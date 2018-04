My k vám, vy k nám. Češi objevují kouzlo výměnné dovolené

Před více než deseti lety se Matěj Vacík z Plzně poprvé nervózně "vkrádal" do cizího domu. Bylo to ve Francii na Azurovém pobřeží a bylo to zcela legální. Vyrazil tehdy plný pochybností na svou první výměnnou dovolenou.

"Naši výměnní partneři nám tehdy poslali poštou klíč od nějaké poštovní schránky a mapu. Během cesty jsme pořád trochu pochybovali, jestli v té schránce vážně najdeme klíče od domu, jestli ten dům opravdu existuje. Ten pocit, když otvíráte něčí domov, kam vás majitel pozval, aniž by tam sám byl, je vždycky zvláštní, nedá se to srovnat s hotelovým pokojem," popisuje Vacík, který má dnes za sebou víc než deset výměnných dovolených po celém světě.

Právě tato vzájemná důvěra a možnost poznat, jak se žije v cizině zblízka a bez výdajů za ubytování, přilákala k tomuto způsobu cestování v posledních letech miliony lidí po celém světě.

Už jste někdy využili nebo byste chtěli využít služeb home exchange nebo couchsurfingu?

Cestovky ztrácejí klienty

Princip výměn spočívá v tom, že si jednotlivci nebo celé rodiny během dovolené navzájem poskytnou své nemovitosti. Můžete tak třeba na léto vyměnit svoji roubenku v Krkonoších za dům s bazénem na Seychelách. Stačí jen na některém ze specializovaných serverů najít odpovídajícího zájemce.

Zájem o tento alternativní způsob cestování pomalu, ale jistě roste i mezi tradičně nedůvěřivými Čechy. Prázdninové výměny nemovitostí ubírají klienty klasickým cestovním kancelářím.

"Každý rok pozorujeme pokles poptávky po plně doprovázených zájezdech. Mezi Čechy začíná převažovat individuální styl cestování. Naučili se hledat si ubytování sami a rádi si staví dovolenou na klíč," vysvětluje Pavel Klicpera, mluvčí státní agentury pro podporu cestovního ruchu CzechTourism.

Jak to funguje Couchsurfing

Největší internetová služba bezplatného ubytování na světě s 4,5 milionem členů. Má několik variant, například můžete přespávat u někoho "na gauči". Home exchange

Další služba, díky které si lidé vyměňují domy nebo byty pro svou dovolenou, třeba srub v Kanadě za byt v Praze. Coffee or a drink

Mnozí lidé nenabízejí turistům bezplatné ubytování, ale například jen posezení u kávy či prohlídku města.

Rostoucí popularitu dovolených formou výměny potvrzuje i provozovatel české pobočky celosvětové výměnné sítě Intervac Antonín Macháček.

"O výměny má zájem stále víc lidí. Záměrně tomu ale neděláme velkou reklamu. Nejde o to mít v databázi moc lidí, ale aby šlo o lidi, které takto cestovat baví a je na ně spolehnutí," popisuje Macháček. Podle něj má být hlavním motivem poznání mentality lidí tím, že žijete v jejich domácím prostředí. "Obávám se, že pro Čechy je ale zatím důležitější spíš úspora," dodává.

V zahraničí má výměnná dovolená dlouhou tradici. V tuzemsku se lidé poskytovat svá obydlí cizím lidem teprve učí. Svou důvěru trénují třeba na půjčování chat či chalup. "Na našem portálu je největší poptávka po výměně chat mezi Čechy a Slováky a pak po výměně bytů v Praze za jiné evropské metropole," říká provozovatelka další internetové platformy Home Exchange Czech Kateřina Zátková.

Cizinci chtějí do Prahy

Cizinci mají podle jejích zkušeností zatím zájem téměř výhradně o výměny nemovitostí v Praze. "Podle průzkumu společnosti STEM/MARK téměř dvacet procent cizinců v Česku uvádí, že naši zemi navštěvují v rámci nějakého druhu výměnného pobytu. Neplatí sice ubytování, ale utrácejí za nákupy, jídlo a jiné služby. Tento styl cestování tedy vítáme," popisuje Pavel Klicpera z CzechTourism.

Není vždy nutné poskytovat cestovatelům celý byt či dům. V rámci takzvaného couchsurfingu můžete návštěvě poskytnout třeba jen gauč nebo karimatku v předsíni (Čtěte také: Couchsurfing: globální revoluce v cestování).

Vyznavači tohoto způsobu cestování popisují na webech spousty skvělých zážitků. A někdy to může skončit až romanticky. "Jednou ke mně přes couchsurfing dorazily dvě Jihokorejky. S jednou z nich jsme si hned padli do noty při vaření. Teď žijeme spolu v Praze a v říjnu to bude rok od našeho seznámení," usmívá se dvaadvacetiletý kanoista Robert Gotvald.