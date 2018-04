Výlet do pravěku? Jistě, stačí zajet do obce Březno

Poněkud kratší cesta proti proudu času, jen o několik desítek milionů let, se však dá absolvovat vlastníma nohama a vidět, jak žili naši předkové v období neolitu, tedy mladší doby kamenné, před sedmi tisíci lety. Tuto možnost nabízí "archeologický skansen" nedaleko Loun, u obce Březno. Nad údolím řeky Ohře tu archeologové postupně od poloviny padesátých let odkrývali a dokumentovali stopy lidského osídlení. Nejstarší zde nalezené pozůstatky byly datovány rozpětím 5500 až 5000 let před naším letopočtem. V té době se nad Ohří usadili první lidé, kteří se na našem území zabývali vědomým zemědělstvím, nebyli to tedy pouzí lovci a sběrači divoce rostoucích plodů. Zemědělství je více vázalo ke konkrétní lokalitě, a proto si stavěli i trvalejší sídla. Místo výzkumu, prováděného Archeologickým ústavem Akademie věd, se v roce 1981 změnilo na stanoviště experimentální archeologie. Proto zde vznikly repliky příbytků původních obyvatel, postavené z místních přírodních materiálů, zásadně historickými stavebními postupy a také s použitím dobového nářadí, například kamennými sekyrami.Právě tyto rekonstruované stavby zaujmou návštěvníka ze všeho nejvíce. Nejmohutnější stavbou je replika dlouhého obytného domu z období kolem 4000 let před naším letopočtem s mírně lichoběžníkovým půdorysem, která reprezentuje nejstarší fázi zdejšího osídlení. Další tři objekty jsou časně historické slovanské příbytky ze 6. až 9. století a je tu také několik hospodářských objektů: skladovací obilné jámy a časně středověká hrnčířská pec. Interiéry jsou doplněny dobovým hospodářským i domácím nářadím. Zaujme "kuchyňská linka" s otevřeným ohništěm a ručním kamenným mlýnkem nebo primitivní zemědělské nářadí. V areálu občas probíhají živé experimenty a předvádění, jak žili obyvatelé tohoto kraje v mladší době kamenné. Ovšem při porovnání s podobnými skanseny v zahraničí (například v Dánsku či Německu) chybí oživení dobově přioděnými obyvateli a obyvatelkami. Přesto je skansen přitažlivou zajímavostí.