Výlet do švédské metropole

Do Tivoli není vstupné zrovna nízké, navíc se za každou atrakci musí platit zvlášť. Mnozí ale jistě chtějí prožít ten pocit roztřesených nohou. V tomto chladnějším počasí ale stojí návštěva „větrných“ atrakcí za zvážení.



Jestli jste spíše pohodlnějšími cestovateli, můžete využít široké nabídky organizovaných „Sightseeing tours“. Ve sluchátkách uslyšíte slova průvodce, ale češtinu mezi zastoupenými jazyky pravděpodobně nenajdete. V létě je krásná vyjížďka na některém ze člunů, teď ale bude přeci jen praktičtější vyhlídková jízda autobusem. Je také možné zapůjčit si digitálního kapesního průvodce (texty jsou pouze v angličtině). Ten vám poskytne informace o restauracích, nakupování, zábavě ve městě, dokonce nabídne i program kin a mapy. Na den za něj zaplatíte 69,- SEK. To je asi 240 korun českých. Současný kurz je totiž asi 3,5 Kč za 1 SEK. Podrobné informace vám podají na každém z informačních center.



Pokud jste do města přijeli také za nákupy, většina obchodů otevírá v 10.00 a končí v 18.00 (o víkendech kolem druhé odpoledne). Přímo v městském centru jsou však obchody kvůli turistům většinou otevřeny déle. Jako v každém velkém městě, najdete i zde spoustu supermarketů a velkých nákupních center (hlavně v městských částech Norrmalm a Östermalm). V historické čtvrti Gamla Stan najdete obchody se starožitnostmi a ručně vyráběnými suvenýry. Ceny však skutečně „stojí za to“.

Peníze si neměňte v bankách, je tam vysoký poplatek. Pokud do Švédska cestujete trajektem, určitě směňte peníze tam. S výhodnějším kurzem se už později pravděpodobně nesetkáte.

V případě, že jste skutečně aktivní turista, vyplatí se pořídit si Stockholm Card. Dospělý zaplatí na jeden den 220,- SEK, děti mezi 7-17 lety 60,- SEK. Karta vás opravňuje ke vstupu do 70 muzeí, památek a nejrůznějších atrakcí. Máte také zdarma dopravu autobusem a metrem, dále parkování, jednu hodinu vyhlídkové jízdy lodí a další. Ke kartě dostanete rozsáhlou asi devadesátistránkovou brožuru s mapami a průvodcem po městě.



Ohřát se můžete v některé ze čtrnácti set restaurací a hospůdek. K dispozici jsou samozřejmě řetězce rychlého občerstvení. Za poměrně slušné ceny se můžete najíst v restauracích – samoobsluhách (mějte však pořád na paměti, že Švédsko je jednou z nejdražších evropských zemí). Pokud využijete nabídky a dáte si jídlo dne (Dagens rätt), zaplatíte kolem 50,- SEK, což je stále o něco méně než v normální restauraci. Doba oběda je ve Švédsku od 11.00 do 14.00 hodin a v ceně menu je obvykle započítáno i spropitné.



K návštěvě vás láká také více než 70 muzeí. Ale pozor - jako ve většině metropolí, i tady jsou každé pondělí muzea zavřená. V Národním muzeu kulturních dějin probíhá až do konce tohoto roku expozice věnovaná Augustu Strindbergovi. Ve stejné budově je uspořádána i výstava poněkud jiného rázu – týká se švédské popové skupiny Abba. Stihnout ji můžete do konce října. Pokud se zajímáte spíše o techničtější záležitosti, V Národním muzeu vědy a techniky probíhá stálá výstava Technické zázraky minulého století.

V muzeích platí většinou studentské a skupinové slevy. Pokud se do Stockholmu vypravíte v listopadu, od 8. do 18.11. se tu koná mezinárodní filmový festival. Příznivci sportu by si při delším pobytu neměli nechat ujít některý z hokejových zápasů v hale Globen.