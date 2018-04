Největší vinný sklep i termály. Tipy na výlety za hranice k sousedům

17:46 , aktualizováno 17:46

Pokud vás volné dny lákají k výletům za hranice, inspirujte se našimi tipy. Milovníci piva můžou zamířit třeba do Německa na slavnosti piva, znalci vína zase do největšího vinného sklepa v Rakousku, turisté na túru do polských Beskyd a toužíte-li po relaxu, zkuste slovenské termály ve Veľkém Mederu.