Tipy na rychlé výlety za kopečky. Na jeden den i přes noc

1. Na jatýrka do Štrasburku

Dobrá rada zdarma: je pořád ještě léto, a to je příležitost, jak vyrazit do Štrasburku bez nebezpečí, že vám místa u stolu zasednou europoslanci. Vědí dobře, proč se stahují zrovna sem.

Hravě se to dá stihnout za dva dny. Je to sice trošičku hrrr, ale kvůli foie gras bych se tam klidně vypravil i na otočku. Pokud chcete ve Francii dosáhnout stavu zvaného nebe v hubě, Štrasburk je nejlepší místo. Je to kulinářský pupek světa.

Štrasburk, Francie

Nejdřív jsem se připravil tím, že jsem hodinu a půl seděl v lodi a jezdil po městských kanálech kolem hrázděných domů, z jejichž oken se vykláněly muškáty. Domy sice stojí ve čtvrti Petite France, tedy Malá Francie, ale vypadají jako odněkud z Durynska.

Ne že bych se tím nějak unavil, jen mi vyhládlo. A to je nejlepší stav pro alsaskou kuchyni, která je sice francouzsky rafinovaná, ale také německy tučná a výživná. Začali jsme francouzsky, tedy s paté de foie gras. Zní to ušlechtile, ačkoliv je to jen spojení tak přízemních slov, jako jsou "paštika", "játra" a "tučný". Ale foie gras, to je svatý grál všech, kdo ovládají vědu, jak potěšit žaludek.

S přespáním 1. Husí játra: Štrasburk 2. Mekka piva: Bamberk 3. Swarovski: Wattens 4. Montáž airbusu: Hamburk 5. Adrenalin: Grossglockner 6. Rarita: Lichtenštejnsko 7. Teplo: Neziderské jezero 8. Muzeum letadel: Sinsheim 9. Solné podzemí: Wieliczka 10. Divočina: Terchová 11. Nejvyšší vodopád: Krimml

Tenhle grál byl hned vedle katedrály, v restauraci s typicky alsaským jménem Maison Kammerzell. Je to třípatrový domeček jako perníková chaloupka, který stojí už od roku 1425.

O foie gras byly napsány celé knihy i básně. Obvykle se jedí s trochu opečeným bílým chlebem, ale vše závisí jen na vás. Můžete mít paštičku, ale také celá játra nebo kousky. Můžete mít játra husí nebo kachní. Můžete je mít s želé z portského vína, levandulovým medem, omáčkou z manga, karamelizovanými třešněmi, hořčičnými semínky či hruškovým pyré.

Snobové vedou spory, co k tomu pít, aby došlo k absolutnímu kulinářskému orgasmu. Monbazillac, či Sauternes? Bergerac? Kašlu na ně. Foie gras by chutnala i s prošlou malinovkou. Když mám za sebou zahřívací kolo, dám si alsaskou specialitu: choucroute. Není snad alsaštějšího jídla. Tohle koketní francouzské slovo je zkomolenina německého sauerkraut, kyselé zelí. A tohle jídlo je vlastně zelí s bramborami a klobáskami všech možných druhů. Tedy většinou. V Maison Kammerzell jsem je měl s rybou. Ale řeknu vám, ve Francii, navíc ve Štrasburku, klidně sním i rybu s kyselým zelím a ještě mi to i chutná.

Nakonec moučník: vyberu si ten s tajuplným francouzským jménem Le kugelhopf – a dostanu bábovku. Vidíte? Já vám to říkal, že do Alsaska na foie gras to opravdu není nijak daleko.

Vzdálenost: od přechodu Rozvadov 4 hodiny 20 minut

Info: wikitravel.org/en/Strasbourg; strasbourg.info

2. Pivní město Bamberk

Bamberk, Německo

Jako muslimové musí do Mekky, měl by se pravověrný pivař vypravit do Bamberku. Žádné německé město na tom prý není lépe, pokud jde o pivo, a to je co říct.

Deset pivovarů přímo ve městě a stovka v okolí, navíc tam mají raritu: uzené či spíše nakouřené pivo. A stylové hospody v prastarých domech. Kromě toho je Bamberk krásné město. Je blízko, zvládli byste ho za den, ale jistě chápete důvody, proč navrhujeme přespat.

Vzdálenost: od přechodu Rozvadov 1 hodina 47 minut

Info: bamberg.info/cs; pivniobzor.cz

3. Křišťálový Swarovski ve Wattens

Wattens, Rakousko

Malé překvapení: druhé nejnavštěvovanější místo Rakouska hned po Schönbrunu jsou útroby kopce předělaného na obličej, z jehož úst vytéká vodopád.

To hlavní je uvnitř – muzeum firmy Swarovski, neuvěřitelný Křišťálový svět.

V tamním dómu se světlo láme na hranách stovek zrcadlových ploch, je tu i zimní krajina složená z tisíce krystalů, největší kaleidoskop na světě. Vše kousek od Innsbrucku.

Vzdálenost: od přechodu Dolní Dvořiště 3 hodiny 40 minut

Info: kristallwelten.swarovski.com

4. Montérem airbusu v Hamburku

Hamburk, Německo

Letadlem občas létáte, ale v Hamburku se můžete podívat, jak se dělají. A zrovna obr obrů, Airbus 380.

Tohle místo je jedním z mála na světě, kde uvidíte, jak se vyrábí letadlo. Ale nesahat – šroubováky nechte doma.

Je to fascinující podívaná, protože stroj je obrovský, vše do sebe však zapadá docela dobře. Pozor, je třeba se dopředu objednat.

Vzdálenost: z přechodu Petrovice 5 hodin

Info: globe-tours.de/en/visit-airbus/ airbus.html

5. Střecha Rakouska na hoře Grossglockner

Jméno téhle hory pořád probouzí adrenalin. Je to totiž nejbližší pořádná hora od našich hranic. K tomu nejvyšší hora Rakouska. Grossglockner měří 3 798 metrů.

Grossglockner, Rakousko

Pozor, tohle není tip pro ty, kteří chtějí jít v teniskách a s dětmi. Pro zkušené je to v pohodě výstup za jeden den, ale standardně se doporučuje rozložit ho i kvůli aklimatizaci do dvou dnů.

První den vystoupat na chaty Stüdl či Adlersruhe a druhý den ráno dokončit výstup a sestoupit dolů. Protože část cesty je po ledovci, je zapotřebí ledovcová výbava, amatéři by si měli rozhodně vzít průvodce.

Vzdálenost: 4 hodiny z přechodu Dolní Dvořiště

Další informace: alpy.net/grossglockner/vystup-na-grossglockner.php

6. K trpaslíkům do Lichtenštejnska

Lichtenštejnsko

Tohle je tak trochu tip pro filatelisty. Dálnicí kolem Lichtenštejnska obvykle jen profrčíme, což je škoda, protože to knížectví je rarita už jen tím, že je. Minizemička, zámky, hory, poklid, penízky, sochy, naklizeno a naškrobeno. Výborná zastávka, která pohladí po duši. Mají tady vlastní poštovní známky. Plus víno a sýr.

Vzdálenost: z hraničního přechodu Rozvadov 4,5 hodiny

Info: about-liechtenstein.co.uk

7. Skoromoře v Rakousku

Voda v tomhle jezeře mívá obvykle kolem 28 stupňů. To je teplota, jakou má jižní Jadran nebo moře v Tunisku.

Neziderské jezero, Rakousko

Neziderské jezero (Rakušané říkají Neusiedler See) je totiž mělké. Zato je obrovské, takže místy není vidět druhý břeh.

Proto tady není tlačenice a vypadá to nedotčeně. Ideální pro rodinu s dětmi, jachtaře, windsurfery, kajakáře, kitaře a cyklisty. (Psst: a je to přímo v kraji skvělého vína.)

Vzdálenost: od hraničního přechodu Kúty přes Bratislavu 70 min

Info: neusiedlersee.com

8. Šicí stroje i TU-144 v technickém muzeu v Sinsheimu

Sinsheim, Německo

Tady se bude tetelit i ten, kdo dosud žil v bludu, že mu technika může být ukradená: tisíce letadel, vrtulníků, aut, lokomotiv, šicích strojů, parních válců, tanků i hracích skříní, z nejnemožnějších časů a zemí včetně nadzvukových legend Concorde a TU-144. Muzeum Sinsheim na dálnici E 50 poblíž Stuttgartu je prostě pecka.

Vzdálenost: 2 hodiny 50 minut od přechodu Rozvadov

Info: technik-museum.de

9. Podzemní svět ve Wieliczce

Wieliczka, Polsko

Tohle vyrazí dech i otrlému permoníkovi: v polské Wieliczce jsou v soli hluboko pod zemí vytesané celé sály, přinejmenším jeden z nich o velikosti kostela, visí tam křišťálové lustry, které jsou rovněž ze soli, jsou tady slané sochy, obrazy – dokonce Poslední večeře podle obrazu Leonarda da Vinciho.

Kdysi slaný důl, dnes podzemní svět a galerie v jednom leží u Krakova. A když je člověk už tam, měl by si prohlédnout i tuhle "druhou Prahu" a nevynechat Osvětim. To je také hluboký zážitek. Bohužel.

Vzdálenost: 2 hodiny od přechodu Český Těšín

Info: kopalnia.pl

10. Za tým zbojníkom Jánošíkom

Terchová, Slovensko

U Jánošíka doma mají dobré halušky, divočinu a krásu. Terchová v Malé Fatře, odkud pocházel, než se dal na zboj, je bránou do Janošíkových děr, území vodopádů, kaskád, skalních stěn, romantiky a dobrodružství, která vypadá skoro jako Slovenský ráj.

Hned vedle leží na krásu bohatá Vrátná dolina. A celou dobu můžete vyprávět dětem o Jánošíkovi, protože tady, v jedné z nejhezčích částí Slovenska, to budou brát tak vážně, že bez remcání snědí i halušky.

Vzdálenost: 60 minut od přechodu Sťaté

Info: terchova-info.sk

11. Nebeský vodovod v rakouském Krimmlu

Žádný Hřmící kouř, Dračí chřtán nebo Kouřící had. O tom, jací jsou Rakušané, dobře svědčí, že dokázali dát jedněm z nejvyšších vodopádů Evropy nudné jméno Krimmelské podle vesnice poblíž. Jen Krimmler Wasserfälle.

Krimml, Rakousko

Dočtete se o nich, že jsou třetí nejvyšší na světě, ale nevěřte tomu. I tak měří skoro 400 metrů a to je úctyhodná výška nabízející – abychom to řekli moderně – megashow. Taky to tam burácí jako pod raketoplánem, takže si od sebe se svými polovičkami hezky odpočinete, jelikož se neslyšíte.

Vzdálenost: 4 hodiny 10 minut od přechodu Dolní Dvořiště

Info: wasserfaelle-krimml.at

12. Římané ante portas u sousedů v Hainburgu

Tímhle tipem vám ušetřím spoustu peněz. Abyste viděli něco pořádného z antiky, nemusíte se trmácet daleko do Říma a utrácet za to. Stačí, když sednete do auta, dojedete po dálnici jen do Bratislavy a tam odbočíte do Rakouska. Po nějakých deseti patnácti kilometrech můžete mluvit latinsky a vyhlížet legie.

Carnuntum, Rakousko

Tady, uprostřed Hainburgu, to je. Petronell-Carnuntum. Zní to jako ropný vrt, ale je to staré římské město. Domov X. legie zvané Gemina. A hlavní město provincie Horní Panonie. Takže to nebyla žádná díra. Koneckonců roku 308 se tu sešli tři císaři, aby řešili další osud Římské říše.

Ťuk, ťuk a jdeme na návštěvu. Vnutíme se ke kupci jménem Lucius. Ale žádné orgie ani bakchanálie se nekonají. Tak si to aspoň prohlédneme. Docela to ujde. Uvnitř nečekaně moderní. S germánskou nebo slovanskou otrokyní by se tady mezi těmi rudými závěsy a lenoškami dalo vydržet.

Jednodenní 12. Řím za humny: Carnuntum 13. Copacabana: Nyské jezero 14. Tropická džungle: Lipsko 15. Lázně: Smrdáky 16. Muzeum hraček: Norimberk 17. Nákupy: Parndorf 18. Tajné hlavní město: Skalica 19. Hodinky: Glasshütte 20. Moře aut: Wolfsburg 21. Polské Carcassone: Paczkow 22. Koupání: Berzdorfer See

Vypadá to jako nové. A je to nové i staré zároveň. Luciova vila, obrovské městské lázně či palác jednoho z patricijů jsou obnoveny tak, aby ani staří Římané nepoznali, kdyby se tady vyloupli, že je to rekonstrukce. Vše musí být jako tehdy: dokonce tady používají semena, která zpětně vyšlechtí, aby vzhled zahrad byl opravdu jako v časech, kdy světu vládli césarové.

Mají tady římské topení v podlaze, které skutečně topí, či kuchyni s hořáky, na nichž se dá opravdu vařit. Všechno je tady jako v první polovině 4. století, kdy schůzka tří císařů natrvalo změnila dějiny a rozhodla o budoucnosti našeho světa, protože pomohla k šíření křesťanství. Když člověk kráčí mezi rozvalinami ulic a domů, tuší rozměry amfiteátru a Pohanské brány, z níž zbyla jediná strana. Vidí kamenný okruh, což byla zřejmě gladiátorská škola.

Carnuntum, Rakousko

Na maketě je vidět, že Carnuntum nebylo žádné městečko na okraji impéria. Mělo možná deset kilometrů čtverečních.

Ale in vino veritas aneb všechna sláva polní tráva, jak dobře víme my latiníci – také jsou tady pohřební kameny, které připomínají, že všechno jednou končí: ještě ve 4. století přišli Germáni a vše přímo vandalsky rozbili.

No aspoň se můžeme jezdit dívat na ty úžasné trosky, protože tohle je nejbližší kus Římské říše. Ave!

Vzdálenost: 50 minut od přechodu Kúty

Info: carnuntum.co.at

13. Polská Copacabana u Nyského jezera

Nyské jezero, Polsko

Tohle je pro ty, kteří se chtějí svalit do písku a šplouchnout racka. Taky pro ty, kteří si chtějí zařádit na vodním skútru, zalyžovat, zasurfovat.

Nyské jezero je jen kousek od hranic směrem od Jeseníku. No, Copacabana to úplně není, i když písku a bikin je tady dost, ale Poláci o tom tak rádi mluví...

Vzdálenost: 40 minut od přechodu Zlaté Hory

Info: nor.nysa.pl

14. U Tarzana v Lipsku

Lipsko, Německo

Chtěli byste vědět, jaké to opravdu je, když – jak jste to čítávali v dětství – dobrodruhy ovanul horký dech pralesa? Nebo slyšet noční zvuky džungle?

Je to snadné: Afriku, Asii a Jižní Ameriku mají v Lipsku. Je to největší evropská džungle. Je tam řeka, vodopád, stezka v korunách, opice, zvířata, řvoucí ptáci. Prostě vše, co má v džungli být.

Vzdálenost: 1 hodina 40 minut od přechodu Petrovice

Info:zoo-leipzig.de/themenwelten/gondwanaland

15. A na smrad jsou ... slovenské Smrdáky

Smrdáky, Slovensko

Jmenuje se to Smrdáky, a jak by taky ne, když to tam pořádně smrdí. Sírou, sirovodíkem a tak. Ale jsou to dobré puchy, léčivé, protože tohle slovenské hnízdo jsou důležité lázně.

Vybrali jsme je za všechny ostatní, kam jezdí Češi. Smrdáky vyhrály, protože jméno, to je marketingový poklad.

Vzdálenost: 30 minut od přechodu Hodonín

Info: kupelesmrdaky.sk

16. Pořádná hračkárna v Norimberku

Norimberk, Německo

Sotva tam člověk vejde, lituje, že není dítě. 65 000 hraček, to už je něco. Taky je tohle muzeum, které se nachází na norimberském Starém Městě v ulici Karlstrasse, jedno z největších na světě.

Mají tady snad všechno, s čím si hrály děti už od antiky: panenky, plyšáky, cínové vojáčky, dřevěné kohouty, vláčky, angličáky, barbie, lego a tak dál. Stačí?

Děti tady budou v sedmém nebi a s vámi to bude cukat taky.

Vzdálenost: 1 hodina 30 minut od přechodu Rozvadov

Info: museen.nuernberg.de/ spielzeugmuseum

17. Odbržděné peněženky v Parnsdorfu

Parndorf, Rakousko

Pokud musíte pořídit dětem na tělocvik nové cvičky od Gucciho a trenýrky od Bosse, je Parnsdorf mezi Vídní a Bratislavou vaší zemí zaslíbenou.

Obrovské outletové centrum s cenami, které vám protočí panenky. 150 obchodů, šest stovek značek a ceny o 30 až 70 procent nižší.

Držte si peněženku, tady to jede z kopce. Ale je to tu hezké, žádné monstrum, ale starobylé městečko. Samozřejmě jen jako.

Vzdálenost: 60 minut od přechodu Kúty

Info: designeroutlet.at

18. Přísně tajné Slovensko

Skalica, Slovensko

Je záhadou, proč o ní Češi moc nevědí, protože má tři zásadní přednosti:

1) je prý nejkrásnějším městem Slovenska,

2) je to historická rarita, protože těsně po vzniku Československa, v dobách, kdy nebylo jasné, jestli Bratislava se nakonec nestane maďarským Pozsony, to bylo krátce hlavní město Slovenska,

3) je to jen 2,5 kilometru od českých hranic. Jmenuje se Skalica.

Vzdálenost: 15 minut od přechodu Hodonín

Info: skalica.sk

19. Kolik je hodin?

Glasshütte, Německo

Kdysi to tady vyplenili husité, ale teď vám tu naopak oni vyplení účet: jestli si myslíte, že na superdrahé hodinky jsou jen Švýcaři, jeďte se schválně podívat do saského Glashütte.

Tohle město, kde se vždy vyráběly běžné i luxusní hodinky, má v muzeu kousky za milion korun. Je to jen dvacet kilometrů od hranic, takže to snadno převezete třeba i na kole. A ještě vám ukážou, jak se hodinky dělají, takže můžete hodit rukavici Rolexu nebo Longines.

Vzdálenost: 25 minut od přechodu Petrovice

Info: glashuette-original.com

20. Autostadt v německém Wolfsburgu

Prostě město aut. Je ve Wolfsburgu, a když si vzpomenete, že tam sídlí VW, jste doma.

Wolfsburg, Německo

Je to obrovské. Auta značky Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, Lamborghini, Bugatti a Bentley. Do téměř všech si můžete sednout a zjistit, jak se vám líbí. Některými můžete i jezdit.

A pak jsou tady veteráni: samohyby z 19. století, které ani moc nevypadají jako auta, ale i vozy ze 70. let. A samozřejmě vše mezi tím.

Vzdálenost: 3 hodiny 20 minut od přechodu Petrovice

Info: autostadt.de

21. Polský Carcassone

Paczkow, Polsko

Když v 19. století začaly bobtnající města v Evropě škrtit hradby, radní se rozhodovali jednoduše: zbourat a postavit široké ulice.

Zprávy, že s hradbami se něco děje, pronikly i do zapadlého slezského městečka Paczków.

Možná však byly zkreslené anebo měšťané zrovna popíjeli. Paczkówští si totiž řekli: "Tak je taky obnovíme." A tak mají dodnes opevnění, kvůli němuž se říká, že Paczków je polský Carcassone.

Vzdálenost: 10 minut od přechodu Bílý Potok

Info: paczkow.pl

22. Jezero velké jako čtyři Mácháče

Berzdorfer See, Německo

Je to malé moře v Sasku poblíž města Görlitz, ale na starších mapách ho nenajdete. Vzniklo tak, že zatopili hnědouhelný lom.



Berzdorfer See má rozlohu skoro tisíc hektarů, břeh má délku 16 kilometrů, takže jezero je asi čtyřikrát větší než Máchovo jezero.

Je ideální pro windsurfing a jachting, na své si přijde i povaleč plážový. Jezero je asi dvacet kilometrů od Frýdlantu.

Vzdálenost: 20 minut od přechodu Habartice (přes Polsko)

Info: info-berzdorfersee.de