Výlet za kozami, dřevem, medem do skanzenu Veselý Kopec a do Betléma

Veselý Kopec, jediný skanzen ve Východních Čechách, leží západně od Hlinska. Selské statky, stodoly, chalupy i maličké roubenky, zvonička, včelí úly, bělidlo a sušárny lnu či ovoce vytvářejí malebný obrázek vesnice z oblasti Žďárských vrchů a Železných hor v její ideální historické podobě, a to včetně obdělávaných políček, předzahrádek i hospodářských zvířat.

Ve skanzenu jako doma

Na Veselý Kopec se letos můžete vydat od soboty 25. dubna, kdy tu slavnostně zahajují letošní návštěvnickou sezónu. Otevřeno je každý den mimo pondělí, a to v dubnu a říjnu od 9.00 do 16.00 hodin, v květnu a červnu od 9.00 do 17.00 hodin, v červenci a srpnu od 9.00 do 18.00 hodin. Poslední prohlídka s průvodcem začíná vždy hodinu před zavíračkou.

U většiny chaloupek můžete nahlédnout dovnitř, a i když si nevyberete komentovanou prohlídku (což je rozumné řešení zejména pro rodiny s malými dětmi), někde na vás budou čekat ochotní průvodci, kteří odpoví na všechny zvídavé dotazy.

Od června do září si navíc v rámci jednotlivých expozic můžete zahrát zajímavou hru se vším, co k dobré hře patří – s herním plánem, tajenkou i s odměnou na závěr. A co víc, nejsou tu žádné ploty, ba dokonce některé objekty mají své majitele a slouží jako rekreační chalupy, skanzenem dokonce vede běžná cesta. Kde jinde tohle najdete?

Kozy, loutky a vejměnek

Je tu pár míst, která byste rozhodně neměli minout bez povšimnutí. Hned za bránou skanzenu na vás čeká mile vlezlá kozí rodinka v čele s kozou Lízou a také malá hospůdka Na Vejměnku.

O kousek dál, před čtrnáctibokou stodolou z roku 1680 ze Sádku u Poličky se sbírkou staré zemědělské techniky je zaparkovaná maringotka starých loutkářů. Vypadá jako mírně zvětšený pokojíček pro panenky, a kdyby se mohlo zalézt až dovnitř, pro většinu dětí by tady prohlídka klidně mohla skončit.

Žďárské vrchy jsou jednou z posledních nedotčených oáz klidné a čisté přírody na Vysočině.

Za vidění stojí i statek z Mokré Lhoty u Nových Hradů s krásným, blankytně modrým klasicistním průčelím, roubeným špýcharem a kolekcí zemědělských strojů, a usedlost U Pilných s velkým dřevěným holubníkem, kterou si už mnohokrát vybrali čeští filmaři. Vzpomínáte například na filmy Nesmrtelná teta nebo Lotrando a Zubejda?

Nenechte si ujít ani část skanzenu v údolí říčky Chrudimky, kde objevíte technické památky na vodní pohon, například klasický mlýn na obilí. Sílu vody využívala k pohonu důmyslných mechanismů i stoupa na kroupy a varna povidel, poblíž stojí také vodní olejna, pila a stupník na tlučení třísla.

Vodu sem přivádí původní středověký vodní náhon, kde si v teplých dnech užijí všichni vodomilové, je tu dokonce i houpačka a několik laviček. Malebné místo u vody je zkrátka jako stvořené pro odpočinek.

Slavnosti hrnců a džbánů

Skanzen Veselý Kopec a malebná usedlost z Lezníku.

Podobně jako v jiných skanzenech se i na Veselém Kopci každoročně pořádá spousta výstav a akcí. Tradiční lidové oslavy provází programy, zaměřené na lidové stavitelství, dobové stavební techniky, hospodaření, zpěv a další aktivity, prodávají se tradiční výrobky, představují se lidová řemesla, děti si v dílničkách mohou vyzkoušet, jak jim jde práce od ruky, a často se také můžete seznámit s přípravou jídel našich předků s nezbytnými ochutnávkami.

Například v sobotu 16. května se sem můžete vypravit na Hrnčířskou sobotu, v sobotu 13. června v rámci akce Hoblíček a pilka, to je má špacírka zase zjistíte, co všechno se dá vyrobit ze dřeva, a o víkendu 18. a 19. července se můžete vypravit na Veselokopecký jarmark. Na své si přijdete i koncem léta a na podzim při tradičním posvícení anebo Bramborové sobotě.

Pojďte s námi do Betléma

Přestože Vánoce jsou už dávno za námi, zveme vás do Betléma. Veselý Kopec je totiž pouze jednou z poboček Souboru lidových staveb Vysočina. Jeho další součástí je i několik přízemních roubených domků z poloviny 18. století, které stojí přímo ve středu města Hlinska a říká se jim Betlém.

Do roubených domků v Hlinsku, které se nazývají Betlém a jsou součástí Souboru lidových staveb Vysočina, se můžete podívat během celého roku.

Tady si prohlédnete především dílny drobných městských řemeslníků, například pekařů, hrnčířů, tkalců, a výrobců hraček, a také expozici věnovanou masopustním obchůzkám a maskám z Hlinecka. Místní masopustní průvody plné masek totiž byly v listopadu 2010 zapsány na prestižní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO; na vlastní oči si je můžete prohlédnout ve skanzenu na Veselém Kopci při masopustních akcích.

Na rozdíl od Veselého Kopce je v Betlémě otevřeno celoročně, a to v dubnu, květnu, červnu, září a říjnu denně mimo pondělí od 8.30 do 16.00 hodin, v červenci a srpnu denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin, vždy s polední přestávkou od 12.00 do 12.30 hodin.

I sem vás samozřejmě zveme na několik akcí, například na Dny dřeva a medu, které se konají o víkendu 25. a 26. července, anebo na programy Živé historie pro školy i veřejnost. Mají jediný háček: musíte si je objednat předem.