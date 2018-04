Výlety za nejlepším pivem u nás. Objevte poklady malých pivovarů

Pivní dovolená

Že ve vašem okolí není žádný malý pivovar, který by stál za návštěvu? To se určitě pletete. Přestože si možná z hlavy žádný hned nevybavíte, není těžké je objevit. Po celé zemi jich za poslední roky vyrostla už téměř stovka. Naprostá většina z nich nabízí vlastní restauraci, v mnohých se můžete i ubytovat, takže si klidně můžete cestu za pivem naplánovat jako část dovolené.

Devadesátá léta nebyla pro milovníky českého piva šťastnou érou. Nepovedené privatizace či nezájem velkých pivovarů o jejich menší provozy zavíraly jeden pivovar za druhým. V Jarošově, v Břeclavi, v Karlových Varech a na řadě dalších míst už mohou místní jen vzpomínat na doby, kdy si mohli dopřát lok „svého“ piva.

To následující dekáda se už na pivaře začala tvářit mnohem vlídněji. Čím dál víc nadšenců a pivních fajnšmekrů se začalo odhodlávat k tomu, aby od ochutnávání piva přešli i k jeho výrobě.

Byť jen výjimečně se jejich mok čepuje dál než pár kilometrů od minipivovaru, počet pivovárků i množství uvařeného piva stále narůstají. Svědčí to o jediném - čeští pivaři mají čím dál víc v oblibě pivo, které se nevaří v obrovských objemech těmi nejefektivnějšími technologiemi, ale rádi vyrazí naproti „domácímu“ ležáku.

Zkuste experimentovat

A co vás při putování za českým pivem čeká? Na rozdíl od produktů některých velkých výrobců budete mít jistotu, že pivo vyrábějí konkrétní lidé, a ne přes počítače řízený stroj, který odměřuje to nejsprávnější dávkování jednotlivých surovin, umí nastavit nejefektivnější způsob výroby a uvaří produkt, jehož hlavním posláním je příliš nevyčnívat z chuťové průměrnosti, aby náhodou neodradil od konzumace pijany nepřipravené na chuťovou odlišnost.

„Je to alternativa proti těm europivům, a čím víc nás bude, tím líp,“ těší se na další rozmach malých varen Petr Kobzík, jemuž patří minipivovar v brněnském Žebětíně.

„Mými zákazníky jsou lidé, kteří ocení kvalitu. Stále vyrábím nové pivo. Dělám odnože podle objednávek zákazníků,“ popisuje cestu, kterou razí řada malých výrobců, majitel pivovárku v Polepech na Kolínsku Martin Karaivanov.

I zásluhou četného experimentování se vám při cestě za malými pivovary může stát, že ne každý vzorek, kterého se napijete, bude lahodit vašim chuťovým buňkám.

Prakticky všichni malí pivovarníci však mají v nabídce klasický světlý ležák plzeňského typu, který při experimentování můžete brát jako odrazový můstek pro výpravy do říše piv kakaových, malinových či třeba puškvorcových. Jak je ctěná libost.

Počítejte také s tím, že za půllitr často zaplatíte více než za mok od velkého pivovaru. Uvařit pivo v malé výrobně u restaurace je totiž výrazně dražší než ve velkém závodě, který díky obřím várkám může levněji kupovat suroviny, jeho výroba je efektivnější a může si při produkci v řádu desítek milionů půllitrů ročně dovolit nižší marži než pivovárek, který svoji produkci počítá na desítky tisíc piv.

Uvařte si sami. Hosté Štiřínské stodoly si mohou za asistence sládka uvařit vlastní pivo. Místní Magnát můžete ochutnat v mnoha podobách, třeba také s provokativní příchutí marihuany, samozřejmě bez obsahu drogy.

Vařit můžete i doma

A konečně, za svým oblíbeným pivem budete muset jezdit pravidelně. Naprostá většina malých pivovarů totiž nemá peníze na to, aby si mohla dovolit instalovat lahvovací linku. Pivo vám sice zpravidla rádi natočí s sebou do PET lahve, ta však není určena pro žádné dlouhodobé skladování.

Pokud i přesto pivním specialitám propadnete, existuje způsob, jak si je dopřávat, aniž byste museli pravidelně objíždět minipivovary s plastovými lahvemi. Už za cenu okolo tisíce korun lze koupit soupravu pro domácí vaření piva.

KAM ZA PIVEM? TIPY ZE VŠECH KRAJŮ

Malé pivovary jsou hrdé na své poctivé pivo vařené podle českých tradic. Nabízíme několik tipů na hospody a restaurace v každém kraji, kde můžete „to pravé“ pivo ochutnat. Pokud si budete chtít prohlédnout, jak je vyrábí, raději zavolejte předem.

Údaje pocházejí z webových stránek pivovarů a restaurací a z informací, které poskytli jejich provozovatelé.

Praha

Klášterní pivovar Strahov

Strahovské nádvoří 301, Praha 1

Co točí: Svatý Norbert, kromě světlého (jantarový) a tmavého čtyřikrát do roka vyrábějí i pivní speciály a další příležitostná piva

Ceny: 0,25 l/35 Kč, 0,4 l/59 Kč

Otevírací doba: denně 10-22 hodin

Akce: Možné jsou prohlídky minipivovaru, cenový balíček 120 Kč za osobu obsahuje výklad a dvě malá piva na ochutnávku.

Svatý Norbert. Kromě světlého a tmavého piva vyrábí Klášterní pivovar v Praze na Strahově čtyřikrát do roka i pivní speciály a další příležitostná piva.

Pražský most u Valšů

Betlémská 5, Praha 1 - Staré Město

Co točí: Pražský most 12° (světlé, tmavé a řezané)

Ceny: všechny druhy 0,27 l/30 Kč, 0,47 l/45 Kč

Otevírací doba: 11-23 hodin

Akce: Je možné objednat si pivní večer se sládkem, který zájemce provede minipivovarem a vysvětlí technologii výroby piva. Akce je spojená i s degustací českých piv, cena 829 Kč za osobu.

Středočeský

Berounský medvěd

Tyršova 135, Beroun

Co točí: Berounský medvěd 11° světlý ležák, 13° tmavý speciál a další

Ceny: 11°/17 Kč, 13°/22 Kč, 14°/20 Kč

Otevírací doba: pondělí 9-20 hodin, úterý až čtvrtek 9-22 hodin, pátek až sobota 9-23 hodin, neděle 10-20 hodin

Akce: Můžete si objednat exkurzi s ochutnávkou i s občerstvením v restauraci, a to minimálně pět dní předem. Prohlídka pivovaru trvá 30 minut. Cena za exkurzi s ochutnávkou je 20 korun za osobu, exkurze bez ochutnávky je zdarma.

Pivovar Berounský medvěd najdete v krásné lokalitě Českého krasu, jehož okolí je protkáno turistickými trasami. A posedět třeba u 18stupňového speciálu Grizzly také není špatné.

Pivovarská restaurace Skála

Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

Co točí: Klášter (premium, světlé, ležák, kvasnicový)

Ceny: všechny druhy stojí 0,5 l/22 Kč

Otevírací doba: pátek 14-24 hodin, sobota 12-24 hodin

Akce: Zájemcům nabízí exkurzi, během níž se mohou seznámit s výrobou piva a historií místa. Prohlídka trvá přibližně 45 minut, její součástí je návštěva varny, spilky a ležáckých sklepů, kde je zakončena ochutnávkou. Prohlídka stojí 100 Kč, pro studenty 50 Kč. Minimum osob je sedm.

V restauraci se může návštěvník zúčastnit rytířských hodů a natočit si pivo sám. Restaurace je vybudována ve skalním masivu, pivovar využívá vlastní zdroj vody z artéské studny.

Jihočeský

Pivovarská pivnice Pajzl u Jakuba

Kaplická 28, Vyšší Brod

Co točí: 12° světlý ležák Jakub (s vyšší hořkostí), 14° tmavý speciál Jakub (s čokoládovým sladem) Ceny: 12°/26 Kč, tmavá 14°/28 Kč

Otevírací doba: denně 11-23 hodin

Akce: Pro návštěvníky, kteří nechtějí zůstat u jednoho piva, majitelé minipivovaru nabízejí levné ubytování v nedalekém penzionu Romance (zhruba 200 metrů od pivovaru).

Kontakt najdete na webových stránkách www.vysebrodskypivovar.cz.

Pivovarský dvůr Zvíkov

Zvíkovské Podhradí 92, okres Písek

Co točí: Zlatá labuť (11°-14°), také 26°, Zvíkovský rarášek (11°), také malinový

Ceny: 0,5 l/35 Kč, Extra speciál Královská Zlatá labuť 26° - 0,1 l/40 Kč

Otevírací doba: denně 11-23 hodin

Akce: V pivovaru je možné přenocovat ve stylově zařízených pokojích, k dispozici jsou tenisový i volejbalový kurt. Dvoulůžkový pokoj v sezoně vyjde na 1 200 korun za noc. Lákavý je zejména výlet na nedaleký hrad Zvíkov nebo k Orlické přehradě. Ze Zvíkovského Podhradí vedou turistické i cyklistické stezky.

V podhradí. Pivo se u hradu Zvíkova vaří už několik stovek let, místní pivovar na tuto tradici navazuje. Dobrou zprávou pro pivaře je fakt, že Pivovarský dvůr nabízí ubytování, není proto třeba se při ochutnávání krotit.

Plzeňský

Pivovárek a restaurant U Sládka

Poděbradova 12, Plzeň

Co točí: Plzeňský pašák (světlý a polotmavý 12°)

Ceny: 0,5 l/30 Kč

Otevírací doba: pondělí až pátek 10-23 hodin, sobota 12-23 hodin, neděle 12-21 hodin

Akce: Pivovar nabízí sezonní piva, ale také sezonní pochoutky, je třeba sledovat aktuální nabídku.

Rodinný pivovar U Rybiček

Plzeňská 32, Stříbro

Co točí: Stříbrňák 10°, Argent 12°, Duchmaus Weissbier 14°, Horník 13°, Ostrostřelec

Ceny: Stříbrňák 0,3 l/13 Kč, 0,5 l/21 Kč, Argent 0,4 l/24 Kč, Horník 0,5 l/27 Kč, Duchmaus 0,3 l/17 Kč, 0,5 l/27 Kč, Ostrostřelec 0,3 l/18 Kč, 0,5 l/29 Kč

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek 11-22 hodin, pátek až sobota 11-24 hodin, neděle 11-22 hodin

Akce: Pivovar najdete přímo v centru bývalého hornického města Stříbra. Hned vedle něj je také vinná restaurace, posedět se dá v příjemných zahrádkách u obou restaurací.

U Rybiček. V zrekonstruovaných historických budovách v centru Stříbra najdete rodinný minipivovar s příjemnou zahrádkou. Nezapomeňte ochutnat jejich speciály, třeba banánové pivo.

Karlovarský

Zámecký pivovar Chyše

Chyše 30

Co točí: Prokop 11° světlý, 12° jantar, 12° tmavé

Ceny: Prokop 11° světlý 15-25 Kč, jantar, tmavé 18-30 Kč

Otevírací doba: denně 11-22 hodin

Akce: Pivovar je v blízkosti zámku, v okolí je možnost ubytování. V restauraci připravují také speciality z piva, například pivovarnický guláš nebo klobásu v pivním těstíčku.

Lomnická hospoda U Franty

Kraslická 65, Lomnice, okres Sokolov

Co točí: Permon výčepní světlé, polotmavý ležák, speciál tmavé, světlé, polotmavé

Ceny: 0,3 l/16 Kč, 0,5 l/23 Kč

Otevírací doba: pondělí až pátek 16-22 hodin, sobota až neděle 16-24 hodin. Otevírací doba může být o prázdninách jiná, neboť hospoda bude měnit provozovatele.

Sokolovské pivo Permon získalo letos prestižní ocenění Česká pivní pečeť v kategorii světlá piva speciál. Ochutnat je můžete například v Lomnické hospodě u Franty.

Ústecký

Restaurace Mostecký kahan

Obránců míru 2629, Most

Co točí: Mostecký kahan (ve stálé nabídce světlé, polotmavé a tmavé 12°). Nabídka se však může lišit podle toho, kdy do restaurace dorazíte: silnější speciály jsou na čepu vždy poslední víkend v měsíci.

Ceny: 0,5 l/29 Kč, 0,3 l/18 Kč

Otevírací doba: denně 11-23 hodin

Akce: Od 11 do 16 hodin si můžete dát hotová jídla a po 17. hodině je k dispozici klasický jídelní lístek. K pivu restaurace nabízí vynikající chuťovky v 300gramových sklenicích: ochutnat můžete například sádlo se škvarky, výpečky zalité sádlem, prejt a francouzskou paštiku s pečivem.

Liberecký

Pivovar Novosad restaurant

Harrachov 95

Co točí: světlé 8° Huťské výčepní, 12° ležák František a černé pivo 12° Čerťák

Ceny: František, Čerťák 0,5 l/38 Kč, Huťské výčepní láhev 0,7 l/39 Kč

Otevírací doba: pondělí až pátek 10-23 hodin, sobota až neděle 11-23 hodin

Akce: Z restaurace je možné sledovat prosklenou stěnou výrobu skla. Návštěvníci se mohou projít z restaurace do hutní haly na ochoz nad rozpálenými pecemi. V areálu sklárny a minipivovaru je také hotel. Relaxovat můžete v pivních lázních.

Pivovarský šenk

Tanvaldská 164, Liberec

Co točí: Konrad Reichenberger - světlé výčepní 8°, světlé výčepní 10°, světlý a tmavý ležák 11°, světlý ležák 12°, Eso - polotmavý ležák 11°, Konrad Jocker - světlý ležák 14°

Ceny: sud 50 l/1 050 Kč (11° světlé nebo tmavé)

Otevírací doba: pondělí až úterý a čtvrtek až pátek 8-17 hodin, středa 12-17 hodin, sobota 8-13 hodin

Akce: Pro pivo si lze zajet v uvedených hodinách, šenk se pronajímá, cena je 250 korun za hodinu.

Konrad. Pivovar ve Vratislavicích funguje zhruba deset let, za tu dobu už zaznamenal úspěchy i na soutěžích. Šenk u pivovaru si lze pronajmout také na oslavy.

Královéhradecký

Hotel Pivovarská bašta

Horská 198, Vrchlabí

Co točí: Krkonošský medvěd - světlé výčepní, tmavý ležák, s příchutí třešní

Ceny: 0,4 l/30 Kč

Otevírací doba: 10-22 hodin

Akce: Hotel na břehu Labe nabízí ubytování, lze se také domluvit na prohlídce minipivovaru.

Šenk Městského podorlického pivovaru

Rychnov nad Kněžnou Kaštany 435

Co točí: Rychnovský Zilvar 10°, Rychnovský Kaštan 11° (polotmavé), Rychnovská Kněžna 12° (světlý ležák), speciál Rychnovský Habrovák (pivo granátového typu)

Ceny: Zilvar 0,5 l/14,50 Kč, Kaštan 0,5 l/15,50 Kč, Kněžna 0,5 l/16,50 Kč, Habrovák 0,5 l/19,50 Kč Otevírací doba: pondělí až čtvrtek a neděle 14-22 hodin, pátek až sobota 14-23 hodin

Akce: Zájemci si mohou domluvit exkurzi v pivovaru a zároveň ji spojit s návštěvou v blízkém lihovaru, takže k ochutnávce piva mohou přidat ochutnávku destilátů.

Pardubický

Pivovarská hospoda Medlešice

Medlešice 2

Co točí: Medlešický ležák světlý 12°, Medlešický ležák černý 12°

Ceny: světlý 0,3 l/11 Kč, 0,5 l/16 Kč, tmavý 0,3 l/12 Kč, 0,5 l/18 Kč

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek a neděle 14-21.30 hodin, pátek až sobota 14-23 hodin

Akce: Pivovar a hospoda leží přímo u cyklostezky do Chrudimi, lze využívat také zahrádku.

Pivovarská pivnice Žamberk

České armády 1400

Co točí: Žamberecký Kanec - pivo výčepní, ležák speciální, nefiltrovaný světlý i tmavý

Ceny: 0,5 l/do 20 Kč

Otevírací doba: obvykle pondělí až neděle 16-22 hodin, majitel doporučuje vždy před návštěvou si ověřit, zda a jak bude v pivnici otevřeno

Akce: V prodejně nebo v pivnici můžete ochutnat také lihoviny s příchutí chmele, například Chrum, což je tuzemák s chmelem, nebo 38procentní pivodečku.

Vysočina

Jelínkova vila (Malostránský pivovar)

Třebíčská 342 /10, Velké Meziříčí

Co točí: Velkomeziříčský Harrach -světlé a tmavé pivo o stupňovitosti téměř 12° a speciální světlé pivo o stupňovitosti takřka 14°.

Ceny: světlé výčepní 0,3 l/17 Kč, 0,5 l/26 Kč, světlý a tmavý ležák 0,3 l/19 Kč, 0,5 l/28 Kč, speciál 0,3 l/20 Kč, 0,5 l/31 Kč

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek 11-22 hodin, pátek až sobota 11-23 hodin, neděle 11-21 hodin Akce: Restaurace ve stylu starého mlýna nabízí kromě místního piva také moravská vína. Kuchyně se orientuje na speciality ze sladkovodních ryb. K dispozici je také hotel.

Pivnice Pacov v rodinném minipivovaru

Jana Autengrubera 318, Pacov

Co točí: světlý ležák Pacovský Golem 12°, tmavý ležák Pacovský Černý Rabín 12°, ochucené Pacovská borůvka, ochucené Pacovské zázvorové

Ceny: Golem, Černý Rabín 0,5 l/23 Kč, ochucená piva 0,4 l/28 Kč

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek 17-21 hodin, pátek 17-23 hodin, sobota 15-23 hodin, neděle 15-21 hodin.

Moravskoslezský

Hostinec a minipivovar U Koníčka

Vojkovice 10, Dobrá

Co točí: Ryzák - světlé kvasnicové 11°, Vraník - tmavé kvasnicové 12°, Grošák - polotmavé kvasnicové 14°, další piva příležitostně

Ceny: Ryzák 0,3 l/13,50 Kč, 0,5 l/22 Kč, Vraník 0,3 l/14,50 Kč, 0,5 l/24 Kč, 0,3 l/15 Kč, 0,5 l/25 Kč

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek 10:30-22 hodin, pátek až sobota 10:30-23 hodin, neděle 10:30-22 hodin

Akce: U pivovaru se můžete také ubytovat, kapacita je až pro 15 osob.

Valašský pivovar v Kozlovicích

Kozlovice 1

Co točí: Valašský vojvoda (světlý kvasnicový ležák), Kozlovický fojt (tmavý kvasnicový ležák)

Ceny: Vojvoda 0,3 l/18 Kč, 0,5 l/27 Kč, Fojt 0,3 l/19 Kč, 0,5 l/29 Kč

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek 11-22 hodin, pátek 11-24 hodin, sobota 10-24 hodin, neděle 10-22 hodin

Akce: Pivovar pořádá večery s cimbálem, v okolí můžete vyrazit na výlety a poznávat valašské (a lašské) tradice. Nedaleko se nacházejí Hukvaldy, rodiště slavného skladatele Leoše Janáčka.

Olomoucký

Minipivovar a restaurace Parník

Tovární ulice 6, Přerov

Co točí: Námořník 10° výčepní, Kapitán 12° světlý ležák, Pirát 13° polotmavý ležák, Jantar 11° světlé výčepní, Přerovský Negr 13° tmavý speciál

Ceny: Námořník 0,5 l/19 Kč v pivnici, 21 Kč v restauraci, Kapitán 0,5 l/25 Kč v pivnici, 28 Kč v restauraci, Pirát 13° 0,5 l/28 Kč v pivnici, 30 Kč v restauraci, Jantar 11° 0,5 l/20 Kč v pivnici, 21 Kč v restauraci, Přerovský Negr 0,4 l/25 Kč

Otevírací doba: restaurace pondělí až čtvrtek 11-22 hodin, pátek až sobota 11-23 hodin, neděle 11-21 hodin, pivnice pondělí až čtvrtek 14-22 hodin, pátek až sobota 14-23 hodin

Akce: Pivovar vznikl teprve loni. Interiér je laděný do námořnického stylu, v dolním patře stojí dva kotle, ve kterých se vaří pivo.

Minipivovar a restaurace Parník v Přerově

Hostinský pivovar Moritz

Nešverova 2, Olomouc

Co točí: Moritz, Černá Tereza, Maisel

Ceny: Moritz 10° 0,3 l/15 Kč, 0,5 l/25 Kč, Maisel 11° 0,3 l/17 Kč, 0,5 l/28 Kč, Moritz 12° 0,3 l/18 Kč, 0,5 l/30 Kč, Černá Tereza 13° 0,3 l/19 Kč, 0,5 l/32 Kč

Otevírací doba: neděle až čtvrtek 11-23 hodin, pátek až sobota 11-24 hodin

Akce: Pro skupiny hostů pivovar pořádá exkurzi, cena je příznivá - jen 10 Kč za osobu. Milovníci piva ocení také kurz jeho vaření, zabere vám zhruba 10 hodin.

Zlínský

Rodinný minipivovar Valášek

Dolní Jasenka 190, Vsetín

Co točí: Valášek

Ceny: kvasnicový ležák světlý speciál 0,3 l/20 Kč, 0,5 l/27 Kč, kvasnicový ležák tmavý, světlý a řezaný 0,3 l/19 Kč, 0,5 l/24 Kč, mandlový, kávový, višňový, borůvkový ležák 0,3 l/20 Kč, 0,5 l/27 Kč

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek 10:30-22 hodin, pátek až sobota 10:30-24 hodin, neděle 14-20 hodin

Akce: V areálu pivovaru se lze ubytovat, dvoulůžkový pokoj vyjde na 1 100 korun. Pivovar se může pochlubit atraktivním okolím -oblíbené jsou výlety do Rožnova pod Radhoštěm.

Pivovar a restaurace Černý orel

Velké náměstí 24, Kroměříž

Co točí: Černý orel

Ceny: polotmavé 8° 0,3 l/15 Kč, 0,5 l/20 Kč, 11° světlé 0,3 l/17 Kč, 0,5 l/23 Kč, 12° světlé 0,3 l/18 Kč, 0,5 l/27 Kč, 12° polotmavé 0,3 l/19 Kč, 0,5 l/28 Kč, 13° tmavé 0,3 l/22 Kč, 0,5 l/30 Kč, 15° světlé 0,25 l/25 Kč, 18° tmavé 0,25 l/30 Kč

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek 11-24 hodin, pátek až sobota 11-01 hodin, neděle 11-22:30 hodin

Akce: Součástí pivovaru a restaurace je také penzion, lokalita je přitom velmi lákavá, přímo v centru Kroměříže.

Jihomoravský

Restaurace U Richarda

Ríšova 12, Brno-Žebětín

Co točí: Richard

Ceny: světlý ležák 12° 0,3 l/17 Kč, 0,5 l/26 Kč, višňový ležák 12° 0,3 l/18 Kč, 0,5 l/24 Kč, pšeničné pivo 11° 0,3 l/16 Kč, 0,5 l/25 Kč, medový speciál 15° 0,3 l/22 Kč, 0,5 l/29 Kč

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek 11-22 hodin, pátek až sobota 11-23 hodin, neděle 11-22 hodin

Akce: Brněnská restaurace má příjemnou zahrádku. Na pivo Richard vařené v tomto pivovaru můžete narazit ještě v jedné stejnojmenné restauraci v Brně-Veveří, kam se dováží. Najdete ji na adrese Údolní 7.

Restaurace U Richarda v Brně

Restaurace Na Mlýně

Ratíškovice

Co točí: Ratíškovické pivo

Ceny: Ratíškovický ležák 12° 0,5 l/26 Kč, 0,3 l/17 Kč

Otevírací doba: neděle až čtvrtek 10-23 hodin, pátek až sobota 10-24 hodin

Akce: Restauraci najdete na silničním tahu Kyjov - Hodonín. K jídlu nabízí české speciality, lze se v ní zdarma připojit na wi-fi. Kromě vlastního piva točí také například Krušovice.