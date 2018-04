VIDEO: Místo výmolů kytičky. V Bruselu bojují proti děravým silnicím

„Výmoly samozřejmě otravují každého. Já ale nechci být negativní, myslím že tohle je pozitivní a vtipný způsob, jak toto téma dostat na stůl,“ říká aktivista Anton Schuurmans, který každý den vyráží do ulic s pytlem zeminy. Každý výmol, který pak potká, promění v záhon s květinou.

Schuurmans sází květiny i do rušných silnic. Podle něj výmoly rozčilují nejen řidiče, ale i cyklisty a chodce. „Jednou to už zafungovalo. Jeden výmol silničáři opravili pár dní poté, co jsem tam zasadil květinu. Docela mě to potěšilo,“ říká.

Jeho záměr se zamlouvá také místním obyvatelům a turistům. „Myslím, že je to hezké, něco takového by se mělo dělat po celé Belgii,“ prohlásil Mathieu Tazaiux v anketě pro agenturu Reuters.