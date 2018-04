Výlet na jižní Moravu za motýlími křídly a hudbou

Druhý ročník benefičního koncertu Křídla motýlí a dolnodunajovického rejdění se odehraje v sobotu 26. září na návsi v Dolních Dunajovicích, jedné z četných vinařských obcí na Mikulovsku. Výtěžek je určen pro charitativní organizaci Debra a pro děti s nemocí motýlích křídel. Osobně jej převezme patronka občanského sdružení Debra, herečka Jitka Čvančarová.

Odpoledne a večer v Dolních Dunajovicích

Z Dunajovických kopců jsou nádherné výhledy na Pálavu a Novomlýnské nádrže.

Samotný koncert začne v 18.00 hodin, ale v Dolních Dunajovicích můžete strávit příjemné odpoledne. Od 13.00 hodin budou na návsi otevřeny stánky s víny jednotlivých vinařství z Dolních Dunajovic a okolí a stánky s občerstvením, děti se zdarma zabaví na atrakcích. Na odpolední dolnodunajovické rejdění pak naváže koncert, kde se představí řada známých umělců, například Ilona Csáková, Jitka Zelenková, Leona Machálková, Martin Maxa, Roman Vojtek, Světlana Nálepková, Bohuš Matuš, Jan Bendig a další.

Pokud se poštěstí, koncert by měly zahájit dvě dívky, které se statečně perou se zákeřnou a vzácnou nemocí motýlích křídel. Jedna z nich, Olga Joklová, zazpívá a druhá, Kateřina Vlastová, ji doprovodí na saxofon. Vstupenky na koncert stojí 200 Kč a můžete je zakoupit předem v sítích Tickestream anebo přímo na místě. Děti do 8 let mají vstup zdarma!

Toulky po okolí a za vínem

Zvláštní krajina vinohradů s dalekými výhledy – to jsou Dunajovické kopce.

Rejdění vás neláká a rádi byste se před koncertem prošli vinicemi a okolní krajinou? Skvělým cílem pro ty, kteří hledají odlehlá místa bez spousty lidí, jsou Dunajovické kopce. Nevede sem žádná turistická značka a čeká vás proto putování na vlastní pěst, ale svahy plné vinic a cesty lemované starými kříži s nádhernými výhledy na Pálavu a Novomlýnské nádrže vám jistě učarují.

Do Dolních Dunajovic, jedné z vinařských obcí na Mikulovsku, láká návštěvníky skvělé víno.

Nenechte si ujít malebné dolnodunajovické vinné sklepy, a to zejména areál sklepů U cihelny, který leží západně od vsi právě na úpatí Dunajovických kopců. Další sklepy objevíte na několika místech v obci. Při návštěvě Vinařského dvora U Mlýnků dokonce můžete nahlédnout do prastarých sklepních chodeb, které měří více než sto metrů.

Za zábavou do Mikulova

Jednou z dominant Mikulova je barokní zámek, sídlo zdejšího muzea.

Líbit se vám bude i blízký Mikulov, město s pohádkovým historickým centrem, zámkem a Svatým kopečkem. Během prodlouženého víkendu od soboty 26. září až do pondělí 28. září si můžete naplánovat program plný zajímavých zážitků. Koncert Křídla motýlí můžete zkombinovat třeba s prohlídkou výstavy artefaktů, které se zrodily na letošním 22. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia, prohlídkou vinařské expozice, posezením v některém z mikulovských vinařství anebo akcemi, které provází letošní Dny židovské kultury.