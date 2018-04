Výlet do Národního divadla a za malbami Františka Ženíška

Komerční sdělení 0:01 , aktualizováno 0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

V polovině listopadu to bude právě sto let, kdy v Praze zemřel malíř František Ženíšek. Pojďte se s portálem Kudy z nudy podívat do míst, kde žil a hlavně tam, kde tvořil – třeba do pražského Karlína, do Národního muzea, Obecního domu, Národní galerie anebo do Národního divadla.