Výlet do světa praotců českých lyžařů

Pokud se v dnešní době podíváte na superrychlé, upravené lyžařské sjezdovky se skupinami lyžařů na nejnovějších značkových lyžích, v tom nejmodernějším oblečení, jen málokdo by uvěřil, že ještě před sto lety vzbuzovala jakákoliv prkénka pohybující se po sněhu takový rozruch jako dnes třeba luxusní limuzína.

O dobrodružných počátcích lyžování a o zrodu prvních historických lyžníků na Vysočině vypráví stálá expozice lyžařství instalovaná v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě.

Co nabízí výstava v Horáckém muzeu

Výstava je rozdělena celkem do tří tematických bloků. První část mapuje výrobu lyží od jejich prvopočátků až do současnosti, v dalších částech se věnuje historii tohoto sportu v jeho různých etapách a souvislostech.

Nezanedbatelnou součástí je blok věnovaný dějinám běžeckého závodu o Zlatou lyži.

Zajímavému fotografickému i písemnému materiálu stejně jako medailím a oceněním novoměstských lyžařských závodníků dominují desítky starobylých lyžařských vázání a dřevěných prkének nejrůznějších tvarů, typů a velikostí, jež sledují jejich historický vývoj od roku 1890.

"Velká část vystavených exemplářů pochází z depozitáře našeho muzea, přičemž většina z nich nám byla darována drobnými sběrateli. Lyžování má na Vysočině hlubokou tradici a téměř v každé rodině se najde někdo, kdo se tomuto sportu věnuje," řekla Zdenka Chocholáčová, bývalá odborná pracovnice Horáckého muzea.

Jak se mohou návštěvníci výstavy dovědět, poprvé přivezl lyže na Vysočinu lesní revírník Rudolf Gabessam, který zahájil v roce 1892 na svazích u Fryšavy první zkušební jízdy.

Podle jeho švýcarských ski pak začali místní řemeslníci a kutilové vyrábět své prototypy prvních lyží. První dílnu zabývající se výrobou lyží si založil v roce 1895 stolař Adolf Slonek.

Čeští koumáci

Nebyli by to však čeští řemeslníci a koumáci, aby si svou vynalézavostí nepomohli k tak originálním lyžím, jakými na počátku dvacátého století byly takzvané "dužky".

Návštěvníci muzea si mohou povšimnout originálních prohnutých lyží, které byly zhotoveny z prken sudů. "Vytvářely se z beček od dehtu, dolů se srazily železné obruče a z dužin se pak upravily na tehdejší dobu velice moderní lyže," vysvětlila pracovní postup Chocholáčová.

Zřejmě největšímu obdivu se na výstavě těší dvě stě devadesát pět centimetrů dlouhé lyže řídícího Houdka, na kterých v 90. letech 19. století brázdil novoměstské sněžné pláně.

Vedle nich je k vidění model kolečkových lyží, různé typy lyží ze dřeva jasanového, bukového vždy s patřičnou a originální bambusovou holí. V té době průkopníkům lyžování stačila jenom jedna.

Novoměstští lyžaři, ze kterých ve třicátých letech vyrostla závodnická elita (vždyť je také do roku 1913 trénoval sám Bohumil Hanč), potřebovali při lyžařských závodech i kvalitní zázemí. To jim poskytovaly takzvané stanice lyžařů.

Realistický model jedné takové stanice je i v Horáckém muzeu v Novém městě na Moravě. V jedné místnosti je nainstalováno vše, co k smrti unavený lyžař potřeboval; rozehřátou pec, konvici na grog či čaj, suché ponožky, prádlo a několik párů suchých bot. Výstava věnovaná lyžařství je tak nejenom poučnou, ale i vtipnou exkurzí do světa lyžařů.



Může se hodit Adresa:

Horácké muzeum, Vratislavovo náměstí 114, 592 31 Nové Město na Moravě Telefon: +420-566 650 216, Fax: +420566 618 961

e-mail: horacke.muzeum@nmnm.cz

Více na: http://hm.nmnm.cz/



Otevírací doba: úterý-sobota 9-16 hodin



Další expozice: stálá přehlídka zabývající se etnografií, sklářstvím a řezbářstvím na Novoměstsku. K dalším výstavám patří Malé radosti pro všední den - Hana a Michaela Krškovy - výstava stříbrných šperků a malby na hedvábí.