Výlet do Karlových Varů, nově s turistickou kartou a dopravou zdarma

Prostřednictvím KarlovyVARY° CARD můžete navštívit, zažít a užít si všechny zajímavosti nejenom v Karlových Varech, ale také v regionu Západočeských lázní. Co například?

S kartou po Varech

S KarlovyVARY° CARD se zdarma podíváte do několika desítek památek. Přímo v Karlových Varech získáte volný vstup do těch nejatraktivnějších prostor, například do podzemí Vřídla, Jan Becher Muzea, interaktivní galerie Becherova vila, Muzea Moser a do tamní sklářské huti, do Vánočního domu, Galerie umění, krytého bazénu či Muzea voskových figurín v novogotickém kostele sv. Lukáše.

V podzemí Vřídelní kolonády uvidíte postup pokameňování suvenýrů vřídelní vodou.

Zadarmo se můžete podívat také do Motýlího domu na Vrchu přátelství u rozhledny Diana; pokud neradi šlapete do kopce, jistě vás potěší, že karta po dobu své platnosti slouží jako bezplatná jízdenka veřejné dopravy a vedle neomezeného počtu jízd městskými linkami a Lanovkou Imperial také zahrnuje jednu jízdu tam i zpět lanovkou Diana.

V hlavní turistické sezoně od začátku května do konce října se navíc můžete vypravit zdarma na vyjížďku autovláčkem a také výlet historickým autobusem na okružní vyhlídkové lince z Karlových Varů přes Loket a Bečov nad Teplou zpět.

Toulky Karlovarskem

Ani při cestách po okolí lázeňského města nebudete ochuzeni o nejrůznější zážitky. Zadarmo se můžete podívat třeba do Návštěvnického centra Thun 1794 v Nové Roli, do Muzea tajných spolků a Muzea lázeňských pohárků v Lokti a do muzeí v Chebu, Jáchymově, Mariánských Lázních, Sokolově či ve Žluticích.

V hlavní sezoně je karta jízdenkou na okružní jízdu historickým autobusem z Karlových Varů přes Loket a Bečov nad Teplou zpět.

S kartou nebudete muset platit vstupné také na statku Bernard s centrem tradičních řemesel v Královském Poříčí, v Hornickém muzeu v Krásně, v klášteře premonstrátů v Teplé, na hradě Seeberg nebo na zámcích Kynžvart, Valeč a Chyše. Se slevou se podíváte na hrad Loket, na Chebský hrad, do parku miniatur Boheminium v Mariánských Lázních či na hrad a zámek Horní hrad.

Ve Františkových Lázních vedle muzea zdarma navštívíte aquapark Aquaforum, velmi lákavým cílem je i přírodní rezervace Soos. Seznam všech míst i poskytovaných slev najdete na internetových stránkách, ověřte si jen otvírací doby, některá místa mají přes zimu zavřeno.

Ve Františkových Lázních se s kartou KarlovyVARY° CARD zadarmo vykoupete v aquaparku Aquaforum.

S kartou rovněž získáte až poloviční slevy na nejrůznější služby a vstupy do dalších objektů. Levnější budete mít lístky do Karlovarského městského divadla a vystoupení Karlovarského symfonického orchestru, který ve městě hraje již více než 180 let a řadí se tak k nejstarším symfonickým orchestrům na světě. Získáte slevu na vstup do přírodního lanového centra Svatý Linhart a rovněž slevy v několika půjčovnách sportovního vybavení, od kol až po kanoe a rafty.

Kolik vás to bude stát?

Kartu si můžete pořídit na dva, na čtyři nebo na sedm dní buď pro jednotlivce anebo pro rodinu.

Snadněji a levněji se s Karlovými Vary seznámí ti, kteří si pořídí turistickou kartu KarlovyVARY° CARD.

Koupíte ji v informačních centrech v Karlových Varech; pro jednotlivce na dva dny stojí 800 Kč (a 1 800 Kč pro rodinu, tedy dva dospělé a dvě děti do patnácti let). Za čtyřdenní kartu zaplatíte 1 100 / 2 600 Kč a za kartu na sedm dní 1 700 / 4 000 Kč. Pokud váháte anebo počty nejsou vaší silnou stránkou, na internetových stránkách věnovaných turistické kartě KarlovyVARY° CARD najdete navržené itineráře výletů a srovnání cen pro varianty s kartou a bez ní.