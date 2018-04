Výlet do Domu přírody, nového turistického cíle Moravského krasu

Dům přírody, nové lákadlo Moravského krasu, se na rozdíl od jeskyní nenachází pod zemí, ale na povrchu a všem pěkně na očích. Moderní dřevostavbu doplněnou výraznou lávkou objevíte u Skalního mlýna, který je výchozím bodem pro návštěvu Punkevních jeskyní, Kateřinské jeskyně a také propasti Macocha.

Příroda uvnitř i okolo

Legendární propast Macochu uvidíte při prohlídce Punkevních jeskyní.

Moderní návštěvnické středisko je novou vstupní bránou do pozoruhodného světa bílých devonských vápenců, kde během milionů let deště, potoky i řeky vytvářely čarovný svět vodního podzemí. Pozornost přitahuje již malý geopark a exponáty na volném prostranství před budovou, jimž kraluje model průchodu vody krasovou krajinou. Kdo si napumpuje vodu, může pozorovat, jak pak protéká „podzemím“.

Vnitřní interaktivní expozice poutavě vypráví příběh krajiny Moravského krasu od geologického vývoje až po současnou podobu, kterou sami znáte. Seznámíte se tu také s dávnými obyvateli jeskyní, a to jak s pravěkými lidmi, tak živočichy, například netopýry. Podrobně se vám představí příroda Moravského krasu, zdejší biotopy a změny, na nichž se podíleli lidé.

Moderní návštěvnické středisko je novou vstupní bránou do Moravského krasu.

Na 3D stole najdete nepřeberné množství map se zajímavými místy v okolí, kde si až čtyři lidé najednou mohou naplánovat další výlety. Velká okna propojují přírodu uvnitř se skutečnou přírodou venku. Prohlídku pak můžete zakončit v 3D kině, pro děti je k dispozici volně přístupná vnitřní herna. Malí jeskyňáři tu mohou prozkoumat dětskou jeskyni nebo zkusit sestavit krápník z puzzle.

Kdy, za kolik a pro koho

Dům přírody, nové lákadlo Moravského krasu, stojí u Skalního mlýna.

Dům přírody bude během školního roku sloužit samozřejmě také pro školy; vedle komentované prohlídky expozice tu školám a skupinám nabízejí řadu programů podle věku, ale po dohodě se dá připravit i program na míru – třeba o chutích a vůních Moravského krasu, spojený s návštěvami dílen a farem regionálních výrobců.

Výhodou Domu přírody je celoroční otevírací doba a příznivé vstupné, takže má šanci stát se skvělým cílem rodinných výletů za ošklivého a chladného počasí. Otevřeno je od října do března od 10.00 do 16.00 hodin, během hlavní sezony od dubna do září od 9.00 do 17.00 hodin. Základní vstupné stojí 40 Kč, rodinné vstupné vás bude stát rovných 100 Kč, děti do pěti let mají vstup zdarma.

Součástí expozice je promítání 3D filmu o Moravském krasu, a to denně v 11.00, 14.00 a 15.00 hodin. Kdo má zájem o komentovanou prohlídku expozice, ten by měl přijít ve 13.50 hodin; prohlídka začíná denně ve 14.00, pokud se sejde alespoň deset osob. Právě proto je v době od 13.30 do 14.30 vstup do expozice pro individuální návštěvníky uzavřen.

Do krasu za otužilci, muzikály, běžci a kapry

Prohlídku Domu přírody můžete spojit s některou z akcí, v říjnu se jich v okolí koná hned několik. V neděli 4. října můžete být svědky toho, jak se do ponorné říčky Punkvy ponoří otužilci, proplavou jeskyněmi za svitu reflektorů a slavnostně tak zahájí otužileckou zimní sezonu.

V sobotu 17. října zve Kateřinská jeskyně na prohlídku, spojenou s poslechem muzikálových hitů. Začíná v 16.00 hodin, základní vstupné stojí 190 Kč.

Kdo rád běhá, ten se o týden později, v sobotu 24. října, může vydat do Blanska na půlmaraton Moravským krasem. Ve stejném termínu, o víkendu 24. a 25. října, se v Jedovnici pořádá výlov rybníka Olšovec spojený s oblíbeným jarmarkem řemesel. U výlovu můžete být pouhými diváky, ale málokdo odolá, aby si nekoupil Jedovnického kapra a další ryby. Rybáři vám je přímo na místě zpracují a vy už pak můžete čarovat ve vlastních kuchyních.