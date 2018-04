Výlet na Znojemsko na Slavnosti okurek a Galavečer sektu z Lechovic

Pro Znojemsko jsou typické dvě plodiny – víno a okurky. Před několika lety si ve Znojmě řekli, že když víno má své Historické vinobraní, zasloužily by si něco podobného i okurky. Tak vznikly Slavnosti okurek; letos se konají ve čtvrtek a pátek 6. a 7. srpna přímo v centru Znojma na Masarykově náměstí.

Okurky jak je znáte i neznáte

Slavnosti okurek se konají každoročně začátkem srpna v centru Znojma na Masarykově náměstí.

Inspirací pro slavnosti byla historická tradice, kdy Znojmo proslavily velké okurkové trhy. Kromě spousty stánků s čerstvou i zavařovanou zeleninou a ovocem se můžete těšit na ochutnávky rozmanitých okurkových specialit, tradiční jarmark řemesel, gastronomickou show, atrakce pro děti, divadelní představení, lidovou muziku a oblíbené soutěže.

Ty ostatně bývají tradiční součástí každé gastronomické akce, a tak podobně jako se jinde se vynalézaví kuchaři a kuchařky utkávají o nejlepší bábovku, kotlíkový guláš nebo ovocné knedlíky, na Slavnostech okurek se soutěží zejména o nejlepší sterilované okurky, nejlepší rychlokvašky a nejlepší okurkové recepty.

I letos se do slavností zapojily znojemské restaurace, které pro slavnosti nachystaly speciální okurková menu. Ta můžete ochutnat buď přímo u stánků na náměstí anebo v jednotlivých podnicích, označených Řádem znojemské okurky.

Jak se okurky dostaly na Znojemsko?

Věřte nebo ne, podobně jako za rozkvět vinařství nebo vynález Divišova bleskosvodu i za okurky může Znojmo děkovat premonstrátům z Louckého kláštera, jmenovitě Šebestiánovi Freytágovi z Čepiroh. Právě on v roce 1572 na Znojemsko nechal dovézt první semena rostlinky, o níž se tehdy věřilo, že dovede vyléčit mor.

Znojemské podzemí je 25 km dlouhý labyrint podzemních chodeb, proplétajících se místy až čtyřmi patry nad sebou.

Okurky se pěstovaly v klášterní zahradě, odkud se časem rozšířily do zahrad a zahrádek okolních far, až nakonec vzaly útokem celé Znojemsko. Mor sice neléčily, ale zvítězily na celé čáře, i když zprvu je naši předkové jedli hlavně nasladko s medem. Když jim úroda začala přerůstat přes hlavu, přišli na to, že se okurky dají nakládat do soli a octa a posléze je zavařovali do sladkokyselého nálevu. Právě kyselé a křupavé znojemské okurky dnes patří k nejpopulárnějším pochoutkám Česka.

Večer se sektem na pláži Vranovské přehrady

Vinné sklepy Lechovice ukládají své sekty ke zrání na dno Vranovské přehrady, slavnostní výlov se proto neobejde bez potápěčů.

Dáváte před okurkami přednost vínu? Znojemské historické vinobraní je sice ještě daleko, ale ledacos o víně se dozvíte při prohlídce rozsáhlého historického podzemí anebo na jedné ze speciálních vinařských akcí. V polovině srpna totiž máte jedinečnou možnost být svědky chvíle, kdy potápěči slavnostně vyzdvihnou za dna Vranovské přehrady ocelové klece, ve kterých je uložen všemi očekávaný Sekt Lechovice.

Sekty vyráběné z odrůd Rulandské bílé a Chardonnay ukládá jejich výrobce, společnost Vinné sklepy Lechovice, tímto způsobem k ročnímu zrání už řadu let. Galavečer sektu, který se letos odehraje v sobotu 15. srpna, je vítaným setkáním všech gurmánů; připraven je bohatý program a ochutnávky vín. Hlavním cílem je ovšem dražba sektů, kdy výtěžek putuje na konto Centra Paraple.