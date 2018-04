VÝLETNÍ LOĎ Z DĚČÍNA DO HŘENSKA VYPLUJE V ČERVNU

Hřensko. Loď Ploučnici, která v minulosti vyplouvala vždy 1. května, nahradí od 20. června stejný typ s názvem Hamburg. Loď by měla jezdit přibližně do poloviny září. Jízdné by se mělo pohybovat přibližně na stejné úrovni jako loni, tedy 60 korun za cestu jedním směrem. V nejbližších dnech by měl být hotov i jízdní řád. Výletní loď v roce 1999 o sobotách, nedělích a svátcích nebo na objednávku v kterýkoli jiný den svezla zhruba 18 000 turistů. Většinu zákazníků tvoří Češi a Němci, na palubě však bývají i Dánové, Belgičané a turisté z dalších zemí.