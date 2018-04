Letní Slovensko, které všichni milujeme. Výlet do štiavnického vulkánu

Může se hodit Itinerář trasy

Banská Štiavnica – sedlo Červená studňa; (zelená), 2 km – vrch Paradajs; (červená), 4 km – vrch Tanád; (červená); 5,5 km – sedlo Pleso, (červená), 8 km – rozc. Krížna; (modrá), 11 km – Počúvadlianské jezero, (žlutá), 13 km – vrch Sitno, (zelená a modrá), 16 km – Ilija, (modrá a zelená), 21 km. Mapa

1 : 50 000 VKÚ Harmanec č. 138 – Štiavnické vrchy Jak se tam dostat

Nejrychlejší cesta vede pro většinu obyvatel ČR po dálnici přes Brno do Bratislavy a pak po slovenské rychlostní silnici R1 kolem Nitry do Žarnovice. Zde odbočíte vpravo přes hory do Banské Štiavnice. Trasy přes Starý Hrozenkov, Trenčín a Prievidzu, případně přes Žilinu, mohou být výrazně kratší, avšak časově mnohem delší. Putovat do Banské Štiavnice vlakem je sice hezká vyhlídková jízda, zabere ale minimálně celý den.