Výlet za osvěžením k Těšíkovské kyselce

Zabočíme vlevo a pokračujeme směr Bělkovice. Po asi 1,5 km zabočíme před mostem vpravo a po polní cestě dojedeme k výpadovce na Šternberk. Přejedeme ji a pokračujeme do Bělkovic, kde nás v horkých dnech může zlákat koupaliště na levé straně silnice.

Jedeme stále po mírně stoupající silnici (směr Moravský Beroun) až k rozcestníku turistických značek u Těšíkovského mlýna. Po několika stech metrech po zelené a modré turistické značce dorazíme až k Těšíkovské kyselce, která je pro svou lahodnou chuť vyhledávaným cílem návštěvníků ze širokého okolí.

Po odpočinku se vrátíme k rozcestníku a zamíříme po silnici směrem doprava. Projedeme Těšíkovem a vystoupáme do prudšího kopce. Naše námaha bude odměněna nádherným dalekým rozhledem do okolní krajiny. Přes Stachov a Lipinu dojedeme až k trati Ecce homo a po ní už bez šlapání sfrčíme až do Šternberka.

Na kraji města zabočíme vpravo na červenou turistickou značku, která nás dovede kolem koupaliště k baroknímu kostelu s předpokládanou hrobkou biskupa Alberta, zakladatele Šternberka. Za návštěvu stojí i šternberský hrad z druhé poloviny 13. století s cennými sbírkami. Při troše štěstí můžete potkat i Mistra Libora Vojkůvku, který zde má svůj pozoruhodný ateliér.

Z Hlavního náměstí sjedeme podél řeky Sitky k železničnímu nádraží, odkud se skupina nenáročných cykloturistů může vrátit domů vlakem. Náročnější cyklisté se nádraží vyhnou a zabočí opačným směrem (doprava) a přejedou most přes železniční trať (směr Šumperk).

Projedou Lužicemi a u rozcestníku zabočí vlevo (směr Štěpánov). Ve Štarnově projedou pod železniční tratí, zabočí vpravo a pokračují do Bohuňovic. U obchodu s potravinami odbočí z dlážděné hlavní ulice vlevo a po pár set metrech se dostanou na původní trasu 6029 z Hlušovic. Po ní dorazí k mostu u Hlušovic a již projetou trasou se vrátí do Olomouce.

Při cestě ze Šternberka je nutno počítat s tím, že zde zatím nejsou cyklotrasy v terénu vyznačeny. Vybavte se podrobnou mapou a netrapte se vědomím, že třeba nejedete přesně po cyklotrase.

Svátečním cykloturistům, které nebaví jezdit jen v okolí Olomouce a chtěli by vyrazit kousek dál, můžeme doporučit návštěvu Těšíkovské kyselky z opačné strany. Vlakem se nechají dovézt do Dětřichova nad Bystřicí a odtud po dobře značené trase (většinou asfaltové stezky) číslo 6029 přes Dalov a Horní Loděnici se dostanou až ke kyselce a následně do Olomouce. Výhodou této trasy je, že většinou se jede z kopce.