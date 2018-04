Výlet snů v Dominikáně: letadýlkem na kouzelný poloostrov Samaná

Z Punta Cany na Samaná se létá letadlem. Proto také tak vysoká cena: 200 eur za jednodenní výlet s obědem je docela hodně i na dominikánské poměry. Ale má to své výhody. Nejkrásnější kus Dominikánské republiky uvidíte jako na dlani.

Malé letadlo se sice těžce pere s poryvy větru a pro hluk vrtulí neslyšíte vlastního slova, ale když se od takových maličkostí oprostíte, čeká vás dechberoucí pohled na divokou část východního pobřeží, plnou špičatých kopečků porostlých bujnou vegetací.

Za třicet minut jdeme k zemi a i samotné přistání je nezapomenutelné: letadlo se snáší do hustého porostu, chvíli letí nad korunami palem, než se doslova na poslední chvíli stromy rozestoupí a objeví se krátká přistávací dráha místního letiště.

Zázračná mama juana

Bujarý výlet do divočiny právě začíná. Před letištěm na nás čekají dva "safari autobusy". Musíme se tedy rozdělit do dvou jazykových skupin, německé a španělské. "Anglickou tu zrovna nemáme, tak běž ke Španělům," vystřelil na mě rozesmátý černoch a vrazil mi do ruky první dávku coly s dominikánským multivitaminem. Určitě ho znáte. Říká se mu RON. Po našem rum. Prý abych lépe rozuměl...

Za chvíli už autobus s otevřenou střechou peláší po hrbolatých silnicích k první zastávce s názvem "čerstvé plody z naší dominikánské zahrádky". Postupně ochutnáváme papayu, maracuju, úžasně sladké mango či kakaový bob, který je tak hořký, že se téměř nedá rozkousat a spolknout.

Ale statečně se překonáme a za odměnu nám nalijí sklenku slavné mama juany. Pokud rumu říkají dominikánský vitamin, tak tohle je dominikánská viagra. Nápoj má červenou barvu, chutná vzdáleně jako portské a vedle rumu (jak jinak), červeného vína a medu obsahuje kusy dřeva a bylin, ze kterých vařili čaj už původní indiánští obyvatelé Tainové.

Mama juana účinkuje nejen jako afrodiziakum, ale také čistí krev, játra i ledviny. Stačí si tu koupit jen "dřevo", nálev si už bez problémů připravíte doma. Recepty kolují na internetu včetně celé řady kreativních obměn, třeba Češi nahrazují rum fernetem.

Citronová sprcha

Na další zastávce vyfasujeme holínky, koně a průvodce, tedy nezbytné vybavení ke zdolání horského vodopádu El Limon (tedy vlastně citron). Výprava vypadá následovně: navlékneme si holínky, skočíme do koňského sedla a začneme se brodit dravou řekou.

Naštěstí ke každému koníčkovi dostaneme průvodce, který má vše pod kontrolou, a tak bez problémů dojdeme až k 50 metrů vysokému vodopádu, který je jedním z nejkrásnějších přírodních klenotů ostrova. Jezero pod vodopádem slouží k příjemnému osvěžení, a pokud máte skutečně hodně odvahy, můžete se vyšplhat pár metrů po skále a skočit do zpěněné vody, jak nám to předvádí pár mladých průvodců.

Za chvíli se náš autobus už zase řítí po silnici, vítr fučí ostošest a Portugalci, Španělé a Dominikánci na palubě zpívají z plných hrdel a tleskají do rytmu. Takhle divoká jízda patří k oslavě fotbalových či baseballových šampionů, ale tady je to běžná odpolední zábava.

Vodopád El Limon patří k nejkrásnějším přírodním unikátům Samaná.

Ostrov pro fajnšmekry

Safari autobusy zaparkují v přístavu v Bárbara de Samaná a my přesedneme na superrychlý katamarán, který nás za pár minut doveze k rozkošnému ostrůvku Cayo Levantado. Čeká nás vyhřátá tyrkysová voda a malá romantická pláž s bílým pískem. Jedním slovem pohádka.

Třetina ostrůvku je veřejná, dvě třetiny zabírá hotelový resort patřící mezi vyhledávané romantické destinace. Není divu, když bydlíte doslova na pláži, jen pár metrů od moře. Mimo sezonu se tady dá pořídit ubytování za 60 dolarů na osobu a noc all inclusive, což není zas tak moc, zvláště když si večer co večer můžete pochutnávat na skvělých plodech moře či na vyhlášené specialitě poloostrova Samaná, rybě s kokosovou omáčkou.

Veřejně přístupná pláž je téměř opuštěná a člověk se může koupat ve vyhřáté vodě, relaxovat pod palmami nebo u malého baru popíjet džus z čerstvého ananasu s rumem. Až do pozdního odpoledne, kdy kapitán zatroubí k odplutí.

Ještě nás čeká povinná zastávka v tržnici v Bárbara de Samaná, nejvíce na odbyt jde samozřejmě mama juana, hned na druhém místě jsou hroudy surové čokolády. A pak už spěcháme na letiště, odkud přeletíme zpátky do turistické Punta Cany, která nám najednou připadá rušná a zalidněná jako velkoměsto.

Dominikánská republika, poloostrov Samaná, Las Galeras, pláž Playa Rincon Stoprocentní romantika: nádherná pláž, lenošení pod palmami nebo drink u baru

Velrybářská sezona

Poloostrov Samaná je 40 kilometrů dlouhý a 15 kilometrů široký. Proslavily ho především velryby, konkrétně tisíce migrujících keporkaků, připlouvajících od ledna do března do teplých dominikánských vod, kde se páří a přitom často vydávají zvláštní hlasité zvuky připomínající zpěv – proto se jim přezdívá zpívající velryba.

Od poloviny ledna do poloviny března je poloostrov Samaná značně přeplněný, přijíždí sem totiž na 50 tisíc lidí, kteří chtějí alespoň na okamžik zahlédnout majestátní vodní savce. Jen pro úplnost dodejme, že velryby zde jsou a vždycky byly v naprostém bezpečí, původní Tainové ani španělští kolonizátoři je nikdy nelovili.

Ceny v Dominikánské republice

Jídlo na ulici vyjde na 30 až 150 korun, v restauraci podle úrovně zaplatíte od 120 do 800 (většinou 200–300 korun). Pronájem auta vyjde na 600 až 1 000 korun, pronájem motorky na 500 korun.

Při cestě do Dominikánské republiky není potřeba vízum, ale jen turistická karta, která se kupuje při příletu na letišti a stojí 10 dolarů. Cena týdenních zájezdů do Dominikánské republiky začíná zhruba na 32 tisících, samotné letenky se dají pořídit v cenách od 20 tisíc.