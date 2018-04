Výlet na kole za osvěžením k Těšíkovské kyselce

Z centra Olomouce vyrazíme po cyklotrase číslo 6029 podél řeky Moravy do místní části Černovír. Vjedeme do Černovírského lesa a za mostem přes železniční trať na Zábřeh zabočíme vlevo.

Zde na naše bicykly čeká zkouška odolnosti (polní cesta proložená štěrkovým úsekem), ale brzy už si vychutnáváme nově upravenou asfaltovou stezku, která nás dovede do Hlušovic. Zabočíme vlevo a pokračujeme směr Bělkovice. Po asi 1,5 km zabočíme před mostem vpravo a po polní cestě dojedeme k výpadovce na Šternberk. Přejedeme ji a pokračujeme do Bělkovic, kde nás v horkých dnech může zlákat koupaliště na levé straně silnice.

Jedeme stále po mírně stoupající silnici (směr Moravský Beroun) až k rozcestníku turistických značek u Těšíkovského mlýna. Po několika stech metrech po zelené a modré turistické značce dorazíme až k Těšíkovské kyselce, která je pro svou lahodnou chuť vyhledávaným cílem návštěvníků ze širokého okolí.

Po odpočinku se vrátíme k rozcestníku a zamíříme po silnici směrem doprava. Projedeme Těšíkovem a vystoupáme do prudšího kopce. Naše námaha bude odměněna nádherným dalekým rozhledem do okolní krajiny. Přes Stachov a Lipinu dojedeme až k trati Ecce homo a po ní už bez šlapání sfrčíme až do Šternberka.

Na kraji města zabočíme vpravo na červenou turistickou značku, která nás dovede kolem koupaliště k baroknímu kostelu s předpokládanou hrobkou biskupa Alberta, zakladatele Šternberka. Za návštěvu stojí i šternberský hrad z druhé poloviny 13. století s cennými sbírkami. P

ři troše štěstí můžete potkat i Mistra Libora Vojkůvku, který zde má svůj pozoruhodný ateliér. Z Hlavního náměstí sjedeme podél řeky Sitky k železničnímu nádraží, odkud se skupina nenáročných cykloturistů může vrátit domů vlakem. Náročnější cyklisté se nádraží vyhnou a zabočí opačným směrem (doprava) a přejedou most přes železniční trať (směr Šumperk). Projedou Lužicemi a u rozcestníku zabočí vlevo (směr Štěpánov).

Ve Štarnově projedou pod železniční tratí, zabočí vpravo a pokračují do Bohuňovic. U obchodu s potravinami odbočí z dlážděné hlavní ulice vlevo a po pár set metrech se dostanou na původní trasu 6029 z Hlušovic. Po ní dorazí k mostu u Hlušovic a již projetou trasou se vrátí do Olomouce. Při cestě ze Šternberka je nutno počítat s tím, že zde zatím nejsou cyklotrasy v terénu vyznačeny. Vybavte se podrobnou mapou a netrapte se vědomím, že třeba nejedete přesně po cyklotrase. Svátečním cykloturistům, které nebaví jezdit jen v okolí Olomouce a chtěli by vyrazit kousek dál, můžeme doporučit návštěvu Těšíkovské kyselky z opačné strany. Vlakem se nechají dovézt do Dětřichova nad Bystřicí a odtud po dobře značené trase (většinou asfaltové stezky) číslo 6029 přes Dalov a Horní Loděnici se dostanou až ke kyselce a následně do Olomouce. Výhodou této trasy je, že většinou se jede z kopce.

Výše uvedené trasy si můžete projet tuto sobotu s "Olomouckými kolaři". Start je v 9 hodin z Horního náměstí v Olomouci. Zájemci o diplomy a účast v tombole se mohou předem zaregistrovat za startovné 25 Kč na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc.

Tip na výlet připravily: Centrum dopravního výzkumu a Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy. Mapy lze najít na internetové adrese: www.geodezie.cz/cyklotrasy.html

INFORMACE O OBČERSTVENÍ V OBCÍCH

obec hostinec pivo / Kč smažený sýr otevřeno

Bělkovice V Podskalí Litovel 10° / 11, 48 Kč 10 - 22 hodin

Šternberk Na koupališti Litovel 10° / 9,60 43 Kč 10 - 22 hodin

Hlušovice U Herentinů Litovel 10° / 11, 50 Kč 10 - 22 hodin

Výběr hospod je prováděn z pohledu cykloturisty, který připravoval tento okruh a kterého cestou zaujaly výše uvedené hostince. Jedná se o hospody, které jsou na trase nebo v těsné blízkosti a mají zahrádku či alespoň lavičku před hospodou. Restaurace ve městech byly ze seznamu vyškrtnuty.

OKRUH Z OLOMOUCE DO ŠTERNBERKA A ZPĚT

obec nadm. číslo trasy úsek (km) popis trasy

výška

Olomouc 210 6029 0,0 místní komunikace, zpevněná štěrková cesta

Hlušovice 215 6029 7,4 zpevněná asfaltová cesta

Bělkovice 260 6029 13,0 asfaltová silnice

Těš. kyselka 545 6029 24,5

Těšíkov 550 Neznačeno 26,7

Stachov 480 29,0

Lipina 470 29,7

Šternberk 268 36,0

Lužice 340 39,5

Mor. Huzová 225 43,1

Štarnov 225 46,0

Bohuňovice 230 49,4 polní cesta

Hlušovice 215 6029 54,2 zpevněná štěrková cesta

Olomouc 210 6029 60,0 místní komunikace