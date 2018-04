Vyrazte na podzimní jazzové festivaly

Jazz Jam Cheb

První ročník jazzového festivalu Jazz Jam Cheb se uskutečnil v roce 1995. O dva roky později na něj navázal ročník druhý a od té doby se nejen západočeští fanoušci jazzu mohou těšit na dávku svého oblíbeného žánru každý rok. Letos tóny amerického hudebního stylu rozvlní Cheb 10. a 11. října. Už o den dříve se ale můžete naladit na festivalovou vlnu a vyrazit na promítání dokumentárních filmů Martina Kratochvíla, které se uskuteční ve čtvrtek 9. října od 18 hodin.

V pátek a sobotu večer už vystoupí samotní jazzmani. V 19 hodin otevře scénu sálu v kulturním centru Svoboda ojedinělý mezinárodní projekt Prague-Vienna Connection, spojující dvě mladé muzikantky z Vídně a dva vyzrálé hudebníky z Prahy. Od 20 hodin na ně naváže Beata Pater Quartet s talentovanou kalifornskou vokalistkou v čele.

O hodinu později na pódiu svůj um předvedou Jazz Q a Oskar Petr. Druhý festivalový den nebudou chybět uskupení Big Band Karlovy Vary, Skety, Matej Benko Quintet a Mirian Bayle či Blue Brothers. Vstupné na každý den vás vyjde na 150 korun, na dokumentární filmy můžete zajít za 60 korun.

Struny podzimu v Praze

Hlavní město se od 6. října do 12. listopadu stane křižovatkou hudebních žánrů. Struny podzimu přivedou do Prahy hudebníky vynikající v oblasti jazzu, klasické hudby či world music z celého světa. Hlavní program, složený z devíti koncertních večerů, zahájí svým vystoupením populární portugalská zpěvačka Mariza. V sálu Státní opery Praha si tak 6. října od 19:30 budete moci poslechnout tradiční portugalské fado, které se údajně zrodilo v ulicích portugalských měst jako vyjádření lidských příběhů, stesku po domově, příběhů odloučení a nekonečného moře.

Portugalská zpěvačka Mariza vystoupí ve Státní opeře Praha

Dalšími účinkujícími budou například jazzová legenda Ahmad Jamal, který rozezní svůj klavír v Dvořákově síni Rudolfina 19. října, či jihoafričtí jazzoví ambasadoři Hugh Masekela a Larry Willis, jež představí své skladby 5. listopadu. Sérii koncertů uzavře 9. listopadu Estrella Morente, španělská flamencová diva, jejíž debutové album do světa vyslal jejím hlasem očarovaný Peter Gabriel. Ceny jednotlivých koncertů se liší, vstupné se pohybuje od necelých dvou set do téměř 2 000 korun.

Jednou z hvězd minulého ročníku festivalu Struny podzimu byla zpěvačka Barbara Hennigan

Doprovodný program myslí i na děti. Struny dětem nabízí nejmenším návštěvníkům o víkendu 17. až 19. října nejen koncerty, ale také divadelní představení, dílny či tzv. hravou zónu, kde jsou připraveny skluzavky, fotokoutek, či herna společenských her.

Festival Struny podzimu potom završí 12. listopadu v klubu Roxy afterparty Spotlight, na níž vystoupí řada mladých hudebních talentů. Těšit se můžete na multiinstrumentalistu a beatboxera Taylora McFerrina, britské hiphopové uskupení Young Fathers či na českou varhanici Katt, experimentující s kombinací varhanních zvuků s celého světa a elektronikou. Vstupné na klubovou noc vás vyjde na 390 korun v předprodeji a 450 korun na místě.

Jazz Goes To Town Hradec Králové

Jubilejní dvacátý ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz Goes to Town se v Hradci Králové uskuteční ve dnech 13. až 18. října. I letos se můžete těšit na různé formy jazzu od toho tradičního přes blues, fusion, funky jazz až po be-bop či free jazz. Rytmy z New Orleans se rozezní na hned několika scénách. V Divadle Drak vystoupí mimo jiné Marek Novotný Quintet, britsko-české uskupení Osian Roberts Four či Martin Brunner Trio a Epoque Quartet.

Na královéhradeckém festivalu Jazz Goes To Town vystoupí také srbský klavírista Bojan Z

Hlavní scénou je potom malý sál kongresového centra Aldis, kde vystoupí v pátek a sobotu největší tahouni festivalu. Patří k nim američtí John Scofield Trio se Stevem Swalowem a Billem Stewartem či české uskupení Concept Art Orchestra. Další koncerty potom můžete za lidových 50 korun navštívit v klubech Satchmo a Springfield Club. Pokud se vydáte na některý z pátečních koncertů, zaplatíte za vstupenku 200 korun, na sobotní program se dostanete za 390 korun.



Jazz bez hranic - Mezinárodní hudební festival Plzeň

Hudební projekt Jazz bez hranic zbourá na období od 2. října do 22. listopadu hranice. Navštívit ho totiž můžete v Plzni, Klatovech, Rokycanech, Hrádku u Rokycan, Domažlicích, Hrádku u Sušice, Železné Rudě, Nýrsku, ale také v německých městech Regensburg, Schönsee a Zwiesel. Festival však neboří pouze překážky geografické.

Jeho součástí je Jazz mládeži, který si klade za cíl navázat spolupráci mezi žáky českých a německých škol. Mladí talenti tak mohou navštívit dílny vedené vynikajícími českými i německými pedagogy či představení Jak se dělá jazz, které se uskuteční 21. října v 11 hodin.

Hlavní součástí festivalu jsou však samozřejmě koncerty. Hned 9. října v 19:30 vystoupí v plzeňském Buena Vista Clubu brazilský zpěvák Andriano Trindade v doprovodu českých Los Quemados a West Bohemian All Stars - latin bandu složeného z nejlepších muzikantů západních Čech. Další zahraniční host vystoupí 20. října v Domě hudby Plzeň. Na pódium v 19:30 vystoupí americký trumpetista a držitel dvou Grammy Roy Hargrove v doprovodu českého projektu Jazz Concept.

Množství skvělých koncertů doplní 1. listopadu od půl jedné do 17 hodin workshop swingových tanců, kde se naučíte nejen foxtrot, ale swing či charleston, které využijete hned týž den od 20 hodin na Swingovém bále pro účastníky taneční lekce.

Pak už vás znovu čeká nabitý koncertní program. Ve Velkém divadle v Plzni se uskuteční 8. listopadu galakoncert, jehož hlavními hvězdami budou česko-americké uskupení Trio WUH v doprovodu SWR Big Bandu německé televize ARD. Vstupenky na toto představení vás vyjdou v závislosti na místě od 100 až 400 korun. O čtrnáct dní později zakončí festival vystoupení česko-německých orchestrů vzniklých během jazzových dílen - Junior Jazz Guitar Big Band a Workshop Big Band. Vstup na závěrečný koncert je volný.