Výlet do 21. století - Dům budoucnosti

"I u vás doma by to mohlo fungovat zhruba takhle," povídá průvodkyně, když prochází halou moderní prosklené budovy. "V okamžiku, kdy vcházíte do domu, se samočinně zapíná kávovar a o půl hodiny poté se začne vana plnit teplou vodou. Je to úplně jednoduché," vysvětluje a ukazuje na malou spínací skříňku na stěně, přes níž jsou všechny elektrické spotřebiče v domácnosti napojeny na jeden centrální počítač, který je řídí a v naprogramované době zapíná a vypíná. Ovládat jej můžete i zvenku - stačí zatelefonovat a pomocí určitých kódů jednotlivé činnosti přeprogramovat.

Než vpustí návštěvníky do dalších částí domu, připraví jim malé překvapení. Pod jejím dotykem se najednou bílá skleněná stěna v hale mění v průzračnou a za ní je vidět garáž s automobilem. "Je to úplně jednoduché," usmívá se překvapeným pohledům na tvářích svých posluchačů, "běžná manipulace s krystaly pomocí napětí. Můžete tak velmi elegantně od sebe oddělit prostory pouhou optickou stěnou."

Vcházíme do kuchyně. Počítačová obrazovka paní domu upozorní, co jí chybí ve spíži. Stačí se jí párkrát dotknout a potraviny jsou doobjednány, objednávka zaslána do supermarketu, kde ji vyřídí a nákup přivezou - už nakódované, aby si počítač mohl spočítat, co všechno je v domě. "S obrazovkou se můžete poradit, co budete dneska vařit a jak, a pak se můžete jít třeba vykoupat do již naplněné vany. Automatická plotna si sama hlídá hrnce, aby se nepřipálily," říká průvodkyně a klade dlaň na místo, z nějž těsně předtím sňala hrnek s vařící se vodou. "Nespálíte se," směje se. "Tato plotna pracuje na základě magnetu a její deska se neohřívá."

S kuchyní je propojen i obývací pokoj, jehož stěny jsou ze skla. Člověku by téměř uniklo, že v celém domě nejsou téměř žádné dveře - kromě těch vstupních. Podél skleněných tabulí stoupáme i po schodišti do prvního patra, kde je ložnice, pracovna a dětský pokoj, všechny vybavené zajímavými a funkčními detaily - prostor dětského pokoje se dá zdvojnásobit posunutím falešné zdi, která slouží jako oboustranná skříň, postele v ložnici kopírují pohyb ležícího a tím jej ukolébají do spánku, ve sprše si lze dopřát nahrávku třeba symfonního orchestru a v pracovně můžete telefonovat a na obrazovce počítače přitom vizuálně komunikovat s volaným. Průvodkyně upozorňuje na každý detail a nezapomíná zdůraznit, že toto vybavení by mělo být samozřejmostí v domácnostech příštího tisíciletí - které už je ostatně za dveřmi. Ovšem všechno, čím vás tento Dům budoucnosti může inspirovat, si můžete pořídit už teď - jen vědět, že to existuje.

Expozice ovšem není jenom o tom, jak si ušetřit domácí práce. Je zároveň i výborným příkladem využití nejmodernějších postupů při vytápění, izolaci a osvětlení prostor s využitím solární a jiné energie, která nezatěžuje životní prostředí. Dům budoucnosti stojí v Bruselu již pátým rokem, v roce 2000 by jej měl nahradit prototyp nový a ještě modernější.

JAK SE TAM DOSTAT:

Pokud jedete autem, musíte se dostat na kruhový objezd kolem Bruselu (Ring) a vyjedete z něj na výjezdu č. 6. Pokračujte směrem na Koningslo. Městskou hromadnou dopravou se do Domu budoucnosti dostanete také. Jeďte vlakem na příměstskou stanici Vilvoorde a odtud autobusem č. 221 na zastávku Huis van de Toekomst (Dům budoucnosti). Adresa je Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde, tel. 0032-2-2630133, fax 2630144, http://www.livtom.be

OTEVÍRACÍ DOBA:

V pracovní dny se musíte nejprve dopředu objednat, ale přijmou vás vždycky. O víkendech je otevřeno bez objednání mezi 10-17 hodinou s výjimkou Vánoc a Nového roku.

KOLIK TO STOJÍ:

Děti do šesti let mohou zdarma, děti mezi 6-12 lety platí 270 belgických franků (zhruba stejně jako koruna), dospělí platí 300 Bef.