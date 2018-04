Kde potkáte víc srnek než lidí. Krásný výlet do Šindelové

Z této malebné oblasti mezi Kraslicemi a Nejdkem, o které se téměř nepíše, vybočuje popularitou pouze zimní horské středisko Bublava.

Kromě toho tu najdete několik přírodních zajímavostí – například Kamenný hřib u Šindelové, les s obřími smrky u zámku Favorit nebo čedičové varhany u Rotavy. Pěšky můžete vystoupit na nejvyšší horu Kraslicka, téměř tisícovku Špičák a pokud vám počasí nepřeje, doporučujeme například exkurzi v podniku Strunal v Lubech, kde vyrábějí strunné nástroje.

Obří smrky a kamenný hřib

Začněme v Šindelové – tuto horskou obec pravděpodobně budete znát z meteorologických hlášení, protože na zdejší stanici často zaznamenávají rekordní mrazy. Málokdo však ví, že v okolí obce najdeme několik památných stromů a do roku 2014 tu rostl nejvyšší smrk v Krušných horách, který měřil 42 metrů.

Za stromy vyrážíme do lesa, který obklopuje nedaleký zámek Favorit. Na turistické mapě nacházím vyznačenou modřínovou alej, což je lesní cesta lemovaná téměř stovkou obřích modřínů. V blízkosti této cesty se tyčí další lesní velikáni – například „dvojitý smrk“ nebo „smrk u kříže.“ Samotný zámek Favorit není přístupný veřejnosti, z cesty vedoucí okolo tak můžeme spatřit alespoň zajímavou dřevěnou kapli Sv. Hubert.

Opačným směrem od Šindelové, kousek od silnice do Krásné Lípy, obdivuji další přírodní zajímavost, kterou je Kamenný hřib. Jedná se o obrovský žulový balvan s četnými puklinami, ležící na malém návrší uprostřed louky. Odtud se také otevírá hezký výhled na okolní krajinu. Nedaleko odtud, v tak zvané horní oboře, rostou další památné stromy, například obří modřín nebo vrba jíva.

Na nejvyšší vrchol Kraslicka

V plánu máme půldenní pěší výšlap na vrchol Špičák, který svými 991 metry obsadil první příčku nejvyšších vrcholů Kraslicka. Zelená turistická značka se z obce Přebuz noří přímo mezi stromy a vede nás po pěkné lesní cestě. Po půlhodině odbočujeme vpravo na lesní pěšinku a začínáme stoupat na zaoblený hřeben Špičáku.

Samotný vrchol tvoří žulová skalka s vytesanými výstupovými schody a malým altánkem. Odtud se nabízí krásný výhled k severu, na zalesněný pohraniční hřeben mezi Bublavou a Horní Blatnou.

První sníh cukruje krajinu Louky u Krásné Lípy Rotavské varhany

Sestupujeme z vrcholu ke křižovatce se žlutou značkou a v tom okamžiku nebe potemní a přichází první sníh letošní zimy. Krajinu zasypávají bílé vločky a cukrují zelený mech a malé smrčky jako hospodyňka čerstvě upečený koláč.

Míjíme Fischerovu studánku s vydatným pramenem a po zelené značce sestupujeme do Rájeckého údolí. Cesta tady prochází skalním městem žulových věží, které se ze sevřeného údolí zvedají do výšky až 20 metrů. Věže jsou známé mezi místními horolezci a vede na ně mnoho výstupových cest. Rájeckým údolím potom po červené značce doputujeme až do Bublavy.

Šindelová leží v mrazové kotlině a na zdejší meteorologické stanici jsou zaznamenávány jedny z nejnižších teplot v České republice, které klesají pod nulu i o některých ránech v létě.

Čedičové varhany u Rotavy

K dalšímu unikátu se vydáváme opět do lesů v okolí Šindelové. Nejprve se vyškrábeme k zatopenému čedičovému lomu Kernberg, jehož hlubokou vodu často využívají potápěči. V lomu se již netěží a černá hladina lesního jezera kontrastuje se zasněženými větvemi modřínů. Pak pokračujeme po žluté značce k tzv. Rotavským varhanům.

Cesta je po prvním sněžení trochu zavátá, ale žlutá značka nás z Dolní Rotavy vede lesem až na malou mýtinu, nad kterou se zvedá monumentální vějíř čedičových sloupců. Přírodní památku Rotavské varhany tvoří pozůstatky třetihorního vulkánu, tyčící se dvanáct metrů nad patu skály.

Přebuzské vřesoviště Modřínová alej u Šindelové Čedičový lom Kernberg

Obcházíme kolmou stěnu a vystupujeme na vrcholek, ze kterého se nám naskýtá výhled západním směrem na hory Kraslicka a městečko Rotava, jehož panelákové sídliště vyrostlé uprostřed lesnatých kopců vypadá poněkud bizarně.