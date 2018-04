Vyrazí lyžařské autobusy

11:09 , aktualizováno 11:09

Zvláštní zimní autobusy začnou od zítřejšího dne jezdit z Jablonce nad Nisou a Liberce do jizerskohorkého lyžařského střediska Bedřichov. "Od soboty posilujeme stávající městskou hromadnou dopravu do Bedřichova o tři další spoje, přičemž díky nově zavedenému chemickému posypu v Jizerkách nemusí cestující v Janově nad Nisou přestupovat do náhradního autobusu s řetězy," poznamenal vedoucí střediska městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou Luboš Wejnar. "Kromě toho však začnou od pondělí jezdit z Jablonce denně i speciální skiautobusy, které si u nás zaplatil provozovatel vleků TJ Bižuterie. Jedny pojedou k vlekům do Hrabětic a dále do Bedřichova, druhé pak do Albrechtic. V prvních se lyžaři svezou za pětikorunu, v těch druhých potom dokonce zadarmo."