Výlety plné památek, tajemství a historie

Protože se slaví 18. dubna, letošní prohlídky neobvyklých prostor se leckde ponesou také ve velikonočním stylu. Který tip portálu Kudy z nudy si vyberete pro jarní víkend?

Tématem letošního ročníku je dědictví vzpomínek, částečně inspirované stým výročím začátku první světové války 1914–1918. Komentované prohlídky tak leckde připomenou historické události, osobnosti a příběhy, které se k té době vztahují. A začít můžete opravdu stylově - na zámku Velké Březno, který se v sobotu 13. dubna opět po sto letech promění na válečný lazaret. O něm i o dalších osudech zdejších sídel vám bude vyprávět samotná hraběnka Ada Chotková.

Premiéry a místa, kam se jindy nechodí

Mnohé hrady a zámky nabízí prohlídky míst, kam se návštěvníci běžně nevodí anebo která se představí veřejnosti třeba až v létě. Například na hradě Lipnici se v sobotu 19. dubna můžete jako vůbec první podívat do obnoveného prvního patra Thurnovského paláce, které bude zpřístupněno až před prázdninami. Podobně je na tom sál zvaný Tabulnice s renesanční klenbou na zámku Opočno, který bude do prohlídkových tras zařazen až v květnu a výjimečně bude přístupný společně s pánskou koupelnou právě v rámci oslav Dne památek a historických sídel od 18. do 20. dubna.

Rokokový zámek Stekník je utajeným klenotem Žatecka, tím spíš, že se zatím opravuje a běžné prohlídky se omezují jen na zahrady, zámeckou kapli a některé chodby. 19. dubna se sem ale můžete vypravit na speciální prohlídky v doprovodu kastelánky. A ještě o pár dní dříve, 16. a 17. dubna, se otevřou dveře právě rekonstruovaných clam-gallasovských apartmánů na zámku Lemberk.

Zámek Velké Březno Zámek Lemberk

Půdy, sklepy a technické vymoženosti

Ten, koho lákají tajuplné rozlehlé půdy, si svůj sen může splnit 19. a 20. dubna na náchodském zámku; přibližně půlhodinové prohlídky půdních prostor nad hlavními zámeckými budovami začínají vždy v 11:00 a 15:00.

V Nových Hradech v jižních Čechách naopak budou mimořádně zpřístupněny hradní hospodářské sklepy společně s bývalým hradním pivovarem, a to 12. a 13. dubna vždy od 11:00 do 15:00 hodin. Od 19. do 21. dubna také budete moci nahlédnout do jinak nepřístupných sklepů na hradě Landštejn, a kromě toho jste zváni i na prohlídku celého areálu s výkladem. Nepropásněte jedinečnou šanci, protože na Landštejně se prohlídky s průvodcem jindy nekonají!

V pánské koupelně na zámku Opočno zjistíte, jak vypadala dobová hygiena na začátku 20. století Dobová fotografie ze zámku Velké Březno, když za první světové války sloužil jako lazaret

Unikátně dochované technické zázemí a další utajené části zámku Slatiňany budou k vidění během celého velikonočního víkendu. Prohlídky vás zavedou také do knížecí oratoře v kostele sv. Martina, kterou se zámkem spojuje krytá dřevěná chodba.

Nechte se vylákat do jarních zahrad

Jste rádi, že letos jaro přišlo brzy a temné půdy a ještě temnější sklepy, kumbály a komory vás spíš odrazují? Pak zůstaňte venku, na čerstvém vzduchu - třeba o víkendu 19. a 20. dubna v parkánové zahradě na hradě Bítově, v neděli 20. dubna při mimořádných prohlídkách zahrady na zámku Kratochvíle (k vidění bude i z ptačí perspektivy!), anebo o týden později v sobotu 26. dubna při prohlídce postupně obnovovaného zámeckého parku v Ratibořicích.