Vyhřáté lyžáky? Tak trochu jiná jízda!

Sušení bot

Při aktivním lyžování vyprodukujete za celý den nemalé množství potu, na další den lyžování je proto nutné boty vždy dobře vysušit.

V této souvislosti často padá otázka, zda z lyžáků vyndávat vnitřní botičky. Naše doporučení je, že pokud to jde, tak spíše ne. Opatrné vyjmutí vnitřní botičky by sice vadit nemělo, vždy ale hrozí, že jí zadrhnete o skelet a natrhnete ji, což by byla škoda. Doporučujeme proto sušit vnitřní botičky přímo ve skeletu bot.

Jednoduchým a levným způsobem sušení je klasický zmuchlaný novinový papír vložený do špičky bot a umístění bot na nějaké teplejší místo (ne přímo na horké topení).

Elektrické vysoušeče

Moderním, rychlým a bezpečným způsobem jsou elektrické vysoušeče, které boty dokážou vysušit za několik hodin. Vysoušečů je celá řada s různým výkonem české nebo zahraniční výroby v cenové relaci zhruba od 650 korun.

U dražších bot s termoformovatelnou vnitřní botičkou si vždy před nákupem ověřte, který typ vysoušečů u nich budete moci použít, aby při vysoušení nedocházelo k přetvarování vnitřní botičky.

Se sušením a uskladněním bot v teple souvisí i komfort při nazouvání bot a lyžování další den na svahu. Ten, kdo si nechal někdy lyžáky přes noc v kufru auta nebo na střeše v autoboxu, určitě ví, o čem mluvíme. Do zmrzlé nevysušené boty se jen těžko dostanete a znepříjemní se vám tak několik prvních hodin lyžování. Jednoduchá rada proto zní: ráno vždy do teplých a vysušených bot.

Někteří lyžaři si v tomto směru pomáhají tím, že pokud se do bot nazouvají až pod svahem, schovají si ráno do bot plastovou láhev s horkým čajem a boty jim tak zůstanou na začátek lyžování příjemně teplé.

Na trhu se už také objevilo speciální příslušenství, které lze k botám dokoupit a které funguje jako nahřívač bot před lyžováním do osobního automobilu. Nahřívač, který je napájen prostřednictvím zdířky zapalovače v autě, prohřeje boty během několika minut. Usnadní tak nazutí bot a oddálí promrzání nohou.



Celý den teplo v botách

Když už jsme se zmínili o příslušenství pro vysoušení a nahřívání bot před lyžováním, nesmíme zapomenout ani na jejich bateriové vyhřívání.

Jde o speciální přístroj skládající se z dobíjitelného akumulátoru, který se umístí na skelet bot, a topného tělíska umístěného pod vložkou uvnitř bot. Akumulátor zvládne po celý den napájet topné tělísko, botu vytápět a udržovat tak příjemné teplo.

Bateriové vyhřívání lyžařských bot je skvělým receptem pro ty z lyžařů, kteří trpí na promrzání nohou. Škoda jen, že tyto přístroje stojí okolo 3.500,- Kč a tato cena brání jejich většímu rozšíření mezi lyžaři.

Skladování bot

Na závěr několik slov ke skladování lyžáků. Boty vždy po lyžování pečlivě vysušte a otřete. Skladujte je se zapnutými přezkami, aby si držely svůj tvar. Do špičky bot můžete vložit zmuchlaný novinový papír.

To samé platí i pro skladování po lyžařské sezoně, kdy se navíc doporučuje boty umístit na nějaké suché a temné místo.