Nejstřeženější hranice Evropy i policejní šikana na vlastní kůži

Nepokoje v Melille Zatím naposledy se běžencům podařilo překonat bariéru s ostnatými dráty na konci května. Hranici atakovala zhruba tisícovka lidí, čtyřem stovkám utečencům se přechod nakonec podařil. Melilla představuje tak pro africké běžence vzácnou příležitost, jak se dostat do Evropy "suchou nohou". Nápor imigrantů na španělské enklávy v posledních měsících prudce vzrostl, částečně v důsledku posílení hlídek ve Středozemním moři, což mnohé odrazuje od pokusů dostat se do Evropy po moři. Pokusy o přeplutí ve vratkých člunech navíc často končí tragicky. Například loni v říjnu utonulo poblíž italského ostrova Lampedusa více než 360 lidí. Do Evropy mířilo v posledních měsících výrazně víc nelegálních imigrantů než v minulých letech. Uvádí to agentura Frontex, která koordinuje ochranu unijní hranice. Podle studie přišlo do EU od začátku roku načerno zhruba 60 tisíc přistěhovalců a přibližně každý třetí se chtěl dostat do Velké Británie. Podobný incident se odehrál i na začátku května a v únoru letošního roku, více informací naleznete ZDE a ZDE Zdroj: ČTK