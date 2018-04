Výlet po hradeckých bojištích

Zvolna se dostáváme do míst prusko-rakouských bojů v roce 1866 o vládu ve střední Evropě. Centrem bitvy - shodou okolností i mnoha bitev v předchozích desetiletích - byl Chlum, návrší s prastarým kostelem. Na hřbitově u něj je mnoho hrobů z bitvy 3. 7. 1866. Dnes zde stojí památník s expozicí výstroje a výzbroje armád prusko-rakouského konfliktu, vyhlídková věž a více než čtyři stovky pomníků v rozsáhlém areálu.

Pokud si výlet rozdělíte do dvou dnů, dostanete se k druhé části bojiště právě až následující den. Od vyhlídkové věže se proto vrátíme a pokračujeme po červené "úvozem mrtvých" do Rozběřic (sousoší 4. rakouského pluku) a na nádraží do sousedních Všestar.

Druhý den dojedeme vlakem z Hradce Králové do Hořiněvsi, rodiště spisovatele Václava Hanky. Po silnici dojdeme do Máslojed (Bílkův pomník padlým) a pak do lesa Svíb, kde se odehrály rozhodující fáze bitvy (přes čtyřicet pomníků). Přes Čistěves a Lípu (mauzoleum) dojdeme opět na Chlum. Po žluté projdeme Dlouhé Dvory a Probluz. Ta již je spojena s obcí Dolní Přím. Až sem nás provádějí památníky bitvy. Silnicí a v závěru lesem dojdeme do Hrádku, Střídavě poli a lesem dojdeme přes Libčany, rodiště loutkáře Matěje Kopeckého, na železniční stanici Lhota pod Libčany.

Mapa: Hradecko a Pardubicko, edice KČT č. 24.