Výlet okolo Jizery

12:06 , aktualizováno 12:06

Následující tip je určen pro vytrvalé turisty, kteří chtějí plně využít období nejdelších dnů a chtějí se projít mladoboleslavskou krajinou okolo řeky Jizery. Začátek cesty je v Lysé nad Labem. Odtud projdeme okrajem Hrabanovské černavy, komplexu mokřadů a chráněných luk, do Staré Lysé. Zelená nás převede lesem do Čihadel s blízkým zámečkem Bon Repos a po silnici dojdeme do Předměřic nad Jizerou. Přejdeme Jizeru do Tuřic a zpovzdáli ji proti proudu sledujeme do Benátek nad Jizerou.