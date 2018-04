Výlet do Plzně vás zavede do skutečné i pohádkové historie

Program Historického víkendu probíhá na několika scénách v centru Plzně. Hlavní program se odehrává na náměstí Republiky, tedy přímo u katedrálního kostela sv. Bartoloměje. První scénu najdete v prostoru kolem moderních kašen na jižní straně náměstí, druhou u Zlaté madony, tedy u morového sloupu na severní straně náměstí.

Moderní zlaté kašny na náměstí Republiky

Těšit se můžete i na interaktivní dětskou scénu v Křižíkových sadech, kde se celé tři dny odehrávají dobové hry a soutěže.



Stará osvědčená lákadla

Program začíná v pátek 13. června v 17 hodin vystoupením šermířských skupin a pokračuje až do pozdní noci. Po oba následující dny jeviště ožijí v 10 hodin dopoledne, ale zatímco v sobotu se oslavy opět protáhnou až do tmy, v neděli zakončí Historický víkend závěrečná společná píseň Hodina duchů aneb hymna plzeňských strašidel. Na řadu přijde v 15:20 na hlavním pódiu.

Kdo v rámci Historického víkendu navštíví plzeňské Muzeum strašidel, dostane malý dárek

Mnohé tradiční body programu se opakují rok co rok: večerní představení, vystoupení sokolníků, ohňostroj nebo Pohádková cesta, tedy dobrodružné putování pro malé i velké s mnoha překvapeními.



Do akce se zapojilo také Muzeum strašidel: každý návštěvník v masce tu během slavností dostane malý dárek.



Novinky letošních mumrajů

Letos se nad vašimi hlavami bude procházet provazochodec a v ulicích možná potkáte obří loutky divadla T.E.J.P. – třeba žirafy, slona či obřího houslistu.



Do centra Plzně se také sjedou historické automobily, mezi nimiž pak bude jeden skutečný unikát: Baffrey, jedinečné parní silniční vozidlo z roku 1886. Parní "automobil" uvidíte v klidu i v pohybu.



Nejoblíbenější bod programu, noční průvod strašidel centrem města, bude stejně jako loni osvětlený. Zúčastnit se může každý, kdo v sobotu večer přijde ve strašidelné masce a nezapomene si přinést lampion, svíčku nebo lucerničku.

Tentokrát se prý budou strašidla počítat a pořadatelé věří, že se podaří překonat rekord o nejdelší osvětlený průvod! Průvod odchází z náměstí Republiky v sobotu ve 21:15.



Plzeň divadelní a plná světel

V neděli odpoledne město opustí strašidla a vystřídají je divadla. Od 15. do 19. června totiž v Plzni probíhá jubilejní 30. ročník festivalu Skupova Plzeň, soutěžní bienále českého profesionálního a alternativního divadla.

Prohlídka muzea loutek vás seznámí s významným loutkohercem Josefem Skupou, zakladatelem Divadla Spejbla a Hurvínka

Program nabídne třináct soutěžních představení, vesměs to nejlepší, co se na českých jevištích objevilo během posledních dvou let, ale připraveny jsou i mimosoutěžní inscenace, výstavy a koncerty. Centrem festivalu je pořádající Divadlo Alfa, další představení uvidíte například na nádvoří Plzeňského Prazdroje, na nádvoří Muzea loutek nebo přímo v ulicích Plzně.



A konečně pokud máte rádi hrátky se světlem, váš čas nastane v neděli 21. června. V Plzni se totiž uskuteční interaktivní workshop malování světlem, další část projektu CZECH THE LIGHT. Vstup na akci je zdarma, ale pokud můžete, přineste si vlastní fotoaparát a stativ. S pomocí speciálních světelných nástrojů se naučíte vytvářet kouzelné efekty, které na fotografiích zanechají stopy podobné malířskému štětci.



Šťastnou cestu!