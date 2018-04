Výprava na K2 má náskok, ale i zažívací potíže

Z Islamabádu se po silnici pojmenované Karakoram Highway přesunuli směrem k horám do města Scardu. Je to jeden z posledních kontaktů s civilizací, odtud budou dnes pokračovat terénními auty do vesnice Askoli. A dál už budou muset pěšky.

"Po cestě do Scardu nás málem zachytil zával, ale naštěstí se nic nestalo," píše stručnou zprávu na displej satelitního telefonu horolezec Josef Lukáš. Podobné zážitky jsou prý na pákistánských cestách na denním pořádku.

Téměř všichni z devítičlenné expedice mají střevní potíže. Někteří zvrací, jiní mají průjem. Shodují se však, že nevolnost nijak nesouvisí se změnou klimatických podmínek.

"Je to z jídla. Jedli jsme nějaké ptáky, byli velicí asi jako drozd nebo kos," hlásí benjamínek expedice Lukáš. Mezi horolezci se o něm mluví jako o dítěti štěstěny. Asi na tom něco bude, protože stejně jako se mu nic nestalo při ošklivých pádech na tatranských extrémních sjezdech, i tady zůstal jeho organismus v klidu. "Sám jsem těch ptáků snědl osm," tvrdí hrdě.

Expedici dnes čeká balení a cesta do Ascoli. Tady expedice nakoupí především potraviny, které nemá smysl kupovat v Česku nebo v Islamabádu. "Pořídíme tam hlavně takové věci jako brambory, rýži, čaj, cukr, prostě těžké a objemné věci. Tohle jídlo bude hlavně pro potřeby v základním táboře, potraviny do stěny si vezeme hlavně z domova," říká vedoucí expedice Leopold Sulovský.

Do základního tábora pod horou K2 by měla expedice dorazit přibližně za týden.