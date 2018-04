Výlet s dětmi do ráje aneb Český ráj zahajuje novou sezónu

Podobně jako v minulých letech i letos začíná nová turistická sezóna v Českém ráji poslední víkend v dubnu. Akce začíná v sobotu 25. dubna v Lázních Sedmihorky, odkud se od 8.45 do 10.45 hodin můžete vydat na putování Hruboskalskem a cestou plnit nejrůznější úkoly.

A protože jde o putování pohádkové a na cestě vás budou provázet postavičky z místních pověstí, je zřejmé, že vítány jsou zejména rodiny s dětmi.

Za vílami a princeznami do Šťastné země

Při pohádkovém putování v Českém ráji se rozhodně neztratíte, vede po turisticky značených stezkách a kolem vás se určitě vždy najde nějaký pohádkový skřítek nebo víla, kteří vám poradí kudy a kam pokračovat. Navíc cesta není dlouhá a děti si na ní dokonce užijí divadelní představení.

Český ráj zahajuje sezónu příjezdem krále Granáta s královnou do Šťastné země.

Další překvapení na ně čeká v cíli, jímž je areál Šťastná země v Radvánovicích u Turnova. Příchod krále Granáta, který se společně s královnou a velkou družinou na několik měsíců ujme vlády nad pohádkovou krajinou, se očekává ve 14.30 hodin, o půl hodiny později pak začne losování o zajímavé ceny. Tou hlavní je iPhone a poukaz na báječný letní tábor!

Pojedete pohádkovým autobusem nebo parním vlakem?

Pro účastníky akce jsou připraveny pohádkové autobusy a parní vláček. Z autobusového nádraží Na lukách v Turnově, kde můžete zároveň zaparkovat auta, odjíždějí pohádkové autobusy do Sedmihorek v 8.30, 9.00, 9.30 a 10.00, zpět ze Šťastné země dle potřeby.

Do Sedmihorek se také dá dojet parním vlakem, který odjíždí z turnovského hlavního nádraží v 8.30, 10.15, 14.30 a 16.25, zpět z Hrubé Skály do Turnova se můžete vrátit vlakem v 11.06, 15.06 a v 17.01 hodin. Další podrobnější informace získáte v Regionálním turistickém informačním centru v Turnově.

Vzhůru na Trosky!

Kdo přijede z větší dálky a chtěl by si pohádkové putování za králem Granátem spojit s dalším programem, tomu Český ráj nabízí nespočet možností. Z Turnova, Sedmihorek i Radvánovic je například snadno dostupný hrad Trosky, symbol Českého ráje.

Symbol Českého ráje, hrad Trosky.

Pokud jste dospělí a u pokladny ukážete vstupenku ze ZOO Liberec či ZOO Dvůr Králové, získáte vstupenku se slevou – a totéž samozřejmě platí i naopak, tedy se vstupenkou z Trosek si můžete vybrat slevu v Liberci či Dvoře Králové.

Hrad Trosky si dokonce budete moci prohlédnout i ve zmenšené variantě, a to právě v areálu Šťastná země. Slavnostní otevření nového herního prvku v podobě repliky hradu Trosky se chystá na sobotu 6. června. Od 25. dubna až do 10. října jste navíc do Šťastné země zváni na pravidelné rodinné soboty, kdy jsou pro děti nachystány animační programy, soutěže a výtvarné dílny.

Další tipy pro velké i malé cestovatele

Pohádkový hrad Valdštejn připravil na jaro řadu akcí pro děti.

Pohodlné značené stezky vás také ze Sedmihorek a Turnova dovedou k arboretu Bukovina, ke Kopicovu statku anebo k romantickému skalnímu hradu Valdštejn. Na květen si tu nachystali celou řadu akcí, od nastudování veršů Máchova Máje (1. května) přes divadelní představení (2. května) a tradiční pouť (16. května) až po celorepublikovou akci Noc kostelů 2015, do níž se letos zařadí i hradní kaple sv. Jana Nepomuckého.

S dětmi jste zváni na putování strašidelným pohádkovým lesem, které se odehraje v sobotu 13. června od 13.00 do 18.00 hodin na trase od vyhlídky Hlavatice až k Valdštejnu. Kromě strašidel a herců v krásných pohádkových kostýmech budou na odvážné cestovatele čekat originální hry a v cíli dárky.

Sportovní areál Žlutá plovárna objevíte na břehu řeky Jizery v Malé Skále.

Až do 29. listopadu můžete navštívit výstavu panenek a kočárků v Turnově, poblíž náměstí Českého ráje. Ovšem pokud raději zvolíte akčnější program, vydejte se z Turnova na sever.

Samozřejmě i tady najdete spousty zajímavých míst, například skalní hrad Vranov či zámek Hrubý Rohozec, ale v Malé Skále již také zahájila sezónu Žlutá plovárna, sportovně rekreační areál na řece Jizeře. Kromě půjčovny kanoí a raftů tu najdete lanové centrum, půjčovnu koloběžek, in-line bruslí a dalších sportovních potřeb.