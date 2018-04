Výlet do zoo v Lešné vyjde laciněji, parkování je od letoška zdarma

V době, kdy se za parkování téměř všude platí, přišli v zoologické zahradě Lešná s opačným nápadem. "Chceme lidem vyjít vstříc a co nejvíce jim usnadnit návštěvu," naznačil ředitel zoo v Lešné Roman Horský.

Tento postoj oceňuje řada návštěvníků. Jen loni jich přijelo kolem půl milionu, nejen z Česka, ale i ze Slovenska nebo Polska. Ti zatím platili za stání na velkém městském parkovišti u hlavního vstupu do zoo 80 korun, u vedlejšího pak 50 korun za den.

To je od letošní sezony minulostí. "Určitě je to velké plus. Navíc si myslím, že vstupné do zoo je už poměrně vysoké, takže parkování zdarma nám alespoň trochu pošetří peněženky," sdělil Petr Málek ze Zlína, který v neděli přijel do zoo se čtyřčlennou rodinou.

Vstupné roste každé dva roky

Dospělí nově zaplatí 130 korun, studenti 110. Neměnilo se dětské vstupné, jež zůstalo na 80 korunách.

Horský však odmítá, že by zdražením kompenzoval zrušení parkovného. "Vstupné zvyšujeme pravidelně jednou za dva roky. Vůbec nás nenapadlo, že bychom ho zdražovali jako náhradu peněz za parkovné," zdůraznil Horský.

Zoo ani dříve z parkovného nemělo ani korunu. Parkoviště totiž provozovaly zlínské Technické služby, které inkasovaly i zisky. Ročně kolem dvou milionů korun.

Když zlínští radní rozhodli, že velká parkoviště přejdou pod správu zahrady, neměly z toho Technické služby radost. "Bránili jsme se tomu. Byly to docela slušné příjmy, o které jsme teď bohužel přišli," podotkl šéf zlínských Technických služeb František Kostelník.

Radní se tak rozhodli, protože je podle nich logické, že se zoo bude o parkoviště starat. Může o něm totiž i rozhodovat. "Záleží na jejich motivaci," naznačil náměstek primátora Bedřich Landsfeld. "Buď budou chtít vydělat na parkování, nebo jim půjde o spokojeného zákazníka, který se na Lešnou vrátí," dodal Landsfeld s tím, že vedení města rozhodně nebude vedení zahrady mluvit do toho, jakou cestou se má vydat.

Na provoz má zoo o dva miliony méně než loni

Zrušením parkovného se navíc možná podaří zmírnit neshody, které poslední sezony kolem Lešné vzplály. Kromě města tam totiž jsou i soukromá parkoviště, za něž se platí.

A jejich obsluha podle mnoha lidí návštěvníky přesvědčovala, ať auto odstaví u nich, protože zadní městské parkoviště je plné. Ale to bylo ve skutečnosti poloprázdné. "Měli jsme takové zkušenosti," potvrdil Kostelník.

Zlínská zoo v Lešné je po pražské Tróji druhou nejnavštěvovanější v zemi. Její velkou předností je, že je přehledně rozdělena podle světadílů. Navíc se průběžně stále modernizuje. Její komfort se tím, že jsou dvě velká parkoviště zdarma, ještě zvýší.

Vedení zoo bude současně muset i šetřit. V rozpočtu města na letošní rok je totiž pro zahradu určeno necelých 22 milionů korun, což je o dva miliony méně než loni.

"Město musí šetřit. Proto snižujeme provozní náklady radnice i dotace pro příspěvkové organizace," vysvětlil Landsfeld.