děčína, Kadaně i z Chomutova. Právě chomutovské Oblastní muzeum, které pro výstavu poskytlo řadu předmětů ze stálé expozice, nabízí reciproční výstavu vzácných středověkých a renesančních soch a maleb ze sbírek Národní galerie. V muzejních prostorech historické radnice na náměstí 1. máje bude k vidění až do soboty 26. března.

Tizian, Zvěrokruh a Slovanská epopej

V neděli 20. března budete mít poslední příležitost navštívit výstavu Tiziano Vanitas – básník obrazu a odstínu krásy v Císařské konírně na Pražském hradě. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin, základní vstupné stojí 180 korun, snížené 100 korun, rodinná vstupenka vás vyjde na 400 korun.

Slovanská epopej Alfonse Muchy bude ve Veletržním paláci pouze do konce letošního roku, pak odcestuje na dlouhé turné po Asii.

Čas se krátí i těm, kteří při některém z výletů po Praze či do Prahy chtějí obdivovat unikátní Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Soubor rozměrných pláten je až do konce roku 2016 k vidění ve Veletržním paláci, příští rok se však vydá na přibližně dvouleté turné po Japonsku a Číně. Základní vstupné stojí 220 korun a snížené 110 korun.

Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Mimochodem na prostranství před Veletržním palácem bude až do konce srpna vystaveno dvanáct bronzových hlav znamení zvěrokruhu, jejichž autorem je čínský umělec Aj Wej-wej. Jde o kopie plastik, jež během opiových válek v roce 1860 zničila zahraniční vojska v Zahradě dokonalého jasu poblíž Pekingu.

František Kupka: Vanoucí modře

Několik zajímavých výstav pro letošní jaro připravilo Museum Kampa, které loni britský deník The Guardian zařadil mezi deset nejlepších muzeí v Evropě. Lahůdkou je především výstava František Kupka: Vanoucí modře. Tři související obrazy se stejným názvem Bleus Mouvants / Vanoucí modře na výstavu přicestovaly z pražské Národní galerie, ze sbírky moderního umění Musée National d ́Art Moderne Paris – Centre Pompidou a ze soukromé sbírky v Londýně.

Naposledy se společně představily v Praze v roce 1946 na Kupkově retrospektivě v Mánesu a o třicet let později v New Yorku v Guggenheim Museu. V Museu Kampa si je můžete prohlédnout až do neděle 22. května, podobně jako výstavu děl básníka, žurnalisty a výtvarného umělce Karla Trinkewitze. Vstupenka na výstavu stojí 80 Kč pro dospělé a 40 Kč pro studenty a seniory, celé muzeum si prohlédnete za 160 a 80 Kč.

Do Brna za markrabětem Joštem

Osmimetrová bronzová jezdecká socha v centru Brna připomíná posledního moravského markraběte Jošta Lucemburského.

Od doby, kdy žil poslední moravský markrabě Jošt Lucemburský (1354–1411), uplynulo již šest století. Na jednoho z nejschopnějších členů lucemburské královské rodiny Brno nezapomíná – loni Moravské náměstí v centru města ozdobila osmimetrová bronzová jezdecká socha.

Na sobotu 12. března připravuje Muzeum města Brna sídlící na Špilberku populárně-naučnou konferenci, zaměřenou na 14. století. Stálou expozici Špilberk – od hradu k pevnosti při té příležitosti rozšíří dvě nové vitríny, vztahující se k osobnosti Jošta Lucemburského, moravského krále nekrále. A chystají se i další akce a výstavy, na které vás pozveme na jaře!