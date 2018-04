Výlet do Trutnova prozradí, jak probíhala prusko-rakouská bitva

Oslavy a rekonstrukce bitvy u Trutnova, jediného rakouského vítězství nad pruským vojskem, začínají v sobotu 28. června v 10 hodin dopoledne slavnostním nástupem a vypálením čestných salv na Krakonošově náměstí v centru Trutnova. Hlavní část programu se odehrává na vrchu Šibeník u památníku generála Gablenze, kde vše odstartuje přesně v 11:30.

Na poli u kamenolomu proběhne komentovaná ukázka bojů a rekonstrukce nejzajímavějších okamžiků bitvy. K akci také patří pietní akt u památníku generála Gablenze, mše v Janské kapli na památku vojáků padlých v okolí Trutnova, hudba a stylové občerstvení z polní vojenské kuchyně.



Památník generála Gablenze na vrchu Šibeník

Návrat do historie

K jedinému vítězství Rakušanů v prusko-rakouské válce došlo u Trutnova 27. června 1866. K městu se od Žacléře blížili Prusové, z jihu rakouská armáda. Rakušané zaujali strategicky výhodné postavení na třech kopcích nad městem, na Šibeníku, Janském vrchu a Chmelnici.

Když nic netušící Prusové vstoupili do města, stali se terčem palby. Vyrazili sice do útoku, ale byli odraženi zpět. Časem se prosadila jejich početní převaha a vrcholy dobyli. Rakouský generál Gablenz však přivedl posily, vrhnul se do útoku a díky riskantnímu vysunutí dělostřelectva k nepříteli se mu podařilo tři vrchy získat zpět a Prusy donutit k ústupu. V bitvě se utkalo asi 60 000 pěšáků a přes 4 000 jezdců. Zabito, zraněno nebo zajato bylo na 6 000 vojáků obou stran.



Jizvy v krajině

Bohužel z historického hlediska neměla bitva u Trutnova příliš velký význam. Už o den později rakouská armáda prohrála boje o pohraniční průsmyky a postupu Prusů do Čech nic nezabránilo. Válka vyvrcholila rozhodující bitvou na Chlumu u Hradce Králové.

Bitvu připomínají i další místa v okolí Trutnova. Po nejvýznamnějších místech celého bojiště vás provede naučná stezka Po stopách války 1866 na Trutnovsku. Začíná na Krakonošově náměstí v Trutnově, stoupá na vrch Šibeník a Janský vrch a vede místy nejkrvavějších bojů kolem dalších menších památníků. Stopy bojů jsou patrné i v interiéru kaple sv. Jana Křtitele na Janském vrchu, poblíž pak najdete vojenský hřbitov.



Rozhledna na Šibeníku, krypta a tvrz

Nejznámějším místem spojeným s bitvou je památník generála Gablenze na návrší Šibeník, který zároveň slouží jako volně přístupná rozhledna. Generál Gablenz z vlastní vůle ukončil svůj život v Curychu v lednu roku 1874. O několik desítek let později byly jeho tělesné ostatky převezeny do Trutnova a uloženy v kryptě památníku. Původní je i náhrobek ve tvaru obelisku, který byl do Trutnova přivezen společně s ostatky.

Muzeum prusko-rakouské války 1866 na Chlumu u Hradce Králové Dělostřelecká tvrz Stachelberg

Bitvu připomínají rovněž expozice trutnovského Muzea Podkrkonoší. Při výletu do Trutnova byste ale neměli opomenout ani další vojenskou památku, byť podstatně mladšího data: dělostřeleckou tvrz Stachelberg. Měla se stát největší a vojensky nejsilnější pevností předválečného československého opevnění. Do mobilizace v roce 1938 se sice podařilo prorazit asi 3,5 kilometru chodeb a sálů, nikoliv už však zabetonovat. Tvrz je přístupná veřejnosti, na její prohlídku budete potřebovat přibližně dvě hodiny.



