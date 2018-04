Šumava jako na dlani a v dálce Grossglockner. Hezký výlet na Boubín

Může se hodit Doprava Autem do sedla v Kubově Huti (hlídané parkoviště). Vlakem do stanice Kubova Huť (trať Vimperk – Volary). Stravování Kubova Huť – několik restaurací. Během výstupu ani na vrcholu bez možnosti stravování. Alternativní trasy Přechod po modré přes Boubínský prales do Zátoně a návrat na Kubovu Huť vlakem, po červené přes Bobík do Volar, případně sestup po červené do Vimperka. Rozhledna Otevřena celoročně, vstup zdarma.