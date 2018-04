Výlet vlakem na Řípskou pouť a pěšky na Říp ke svatému Jiří

V pátek 22. dubna začíná Řípská pouť, která potrvá až do neděle 24. dubna. Celý víkend bude plný skvělé zábavy a koncertů, těšit se můžete i na country festival a seskoky parašutistů. Jednodenní vstupné stojí 50 Kč (zlevněné 30 Kč), třídenní vstupenka vás vyjde na 80 Kč (zlevněná 50 Kč).

Největší jarní pouť na venkově

Řípská pouť letos začíná v pátek 22. dubna a potrvá do neděle 24. dubna.

Mluvit o Řípské pouti jako o největší v Čechách nelze, protože prvenství co do počtu atrakcí i návštěvnosti neochvějně drží Matějská pouť v Praze (mimochodem, ještě ji stihnete, končí právě tento týden). Jenže pouť pod známou horou Říp nenabízí jen pouťové atrakce, ale také koncerty, seskoky parašutistů v rámci Velké ceny České republiky v parašutismu a neuvěřitelné množství stánků.

Ty lemují lipovou alej od Rovného až po úpatí hory Říp; na jejím konci pak stojí otevřená scéna, na níž se od pátečního podvečera do nedělního odpoledne představí řada kapel. Tahákem sobotního večera je zpěvačka Kristýna, v neděli po poledni vystoupí navzdory protestům a peticím kontroverzní skupina Ortel. Pořadatelé se těší, že právě proto se letos na pouť přijde podívat ještě víc lidí než loni.

Výlet na Říp

K Řípské pouti patří výlet jarní přírodou na slavnou horu k rotundě sv. Jiří.

Řípská pouť není zábava pro každého; někomu se líbí, jiní si stěžují na hluk a zmatek. Jisté je, že děti tu každý rok mohou vyzkoušet nové atrakce, od těch jednodušších pro mrňata až po holandské adrenalinové novinky, známé třeba z již zmíněné Matějské pouti.

V programu pouti je zařazená i oblíbená prodejní výstava domácích zvířat, například králíků, drůbeže a holubů, pořádaná místní organizací Českého svazu chovatelů, a samozřejmě se přímo nabízí výlet jarní přírodou na Říp k rotundě sv. Jiří. Je to sice do kopce, ale cesta je pohodlná, krátká a snadno ji zvládnete i s kočárky. Nahoře vás pak čeká vytoužený klid a ticho, a pokud pouti bude přát počasí, pak také ideální místo pro odpočinek nebo rodinný piknik.

Výlet vlakem s Bulíkem

Výletníky z Prahy vozí na Řípskou pouť každý rok parní expres.

Také letos v sobotu 23. dubna vyrazí z Prahy-Braníka do Zlonic parní expres! Tentokrát pojede v čele historických vozů lokomotiva Bulík a na zastávkách po trase je pro děti i dospělé připravený zajímavý program. Můžete vystoupit v Nelahozevsi, kde ten den pořádají dětské prohlídky zámku, anebo se svézt až do Zlonic a zúčastnit se zahájení další sezony železničního muzea v Lisovicích; na místo vás dopraví kyvadlové autobusy.

Malé pivo zdarma v Podřipském minipivovaru ve Ctiněvsi dostane každý, kdo ukáže jízdenku z parního expresu.

Parní expres vyjíždí v 9 hodin z nádraží Praha-Braník a přes Vršovice, Hlavní nádraží a Holešovice zamíří přes Roztoky a Nelahozeves do Ctiněvsi (tam vystoupíte, pokud míříte na Řípskou pouť) a dál do Zlonic. Na zpáteční cestu se Bulík vydá v 15.42 ze Zlonic; jízdenka tam a zpátky stojí 280 Kč, jednosměrná z Prahy do Zlonic 240 Kč.

Do programu se zapojil i Podřipský rodinný minipivovar ve Ctiněvsi; kdo předloží jízdenky z expresu, dostane malé pivo zdarma.