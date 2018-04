Vyhřívané boty na dálkové ovládání a skládací lahev. 15 tipů na dárky

Stylový krokoměr

Miniaturní krokoměr Silva Ex 30 Connect můžete nosit díky 3D senzoru v jakékoliv poloze, třeba na krku, na klíčence nebo v kabelce. Krokoměr měří vzdálenost, spotřebované kalorie, čas chůze a je možné si nastavit cíl svého výkonu.

Díky denní a měsíční paměti si můžete udržovat přehled o svých výkonech. Využít lze navíc i funkci, která porovnává aktuální hodnoty s doporučenou denní dávkou 10 tisíc kroků.

Krokoměr je vybavený USB portem pro rychlý přenos naměřených dat do počítače, jež pak můžete porovnávat s ostatními uživateli z celého světa na webu www.silvaconnect.com.

Cena: cca 1 189 Kč

Módní boty do minus 25 °C

Kanadská značka Sorel vyrábí již půl století boty do těch nejdrsnějších arktických oblastí a nesčetněkrát ji kopírovali jiní výrobci. Z nové kolekce jsme vybrali dámský model Cate The Great, pojmenovaný po ruské carevně. Tyto stylové dámské boty se hodí jak do města, tak klidně i do půlmetrových závějí v arktických teplotách.

Bota je nepromokavá a díky podlepeným švům i voděodolné kožené konstrukci udrží nohu v teple i v minus 25 °C. Vnější gumová skořepina se ručně vyrábí z vulkanizované pryže a stromečkový trakční systém na podrážce velmi dobře drží i na náledí. Vnitřní izolaci zajišťuje devět milimetrů silná vyměnitelná vložka s termoreflexní membránou zabraňující úniku tepla, kterou je možné prát.

Po botách nastala velká poptávka v USA poté, co je Oprah Winfreyová doporučila na svém webu jako horkou módní novinku.

Cena: zhruba 4 600 Kč

Bezdrátová žehlička na lyže

Správně namazané lyže jsou na horách základ. Pokud jste ale mimo civilizaci nebo nechcete v batohu vláčet těžkou elektrickou žehličku, pořiďte si bezdrátovou. Ocení ji i běžkaři, kteří potřebují na tréninkovém okruhu rychle měnit vosky a nemají k dispozici elektrickou energii.

Legendární švédský výrobce vařičů Primus představil novinku Ski Wax Tool, žehličku na vosk, kterou pohání bomba od vašeho vařiče. Díky piezo zapalování (elektrickou jiskrou) ji snadno zapnete, zabudovaný teploměr pak přizpůsobí teplotu každému počasí. Žehličku, která váží 342 g, je možné používat i v extrémních teplotách.

Orientační cena: cca 1 850 korun

Kompaktní batoh

Když chcete jet s batohem na sedačkové lanovce, musíte si ho buď sundat, nebo sedět nakřivo. Nový batoh Karve 11 od firmy Osprey vám překážet nebude, protože má velmi úzký zádový profil.

Batoh je určený pro lyžování na sjezdovce i mimo ni. Najdete v něm proto dost místa pro lavinové vybavení i speciální izolaci na hadičku od vodního rezervoáru, vedené ramenním popruhem. Karve je vybavený i speciální vypolstrovanou kapsičkou na brýle a integrovanou píšťalkou. Se speciálním zádovým systémem z nenasákavého materiálu vás nikdy nebudou studit záda.

Orientační cena: 1 990 Kč

Péřový kabát

Peří je stále nejteplejší materiál, který existuje, a není proto divu, že se využívá nejen pro sportovní, ale i městské bundy. Kabát Marmot Montreal patří do kategorie "urban outdoor", můžete ho nosit jak v přírodě, tak ve městě. Fleecová podšívka spolu s husím peřím zajišťují maximální výhřevnost i v extrémně nízkých teplotách. Kožešina na límci ochrání před hustým sněžením a silným větrem.

Orientační cena: 4 999 korun

Solární nabíječka

Solární panely pro cestování nejsou žádná novinka, ale jejich ceny na trhu byly v uplynulých letech značně nadhodnocené. Vaude představil solární nabíječku s akumulátorem, který umožňuje uchovávat elektrickou energii na pozdější nabíjení vašich elektronických zařízení (výkon: 2 li-ion baterie 3.7 volt, 750 mAh). Akumulátor je rovněž možné využít jako transformátor pro přímé nabíjení.

Sada obsahuje 14 adaptérů včetně mini USB, takže můžete nabít i fotoaparát. Panel lze připnout na batoh, takže celý den můžete nabíjet akumulátor a přes noc pak dobíjet své elektrické přístroje.

Orientační cena: 1 590 korun

Merino vesta

V dnešní době už někdo těžko zpochybní, že nejlepším materiálem pro funkční sportovní prádlo je vlna merino. Nezapáchá ani po opakovaném nošení, dokáže regulovat teplotu lidského těla, hřeje, i když je vlhká, a v přírodě je stoprocentně odbouratelná.

Na spodní prádlo se používá jemné merino, které je nejblíže tělu ovce. Vlna, která je dále od těla, se používá na výrobky, u nichž nevadí, že jsou z o něco hrubšího materiálu. Jedním z takových je třeba skvěle výhřevná vesta Quantum od novozélandské firmy Icebreaker. Vesta má prodlouženou zádovou část z očkového úpletu pro lepší odvětrávání a obousměrný barevný zip s vnitřní ochranou brady.

Orientační cena: 2 324 korun

Nepoškrabatelné brýle

Brýle POC Lobes vynikají velikým zorníkem pro optimalizaci zorného pole, čímž poskytují lepší periferní vnímání. Sférický tvar polykarbonátového zorníku se zúženou tloušťkou po stranách minimalizuje optické zkreslení na minimum.

Vnitřní strana je opatřena vrstvičkou propionátu celulózy, díky níž se skla nemlží. Zároveň jsou brýle absolutně odolné proti poškrábání, a to díky materiálu, který se běžně používá na automobilové světlomety. Magazín www.laviny.cz vybral POC Lobes jako nejlepší brýle letošní zimní sezony.

Cena: 4 040 korun

Vyhřívané vložky na dálkové ovládání

Promrzlé nohy spolehlivě zkazí celodenní lyžování. Jednoduché řešení přinášejí vyhřívané vložky do bot. Pro Remote Set je nejnovějším modelem z kolekce společnosti Sidas. Od ostatních produktů se liší dálkovým ovládáním, které vám umožní "zatopit" si, když stojíte ve frontě nebo jedete na lanovce. Když se zahřejete, jednoduše vypnete a jedete dál. Výkonná Pro li-ion baterie vydrží dodávat teplo po dobu pěti hodin a snadno ji upevníte na pásek lyžáků.

Orientační cena: od 3 245 korun

Vychytané termoprádlo

Pro milovníky kosmických a syntetických materiálů jsme vytipovali funkční prádlo Baselayer od firmy Columbia. Technologie Omni-Heat zachycuje část tělesného tepla a odráží je zpět k tělu za pomoci aluminiových bodů, přilaminovaných na spodní straně oděvu. Tato technologie zaručuje oproti jiným materiálům až o 20 procent víc tepla.

Další technologie Omni-Wick je založena na struktuře a tvaru vláken, která jsou schopná odvádět vlhkost na povrch látky, kde se odpaří. Na dotek velmi příjemný materiál, ošetřený antibakteriální úpravou, minimalizuje vznik pachu při pocení.

Orientační cena: od 1 299 Kč

Skládací lahev

Pokud stejně jako autoři těchto řádků považujete prázdnou lahev od nápoje za největší krám ve svém batohu, měli byste zpozornět. Lahev Platypus Softbottle je vyrobena z plastu bez BPA a váží pouhých 35 g, tedy o 80 procent méně než standardní lahve na vodu.

Její unikátnost spočívá v přizpůsobení se lahve obsahu, tzn. čím méně je v ní vody, tím je menší, a po vyprázdnění ji můžete stočit třeba do ruličky. Díky tvárnosti materiálu se i s plnou lahví dobře vyplňují mezery v batohu.

Orientační cena: 202 Kč

Triko s jelenem

Vybírat si ze záplavy sportovního oblečení přestala být v posledních letech zábava, originalitu totiž často nahradila unifikovanost, kdy většina kolekcí jednotlivých značek splývá. Německá značka Maloja přináší nový a výjimečný styl, a přesto zachovává maximální funkčnost a kvalitu. Z pestré nabídky oblečení pro outdoorové i městské aktivity jsme vybrali dámské funkční triko Sunrose. Strečový materiál Thermopil v kombinaci s retro vzorem jelena vás odliší od davu.

Orientační cena: 2 240 korun

Opékací vidlička

Důmyslná vychytávka z kusu drátu vám může při grilování usnadnit život. Když si chcete v přírodě něco opéct na ohni, musíte nejdříve najít pěkné pruty, nařezat je, očistit a hezky seříznout do špičky.

Švédský výrobce originálních křesadel a doplňků Light My Fire nabízí opékací vidličku Grandpa's FireFork, kterou snadno nasadíte na jakýkoli klacek (i suchý), a můžete vesele opékat, případně ji použít jako pohrabáč. Přenáší se v plastovém pouzdru, takže vám nepropíchne karimatku.

Orientační cena: 94 Kč

Jasanovky

Tyhle lyže jsme objevili na letošním Designbloku, kde je vystavovali mladí designéři ze studia ToByšlo. Jeden z nich, Karel Matějka, se rozhodl navázat na rodinnou tradici (jeho děda vyráběl jasanovky na Šumavě před válkou) a spojil se s firmou LTB-Snowboards, v jejíž dílnách se už vyrobily první modely lyže.

V současné lyžařské produkci model představuje technologickou špičku. Tradiční materiál - dřevo - se spojuje s využitím nových technologií, jako je CNC obrábění a použití kompozitních materiálů. Lyži tvoří sendvičová konstrukce s jasanovým jádrem. Na tradici odkazuje funkční žebro, které je součástí profilu lyže, a propojuje tak historii se současností.

Cena: 18 000 korun

Elegantní stolování v divočině

Na závěr netradiční námět pro městské typy. Outdoorový gentleman si ani v drsné divočině nemusí odpustit ranní šálek espresa, které si připraví za 90 sekund v nerezovém kávovaru Mini Espresso od americké firmy GSI Outdoors. K večeři si pak po celodenní túře můžete nalít do nerezové skládací skleničky Nestling dobré červené víno.

Ceny: 629 a 199 korun