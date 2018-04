Výlet s dětmi za Rumcajsem a Mankou do pohádkového města Jičína

Festival Jičín – město pohádky se koná každoročně v září a město v té době téměř na týden patří dětem. Ožívají všechny pohádkové bytosti v čele s Rumcajsem a jeho rodinou, funguje pohádková pošta, vycházejí pohádkové noviny, konají se koncerty, divadelní představení, hry, soutěže a tvůrčí dílny. Brány Jičína, pohádkového města v Českém ráji, budou otevřeny od středy 9. do neděle 13. září.

Festival slaví narozeniny

Jičín leží v pohádkové krajině Českého ráje.

Každý ročník festivalu má své téma; někdy se všechno točí kolem čertího rojení a poslední festivalový den se nese v duchu pořekadla „jděte k čertu“, jindy je zase hrdinou skřítek Pelíšek, který žije v blízkých Prachovských skalách a na jehož počest v tvůrčích dílnách vznikají nejrůznější domečky, hnízda, budky a brlohy. Letošní jubilejní 25. ročník festivalu má ten nejjednodušší podtitul, jaký by vás mohl napadnout: Ať žijí pohádky! A slavit se nebude jen výročí festivalu, ale také padesáté narozeniny Večerníčka a sedmdesátiny dětského časopisu Mateřídouška.

Pohádkový průvod a slavnostní zahájení

Ve středu 9. září si tak v duchu tradičního začátku spousty pohádek můžete hrát na „bylo, nebylo“, čtvrtek položí návštěvníkům sugestivní otázku „...babičko, proč máš tak velké oči?“, v pátek 11. září se budou organizátoři ptát „kdo mi tady loupe perníček“, sobota bude patřit čichání člověčiny a v neděli 13. září zazvoní zvonec a pohádky bude konec.

Jičín – město pohádky otevře brány od středy 9. do neděle 13. září.

Do té doby ale ještě zbývá fůra času a vy si můžete v klidu z pestré programové nabídky vybrat všechno, co by vašim dětem udělalo radost – třeba zahajovací průvod ve středu 9. září, který s patronem pohádkového města Jiřím Lábusem projde tradiční trasou od ZŠ Husova, pěší zónou, pod Valdickou bránou až na Valdštejnovo náměstí. Tam dětská purkmistryně převezme z rukou pana starosty symbolický klíč od města a festival začne. Vítáni jsou všichni ve stylových převlecích a maskách!

Kudy a jak do pohádky

Program jednotlivých dnů, soutěží, tvůrčích dílen, výstav a her najdete na internetových stránkách, a pokud byste sis něčím nebyli jistí, poradí vám v Městském informačním centru v Jičíně. Tam také seženete vstupenky na všechny placené pořady.

Pod Valdickou bránou najdete Rumcajsovu ševcovnu, Rumcajse, Manku i jejich synka Cipíska.

Během festivalu samozřejmě můžete navštívit Rumcajsovu ševcovnu pod Valdickou bránou, kde měl švec Rumcajs domácnost v době, kdy ještě býval počestným jičínským řemeslníkem a loupežnická kariéra na něj teprve čekala. Kromě Rumcajse, Manky a jejich synka Cipíska uvidíte i pravou ševcovskou dílnu, Mančinu bylinkovou zahrádku, hernu pro děti, Cipískovu zoo a další zajímavosti.

Výzvou je i dominanta města Jičína, Valdická brána, z jejíhož ochozu se otvírá pěkný výhled na město a do širého okolí, anebo Muzeum hry v jičínském zámku, kde si kromě stálé expozice můžete až do neděle 13. září společně s dětmi prohlédnout výstavu rodinných loutkových divadel.