Výlety za vědou, vědci a vynálezy na Týden vědy a techniky

Již 15. ročník festivalu Týden vědy a techniky pořádá Akademie věd České republiky v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Českých Budějovicích a na mnoha dalších místech ve všech krajích. Program nabízí více než pět set akcí, například dny otevřených dveří, prohlídky laboratoří, informačních center a elektráren, výstavy, přednášky, vědecké kavárny či promítání filmů. A ještě jedna dobrá zpráva: vstup na všechny festivalové akce je jako každý rok zdarma!

Kde je věda doma?

Festival Týden vědy a techniky nabízí více než pět set akcí, například dny otevřených dveří, prohlídky laboratoří a přednášky.

Kdy jindy budete mít příležitost navštívit hlavní sídlo Akademie věd na Národní třídě v Praze, které se na patnáct dní promění v hlavní centrum festivalu? Vedle řady přednášek a akcí tu nachystali také řadu výstav; až do pátku 13. listopadu například můžete vidět výstavu Světlo je život o světelných technologiích, které zlepšují naše životy, anebo interaktivní světelný exponát Proteus, vytvořený na míru přímo pro festival.

Jeho hlavními prvky jsou světlo, dotek a propojení umění s moderními technologiemi. Recyklaci odpadu a jeho následné využití představí putovní výstava Brána recyklace (mimochodem, v Céčkomatu budete mít jedinečnou šanci vyměnit PET láhev za hrst céček a odnést si tak domů originální recyklovaný suvenýr), k vidění budou i fotografie vědy, které jinde nespatříte.

iQLandia na cestách

Liberecké science centrum iQLandia přiveze na festival do Prahy několik interaktivních exponátů.

Pokud uvažujete o cestě do libereckého science centra iQLandia, možná vám v rozhodování pomůže prohlídka několika interaktivních exponátů, které do Prahy právě odtud přicestovaly. Vyzkoušíte si, jak vidí živočichové, co kam patří v naší planetární soustavě, práci archeologa, optické klamy, hru na elektrickou harfu, posadíte se na fakírovo sedátko a těšit se můžete i na workshop Sherlocka Holmese, kdy si vyzkoušíte daktyloskopii a domů si pak odnesete vlastní otisk prstu.

Od úterý 10. listopadu do pátku 13. listopadu také v Akademii věd můžete poznat digitální sférické planetárium, první mobilní planetárium v Česku s kinem, které umožňuje filmový pohled v 360° úhlu.

Dny otevřených dveří v elektrárnách

V průběhu Týdne vědy a techniky jsou otevřena informační centra a vybrané elektrárny energetické Skupiny ČEZ. Nabídnou vám názorné seznámení s energetickými výrobními zdroji několika typů, ve většině případů se můžete vydat i do samotných provozů. Pozor, zájem může být opravdu velký, a tak si raději domluvte prohlídku předem!

V průběhu Týdne vědy a techniky se můžete vypravit třeba na prohlídku Jaderné elektrárny Temelín.

Vítáni budete například ve vodní elektrárně Štěchovice, vodních elektrárnách na Slapech a na Orlíku, vodní elektrárně Střekov, vodní elektrárně Želina a vodní elektrárně Lipno, ve vodní elektrárně Dalešice a vodních elektrárnách Vydra a Čeňkova pila.

Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín je sice otevřené denně, ale na exkurze se musíte objednat. Totéž platí pro jadernou elektrárnu Dukovany. Předem si musíte objednat také prohlídky přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Bez předchozího objednání se můžete vypravit na prohlídku vodní elektrárny Hučák a informačního centra Obnovitelné zdroje v Hradci Králové.

K návštěvám zvou také uhelné elektrárny, a to včetně elektrárny Ledvice.

K návštěvám zvou také uhelné elektrárny, a to v Dětmarovicích, Hodoníně, Tisové a v Poříčí, elektrárny Tušimice, Ledvice a Počerady. Prohlídky si musíte objednat předem, často jsou možné pouze v pracovních dnech. Do Počerad není povolen vstup dětem do 15 let, v Ledvicích se podíváte pouze do infocentra; exkurze do provozu není možná kvůli probíhající výstavbě.

Jarní program pro vědce

Festivalový program chystá také několik hvězdáren a planetárií, Národní technické muzeum v Praze i Technické muzeum v Brně. A pokud by vám Týden vědy a techniky nestačil a čas zbývající do další Noci vědců by byl k nevydržení, můžete se začít těšit na jarní exkurze do světa vědy na vybraných vědeckých pracovištích Akademie věd.

Jde o volnou část festivalu Týden vědy a techniky, odehraje se během května a června 2016 a těšit se můžete například na pozorování oblohy s astronomy, cestování časem s archeology a historiky, terénní výzkum s geology, globální změny s biology a fyziology, experimenty v laboratořích s mikrobiology anebo odhalování taje říše rostlin s botaniky.