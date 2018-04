Výlet kolem skal Oldřichovským hřebenem

Na pěší, čtrnáct kilometrů dlouhý, díky dvěma stoupáním náročný výlet se vydáme z Oldřichova v Hájích. Půjdeme po lesních cestách a pěšinách, místy dost úzkých a příkrých.U vlakové zastávky v Oldřichově se napojíme na modře značenou turistickou cestu, po silnici vyjdeme do Oldřichovského sedla k restauraci Hausmanka. Již ve středověku tu procházela obchodní cesta z Čech do Saska. Silnice byla dostavěná v roce 1861 a železniční trať, která vede tunelem pod Oldřichovským sedlem, pak roku 1875. Dáme se doleva, po zeleně značené cestě stoupáme lesní cestou, později pěšinou mezi balvany, někdy dost příkře přes Kopřivník (598 m n.m.) k hřebenu. Mezi kameny a skálami dojdeme k Lysým skalám, jejichž třicet až padesát metrů vysoké strmé stěny spadají do Čertovy jámy. Bukovým lesem pokračujeme dál ke Skalnímu hradu, odbočíme-li doprava, dojdeme na jeho vrchol po padesáti metrech. Ve 14. století vznikl jako strážný hrádek, který hlídal obchodní stezku přes hory. Dnes jsou ve skále patrné jen stopy po zadlabaných trámech. Hrad zanikl v 16. století. Vrátíme se zpět na cestu a kolem studánky sestoupíme na rozcestí do sedla Pod Špičákem. Odbočíme doleva na žlutou, která se různě klikatí lesem, po chvíli se začne zvedat a tady nás čeká nejprudší a nejobtížnější stoupání. S pomocí schůdků a řetězů ve skále stoupáme skalní rozsedlinou ke Skalní bráně, odkud je jen třicet metrů na vrchol Špičáku (723 m n.m.), odkud je výhled na Frýdlantsko, díky vzrostlým stromům, značně omezený. Vrátíme se zpět ke Skalní bráně, sestupujeme k Důlní skále, lesem a přes mýtinu sejdeme na rozcestí Pod Špičákem, kde uhneme vpravo, stále z kopce, opět doprava po lávce přes potok. Exkurzní cestou míříme ke Guttenbergovým skalám, Bráně a Temné věži, která stojí jakoby nakřivo. Po lávce překonáme skalní průrvu, po chvíli se napojíme na širokou cestu, která nás přivede na rozcestí, kde se dáme po modré doprava a mírně z kopce sestupujeme do Oldřichova v Hájích.