Výlet na Praděd? Spousta nervů

Žena přijela i s rodinou na Hvězdu v pátek okolo půl desáté dopoledne. Protože autobusy odjíždějí na Ovčárnu každou celou hodinu, postavila se do fronty a doufala, že odjede v deset. Ačkoliv autobus pro stovku cestujících praskal ve švech, na parkovišti zůstaly stát davy lidí a stále přicházeli další.Turisté se uklidnili, když zjistili, že přijede posila. Jejich radost však trvala jen do chvíle, než se objevil už téměř obsazený autobus. Dovnitř se vešel jen nepatrný zlomek z dlouhého zástupu čekajících. Zpráva, že další autobus přijede až za další hodinu, většinu lidí překvapila a rozhořčila."Stejná situace se opakuje už druhý den. Lidé zaplatí padesát korun za parkovné a pak zjistí, že jsou problémy s autobusovou dopravou. Odjet jinam už se nevyplatí, někteří se raději vydají nahoru pěšky, ale třeba pro starší lidi, malé děti nebo pro nás, kdo se chystáme na delší hřebenovou túru, je doprava autobusem na Ovčárnu nevyhnutelná," míní Ladislav Kratochvíla z Ostravy.Muž, který pracuje jako průvodce turistů, míní, že okres neumí využít ideálních podmínek pro cestovní ruch. "Na Bruntálsku je velká nezaměstnanost, okres se na veletrzích cestovního ruchu příliš neprezentuje a když přijedou turisté, neumí se na jejich nápor připravit. Nejde jen o spoj z Hvězdy na Ovčárnu. Potíže jsou i s návaznými spoji z okolních středisek a dalšími službami," shrnuje Kratochvíla zkušenosti z dovolené v Jeseníkách.Dopravu na Ovčárnu zajišťuje společnost ČSAD Bus Ostrava. Vedoucí provozní oblasti pro okres Bruntál Miloš Hnilica přiznal, že tak velký nápor lidí ve svátečních dnech na Hvězdě je zaskočil. "Mrzí mě, že jsme nebyli dostatečně připraveni, ale celá vina nepadá jen na nás," tvrdí.Hnilica podotkl, že zatímco ČSAD jezdí na Ovčárnu celoročně, tedy i v měsících, kdy jsou návštěvy turistů minimální, okresní úřad vydal další licenci soukromému dopravci, který chce po stejné trase vozit lidi jen v lukrativních letních měsících. "Počítali jsme s tím, že tam bude už teď. Nechtěli jsme, aby naše autobusy jezdily prázdné, nikdo nás nedotuje," vysvětluje. "Nástup dalšího dopravce nám komplikuje situaci. Požádali jsme proto okresní úřad o změnu jízdního řádu. Ani my už nechceme jezdit v prodělečných podzimních měsících."Mluvčí okresního úřadu Jana Schwarzová řekla, že se službami ČSAD byli lidé spokojeni, ale o licenci na provoz nedotovaných linek může podle zákona požádat kdokoli. "V tomto případě nastal problém. V pátek ho budeme řešit společně s oběma dopravci i starosty obcí," uvedla. Starosta Karlovy Studánky Luděk Jurajda je přesvědčen, že najdou řešení. "Autobus musí jezdit na Ovčárnu po celý rok. Dohodneme se s kolegou z Malé Morávky a navrhneme několik variant," slibuje.