Vyražte na valtický vinohrad a vyhrajte mistrovství ve sběru hroznů

Nástup v 8:30 v montérkách. Tak bude vypadat sobotní ráno 27. září ve Valticích. Nechystá se žádná venkovská brigáda, ale Retro vinobraní a Mistrovství ve sběru hroznů.

Máte-li chuť vyrazit do vinohradu, užít si odpoledne na čerstvém vzduchu a ještě si zasoutěžit, rozhodně přijeďte ráno do areálu Château Valtice na Vinařské ulici. Tam totiž proběhne rozdělení sběračů do družstev a rozdání kbelíků a nůžek. Chybět nebude ani ranní posilnění v podobě burčáku. Odtud nadšení brigádníci vyrazí na traktoru přímo na vinici.

Mistrovství světa ve sběru hroznů

Nejprve vás čeká malá rozcvička a zahřívací kolo. To abyste si vyzkoušeli, jak vám stříhání hroznů jde. A protože práce na vinohradu není žádný med, čeká na brigádníky pravá česká svačinka v podobě chlebu se škvarkovou pomazánkou. Mezitím se ti soutěživější mohou utkat v soutěži "O největší plíce" v tahání vody z kbelíku koštýřem na jeden zátah.

Potom už bude na řadě to nejdůležitější: Mistrovství světa ve sběru hroznů. Družstva budou mít 15 minut na to, aby překonala dosavadní rekord akce 3 532 kilogramů natrhaných hroznů, které v roce 2012 natrhalo sedm družstev. Námaha si zaslouží odměnu, takže brigádníci přímo na vinohradu dostanou po své patnáctiminutovce poctivý český guláš s chlebem. Pokud si myslíte, že tím akce končí, jste ale na omylu.



Zámecký košt vín a burčáku

V půl čtvrté totiž jako součást Retro vinobraní začne ve Vinařské ulici tradiční Zámecký košt vín a burčáku. Umožněna vám bude prohlídka velkého Křížového sklepa z roku 1640 a celého vinařství Château Valtice, při které budete moci ochutnat vinné mošt i burčák v různém stádiu kvašení. Vybrat si můžete ze dvou programů.

"Se vším všudy", který vás vyjde na 500 korun, nabízí navíc bohatý raut, 100 korunovou poukázku na nákup vína a ochutnávku většího výběru vín. Pokud se ale chcete zastavit jen "Na skleničku" přijďte v 18:30 do Zámeckého sklepa, jednoho z největších a nejstarších vinných sklepů v Evropě, kde si nakoupíte žetony, zaplatíte 30 korun vratné zálohy za skleničku a můžete degustovat, co hrdlo ráčí.

Sklepy, v nichž sídlí Salon vín ČR, byly nedávno zrekonstruovány a uskladněna je v nich stovka vín

Zachutná-li vám některé z degustovaných vín, můžete si ho samozřejmě na místě koupit, objednat si ho, nebo se zastavit v místní Vinařské pohotovosti, kde vám víno prodají 24 hodin denně 7 dní v týdnu.



Salon vín České republiky ve Valticích

Pokud byste se rozhodli strávit ve Valticích více ovíněných dní, vydejte se do Salonu vín České republiky, který sídlí přímo na valtickém zámku. V překrásně zrekonstruovaných zámeckých sklepích najdete v tekuté podobě to nejlepší, co na českých a moravských vinohradech uzrálo.

Celkem stovka vín je k dispozici ve třech degustačních programech. První, volná degustace, vám umožní ochutnat kterékoliv víno z nabídky. Informace o jednotlivých lahvích si můžete přečíst na informačních boxech nebo se na detaily můžete zeptat sommeliéra, který vám na otázky rád odpoví.

Druhým typem degustace je "By the glass", která umožňuje ochutnávku zlatavého moku s využitím moderního výdejníku sklenek. Během řízených degustací se vám po celou dobu bude věnovat sommeliér. Cena koštů se pohybuje mezi 150 a 499 korunami. Otevřeno je v Salonu vín denně kromě pondělí, jednotlivé programu však doporučujeme objednat předem.

Valtický zámek - poklad z truhlice UNESCO

Po sklence kvalitního vína se vydejte na prohlídku zámku, vystavěného ve 12. století jako gotický hrad. Podobu zámku mu dal rod Lichteinsteinů, kteří stavbu vlastnili od druhé poloviny 14. století až do roku 1945. Zámek je v říjnu otevřen pouze o víkendech a vydat se můžete hned na čtyři okruhy.

Zámek Valtice patří spolu s celým Lednicko-valtickým areálem na seznam památek UNESCO

První vám představí zámek v dobách knížecích, další přiblíží jeho dějiny v císařském období. Navíc můžete prohlídku zkombinovat s návštěvou zámeckého sklepa či Salonu vín. Ceny prohlídkových okruhů se pohybují od 100 do 200 korun.